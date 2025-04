DEF, le nuove stime su PIL, deficit, debito Italia. E la frase di Giorgetti: se azzecco questo “sono già un mago”

Come investire in borsa?

Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi mercoledì 9 aprile 2025 a Palazzo Chigi, ha approvato il nuovo DEF, ovvero il nuovo documento di finanza pubblica che contiene le stime macroeconomiche a legislazione vigente.

A prendere la parola, nella conferenza stampa successiva alla riunione del CdM, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha definito “complicate” le previsioni contenute all’interno del documento.

Per il PIL dell’Italia, il nuovo DEF prevede una crescita dello 0,6%. Un ritmo di espansione “di fatto dimezzato rispetto alle precedenti stime”, ha ammesso il ministro, che ha reso noto che per il 2026 e per il 2027 il PIL salirà invece a un tasso pari a +0,8%.

Sempre a legislazione vigente, il MEF stima un miglioramento del rapporto deficit-PIL, come preventivato dal PSB (Piano Strutturale di bilancio), che è stato presentato lo scorso autunno.

L’outlook è, di conseguenza, un deficit-PIL pari al 3,3% quest’anno, e in discesa al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027.

Un miglioramento è stimato per il rapporto debito-PIL dell’Italia: per il 2025, il nuovo DEF punta su un valore pari al 136,6%, lievemente più basso rispetto al 136,9% previsto dal Piano strutturale di bilancio.

Il documento mette inoltre in conto un rapporto debito-PIL, nel 2026, in crescita al 137,6% (anche in questo caso più basso rispetto alle previsioni precedenti, pari al 137,8%).

Per il 2027 la stima è di un livello del 137,4%, rispetto al 137,5% inciso nel PSB.