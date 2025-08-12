Decreto Omnibus 2025 è legge, tutte le novità su Iva, sugar tax e criptoattività

É stato convertito in Legge 118 del 2025 il decreto Omnibus 2025, del 20 giugno, tra le novità introdotte c’è la riduzione dell’IVA dal 22% al 5% per le opere d’arte, slitta la sugar tax e viene riconosciuto un bonus di 480 euro alle madri lavoratrici. Tra le misure anche l’estensione al 2026 del Superbonus 110% nelle zone terremotate e nuovi adempimenti per le criptoattività o criptovalute.

Non sono mancate le polemiche in merito all’IVA ridotta per il commercio di opere d’arte, visto che l’IVA su molti altri prodotti di uso frequente, comune e necessario, resta al 22%. In particolare insorgono i promotori dell’abolizione della tampon tax, cioè l’aliquota al 22% su assorbenti e prodotti igienici femminili.

Ecco le misure adottate con il decreto Omnibus del 20 giugno 2025.

Superbonus aree sismiche L’articolo 4 del Decreto è una delle novità principali, prevede misure straordinarie per i territori colpiti dai sismi del 2009 e 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) con estensione del Superbonus 110% fino al 2027. Il nuovo comma 8-ter1 all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (il decreto “Rilancio”), stabilisce che la detrazione del 110%, nei casi specifici previsti dai commi 1-ter e 4-quater dello stesso articolo 119, spetta anche per le spese sostenute nel 2026, per la parte eccedente il contributo concesso per la ricostruzione nei territori danneggiate dai terremoti interessati dall’agevolazione. Il Superbonus è applicabile a condizione che sia stata esercitata l’opzione per beneficiare dell’incentivo in forma di sconto in fattura o tramite cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione. Non è questo l’unico intervento in favore delle aree colpite da eventi sismici. Sono estese al 2025 le esenzioni fiscali previste per le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità nei territori compresi nella Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia e che hanno subito un’importante riduzione del fatturato a causa degli eventi sismici. leggi anche Superbonus 110%, ecco in quali casi si può fruire anche per le spese del 2025

Criptoattività nella conversione del Decreto Omnibus Novità anche nel settore delle criptoattività, anche in questo caso si tratta di una proroga.

L’Italia ha l’onere di adeguare la normativa nazionale regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation – Regolamento UE 2023/1114), che disciplina il mercato delle criptoattività nell’Unione Europea. Con l’articolo 10 del decreto Omnibus si concede alle società che si occupano di intermediazione nel settore più tempo per adeguarsi. Le modifiche vanno a incidere sull’articolo 45 del D.lgs. 129/2024: il termine per presentare l’ istanza di autorizzazione ai sensi del MiCAR viene differito dal 30 giugno 2025 al 30 dicembre 2025 ;

ai sensi del MiCAR viene differito dal 30 giugno 2025 al ; il termine per operare in via transitoria viene spostato dal 30 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 ;

viene spostato dal 30 dicembre 2025 al ; il termine per fornire documentazione ai fini di vigilanza viene differito al 30 settembre 2025 .

ai fini di vigilanza viene differito al . nel caso di gruppi societari, è consentito a una società del gruppo o a una società controllata di continuare a offrire criptoattività senza autorizzazione, ma solo nel caso in cui una società dello stesso gruppo abbia presentato l’istanza MiCAR entro il 30 dicembre 2025 o al massimo 30 giugno 2026.

IVA ridotta per le opere d’arte nel decreto Omnibus 2025 IVA ridotta dal 22% al 5% per le opere d’arte, nozione che include oggetti d’arte, d’antiquariato e i beni da collezione, si tratta anche di francobolli, monete, libri antichi. Un mercato sempre fiorente visti i numerosi collezionisti soprattutto di francobolli e monete. L’obiettivo è dare impulso al settore cercando di armonizzare il regime IVA applicato in Italia con quello degli altri Paesi. Infatti, la Francia applica su questi oggetti l’IVA al 5,5%, la Germania l’aliquota del 7%, Olanda 9%. Fuori dall’Unione Europea, ma non dal Continente, c’è la Svizzera con un’aliquota Iva sulle opere d’arte al 8,1%, si tratta di uno dei Paesi con il mercato più fiorente per le opere d’arte.

