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Detrazione spese sanitarie 2026, quando e come si può richiedere la rateizzazione

Patrizia Del Pidio

13 Maggio 2026 - 15:22

Se le spese sanitarie danno diritto a una detrazione troppo alta per la quale si rischia di essere incapienti, possono essere rateizzate. Ecco le regole per il 730/2026.

Detrazione spese sanitarie 2026, quando e come si può richiedere la rateizzazione
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Alcune volte le spese sanitarie danno diritto a una detrazione per la quale si rischia di non avere abbastanza capienza fiscale. In alcuni casi, e seguendo precise regole, la detrazione può essere rateizzata in più anni. Come si rateizza la detrazione delle spese sanitarie nel 730/2026 e in quali casi è possibile ripartire il beneficio in più anni?

Le spese sanitarie possono essere portate in detrazione dalla dichiarazione dei redditi e nel 2026 si possono portare come sconto di imposta le spese sostenute nel 2025 per ottenere un risparmio sull’imposta. Sono utilizzabili quelle sostenute per la propria persona e nell’interesse dei familiari a carico.

Quando, però, l’importo delle spese sanitarie è molto alto, la capienza fiscale potrebbe non essere sufficiente a recuperare l’intero sconto di imposta (visto che a queste spese si sommano anche le altre che danno diritto a una detrazione). In questo caso il contribuente andrebbe a perdere parte del beneficio spettante. Si può, se ci si trova in questa situazione, suddividere il beneficio in più anni?

Se vuoi sapere a quanto ammonta l’Irpef dovuta per il reddito conseguito nel 2025 usa il nostro calcolatore.

Detrazioni spese sanitarie, calcolo e ripartizione

Per calcolare l’ammontare delle detrazioni spese sanitarie sostenute nel 2025 e da inserire nella dichiarazione dei redditi 2026 è necessario tenere in considerazione la franchigia, da applicare sulla somma complessiva delle spese sostenute, di 129,11 euro.

La rimanente parte può essere portata in detrazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono sostenute. L’applicazione delle detrazioni può portare al sorgere del diritto al rimborso delle imposte già versate a titolo di Irpef.

Nel caso però di incapienza fiscale, cioè se l’ammontare delle detrazioni, considerando tutte le spese detraibili (ad esempio quelle per le spese di istruzione, interessi passivi del mutuo, canoni di locazione, spese di trasporto), è superiore rispetto alla capienza fiscale, il relativo importo maturato eccedente è perso.

Vi sono, però, dei casi in cui è possibile rateizzare le detrazioni e, quindi, fruirne per più anni, ad esempio per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie. Questa però non è l’unica possibilità, infatti, in limitati casi è possibile richiedere la rateizzazione delle detrazioni per le spese sanitarie.

Vediamo ora quando si può chiedere la rateizzazione delle detrazioni per le spese sanitarie 2026 e come procedere.

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In quali casi si può ottenere la rateizzazione della detrazione delle spese sanitarie 2026?

La rateizzazione delle detrazioni per le spese sanitarie può essere considerata un’eccezione rispetto alla regola generale che prevede di poter accedere a questo beneficio fiscale solo per le spese sostenute nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Nel modello 730/2026 possono essere portate in detrazione solo le spese sostenute nel corso del 2025 e, in caso di detrazioni superiori all’imposta dovuta, la rimanente parte è persa. Vi è un caso in cui è però possibile la rateizzazione del valore della detrazione fino a 4 anni.

È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo (righi E1, E2 ed E3 del modello 730 o righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Persone fisiche) è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.

L’Agenzia delle entrate ha sottolineato che non rientrano nelle spese sanitarie per le quali si può usufruire della rateizzazione delle detrazioni, quelle per l’acquisto auto per disabili.

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Come esercitare l’opzione per la rateizzazione delle detrazioni spese sanitarie

La scelta tra la detrazione in un’unica soluzione o in quattro rate deve essere effettuata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730/2026 o con il modello Redditi Pf. Una volta effettuata la scelta la stessa non è revocabile, di conseguenza è bene ponderare con attenzione la migliore soluzione.

La parte da compilare nella dichiarazione modello 730/2026 è il Quadro E (Oneri e Spese). Le spese la cui detrazione può essere rateizzata sono indicate nei Righi E1, E2 ed E3, e sommando quanto riportato in essi si ottiene l’importo complessivo delle spese sanitarie.

In prossimità di questi righi vi è la casella denominata “Rateazione”. Spuntando questa casella si esercita l’opzione di rateizzazione che, permette di ottenere le detrazioni in forma rateizzata. Non barrando la casella, la detrazione si ottiene in unica soluzione e in caso di incapienza, le somme non rimborsate, sono perse.

Ogni anno è però necessario riportare l’indicazione, compilando il rigo E6 « Spese sanitarie rateizzate in precedenza », in questo occorre indicare il numero della rata della quale si intende fruire, ad esempio se si tratta del secondo anno si sceglierà il numero 2 per indicare la seconda rata, al terzo anno si indicherà il numero 3 e così via.

Il numero di rata da indicare è:

  • nel caso in cui l’opzione sia stata esercitata nel 2026 per le spese del 2025, la rata sarà la 1;
  • se l’opzione è stata esercitata nel 2025 su spese del 2024, la rata da fruire è la 2;
  • per un’opzione esercitata nel 2024 su redditi del 2023, deve essere indicata la rata 3;
  • per un’opzione esercitata nel 2023 sui redditi del 2022, la rata è la 4.

Nel modello Redditi Persone Fisiche, il quadro da compilare è RP.

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# Modello 730
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# Detrazioni fiscali

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