Dalla Sicilia alla laguna di Venezia: quanto costa comprare un’isola privata in Italia

Quante volte lo stress del tran tran quotidiano ci ha fatto esclamare: "Mollo tutto e me ne vado su un’isola deserta?” Ebbene, per pochissimi fortunati il sogno di rifugiarsi in un paradiso terrestre lontano da sguardi indiscreti può rivelarsi un investimento immobiliare tangibile. Se nell’immaginario collettivo l’acquisto di un’isola privata evoca immediatamente i panorami cristallini dei Caraibi, la realtà è molto più vicina di quello che pensiamo.

Anche in Italia, infatti, esiste un mercato di nicchia dedicato ai fazzoletti di terra circondati dal mare o bagnati dalle acque lacustri. Consultando i cataloghi delle più prestigiose agenzie immobiliari internazionali e di siti specializzati come Island Seeker, emergono diverse opportunità di acquisto lungo tutta la penisola. Ma quanto costa davvero acquistare un’isola privata in Italia?

Il distretto del lusso: la Sicilia e le isole dello Stagnone

La Sicilia è tra le regioni d’Italia più ricche quando si parla del mercato delle isole private in vendita. Le offerte dell’Isola del Sole si concentrano all’interno della suggestiva Laguna dello Stagnone, a breve distanza dall’aeroporto di Trapani.

L’Isola Santa Maria

La punta di diamante delle proposte di lusso è senza dubbio l’Isola Santa Maria, estesa su circa 11 ettari e immersa in un ecosistema incontaminato caratterizzato da acque calde e bassissime. Attualmente si trova sul mercato a circa 12 milioni di euro. La proprietà include una villa padronale di 350 mq, una dependance per i custodi e persino una storica cappella risalente al XVI secolo. A rendere il tutto ancora più suggestivo, un rigoglioso uliveto abbraccia l’intera isola.

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L’Isola Lunga (o Grande)

Con i suoi 88 ettari, l’Isola Lunga è la maggiore delle isole dello Stagnone. Nota a livello globale per le sue saline rigenerative, è l’habitat ideale di colonie di fenicotteri rosa. L’acquisto dell’isola è gestito tramite trattative private strettamente riservate, orientate verso lo sviluppo di resort dedicati al benessere eco-sostenibile.

L’Isola delle Femmine

A poca distanza da Palermo sorge l’Isola delle Femmine, estesa per circa 13 ettari e celebre per le leggende che la circondano. Sull’isola si trovano ancora i resti di una torre di guardia del Cinquecento. Inizialmente proposta a cifre superiori a 3 milioni di euro, il suo valore ha subito un netto calo a causa dell’impossibilità di realizzare nuove edificazioni per via dei vincoli di tutela. Oggi viene venduta a circa 1,65 milioni di euro e si attesta come una delle soluzioni formalmente più economiche sul mercato italiano.

Storia e fortificazioni: il fascino degli Ottagoni di Venezia

Dal profondo Sud ci spostiamo verso il Nord, dove è possibile trovare soluzioni dal profondo valore storico e architettonico. La Laguna di Venezia offre infatti strutture difensive uniche, erette durante i secoli d’oro della Serenissima e riutilizzate durante i conflitti mondiali. Stiamo parlando delle isole ottagonali, piccoli avamposti artificiali oggi in mano a privati.

Sia l’Ottagono San Pietro (2.833 mq nella laguna sud) sia l’Ottagono Alberoni (caratterizzato da imponenti mura perimetrali a 700 metri dalla costa) sono attualmente inseriti nei circuiti di vendita internationale. In entrambi i casi il prezzo viene rivelato solo su richiesta.

È bene sottolineare che acquistare uno degli Ottagoni di Venezia significa investire nel puro collezionismo storico. Le strutture sono ormai abbandonate da decenni e sono sottoposte a severi vincoli di conservazione da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali. Inoltre, i due Ottagoni necessitano di ristrutturazioni integrali e presentano costi di logistica enormi per il trasporto dei materiali via acqua.

Oasi naturali e laghi: dal Friuli alla Lombardia

Come abbiamo visto, il mercato delle isole private non si limita al mare aperto. In Friuli Venezia Giulia, per esempio, troviamo l’Isola di Ravaiarina: ben cinquantotto ettari di oasi naturalistica incontaminata adibita ad allevamento ittico. L’isola dispone di un porto funzionante e di un complesso ristorativo da rinnovare. Il prezzo di listino si attesta intorno ai 3 milioni di euro.

In Lombardia troviamo l’Isola Viscontea, nei pressi di Lecco e, più precisamente, nel punto in cui il Lago di Como diventa il fiume Adda. In passato venne usata come fortezza, per poi essere adibita a casa di pescatori fino agli anni Sessanta. L’isola misura circa 2.100 mq e presenta un immobile principale di 238 mq. La richiesta si aggira attorno a 1,5 milioni di euro. L’acquisto è condizionato all’obbligo di un restauro totale nel rispetto dei vincoli paesaggistici lacustri.