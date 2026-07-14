Dal Molise all’Euronext Growth Milan. Tutti i dettagli dell’IPO di Guidotti Ships

Il debutto del 21 luglio 2026 costituirà il primo test importante per misurare l’appetito del mercato verso storie di crescita radicate nel territorio.
L’annuncio dell’IPO di Guidotti Ships su Euronext Growth Milan prevista per il 21 luglio 2026 ha acceso l’interesse del mercato dei capitali italiani per una piccola ma solida realtà del settore dei servizi marittimi.
La società, con sede a Termoli, si prepara a raccogliere circa 5 milioni di euro in un’operazione che prevede l’ingresso di Vsl Club come anchor investor con una quota intorno al 20 per cento.
La famiglia Guidotti manterrà il controllo di maggioranza, grazie anche a un’articolata struttura azionaria che include azioni a voto plurimo e Price Adjustment Shares. La storia di Guidotti Ships affonda le radici nella tradizione marinara di Termoli. [...]
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