Con l’entrata in vigore del Decreto Omnibus convertito, il 5% si applica a tutte le importazioni e a tutte le cessioni da parte di artisti e dei loro eredi e si applica a tutte le cessioni dei rivenditori che non optano per il margine. Il regime del margine costituisce un metodo alternativo e facoltativo di applicazione dell’IVA volto a evitare fenomeni di duplicazione dell’imposta nel commercio di beni usati, viene applicato anche alla vendita di libri usati e vestiti usati. Tale sistema derogatorio è disciplinato dagli articoli 36 e seguenti del D.l. n. 41/1995 (convertito in Legge n. 85/1995). Il regime di margine prevede che chi ha acquistato un’opera d’arte pagando l’IVA e senza operare la detrazione versata, al momento del successivo scambio applica l’IVA solo sulla differenza di prezzo tra quello di acquisto e di vendita. L’IVA non viene detratta quando lo scambio avviene tra privati. leggi anche Quali sono le aliquote IVA? Le tabelle per l’Italia

Nuova proroga per la sugar tax nel decreto Omnibus 2025 La Legge 118 del 2025, conversione del Decreto Omnibus, si occupa di diversi settori, in primo luogo vi è stata una nuova sospensione, o proroga, per la sugar tax. L’applicazione della tassa sugli zuccheri, in particolare bibite zuccherine, dovrebbe aver luogo dal 1° gennaio 2026, naturalmente nel frattempo potrebbe intervenire un’ulteriore proroga. Si tratta dell’ottava proroga dall’approvazione della tassazione. La sugar tax doveva entrare in vigore il 1° luglio 2025.

Bonus 480 euro lavoratrici madri Nella legge di conversione del Decreto Omnibus è disciplinato un sussidio per le lavoratrici madri. Si tratta di un bonus di 40 euro al mese per 12 mesi sul 2025, in un’unica soluzione a dicembre. Le somme riconosciute sono esenti dal prelievo contributivo previdenziale, quindi, generano un incremento netto. Il contributo viene riconosciuto alle madri lavoratrici con almeno 2 figli a carico e fino al compimento di 10 anni di vita del figlio più piccolo. Ulteriori fondi sono stati riconosciuti per lo sport e la ricerca. leggi anche Bonus 480 euro mamme in arrivo a dicembre, ecco come farne domanda

Investimenti in start up e PMI innovative L’articolo 18 del decreto Omnibus, convertito in Legge, introduce strumenti volti a favorire gli investimenti in start up e PMI Innovative. Sono riconosciuti incentivi agli investitori privati a fronte però di un investimento minimo che viene definito “qualificato”. Per le imprese che ricevono investimenti vi è l’obbligo di utilizzare le risorse entro la durata del Fondo. leggi anche Startup innovative, ecco i nuovi requisiti per avere i contributi economici

Turismo nel decreto Omnibus Il settore del turismo da anni è caratterizzato da una carenza di personale. Proprio per questo motivo sono introdotte misure volte a incentivare l’occupazione in questo settore. L’articolo 14 introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo e mette a disposizione: contributi per migliorare qualità e accessibilità degli alloggi riservati ai lavoratori ;

; risorse per affitti agevolati ;

; condizioni minime di locazione agevolata ;

; aiuti per le imprese che operano nel settore della ristorazione;

per le imprese che operano nel settore della ristorazione; proroga bandi PNRR. Sono favoriti gli investimenti per costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori con 38 milioni di euro nel triennio. Ulteriori 22 milioni di euro per ciascuno dei tre anni (2025, 2026, 2027) sono destinati ad abbattere i canoni di locazione.