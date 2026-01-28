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Crollo del mercato azionario nel 2026? Il presidente della Fed Jerome Powell lancia un avvertimento urgente agli investitori

Alessandro Nuzzo

28 Gennaio 2026 - 23:36

Il mercato azionario statunitense viaggia a livelli molto alti ma diversi esperti invitano alla prudenza perché il calo potrebbe essere dietro l’angolo.

Crollo del mercato azionario nel 2026? Il presidente della Fed Jerome Powell lancia un avvertimento urgente agli investitori

Negli ultimi mesi il mercato azionario statunitense continua a muoversi a livelli storicamente alti, ma sotto la superficie cresce una certa prudenza. L’indice S&P 500, che raccoglie le 500 principali società quotate negli Stati Uniti, da inizio anno ha guadagnato circa l’1,5% e oggi ha anche superato per la prima volta i 7.000 punti. Un risultato positivo, ma che solleva più di un interrogativo.

A lanciare segnali di cautela sono stati diversi esponenti della Federal Reserve, la banca centrale americana. Il presidente Jerome Powell ha sottolineato più volte come, secondo molti indicatori, il valore delle azioni risultino «piuttosto elevate» rispetto agli standard storici. In parole semplici: i prezzi delle azioni sono alti se confrontati con gli utili che le aziende producono.

Uno degli indicatori più utilizzati per valutare il mercato è il rapporto prezzo/utili (P/E), che confronta il valore delle azioni con gli utili attesi delle società. Oggi il P/E prospettico dell’S&P 500 è intorno a 22, ben al di sopra della media degli ultimi dieci anni, che si aggira intorno a 18-19. Storicamente, livelli simili si sono visti solo in due periodi particolari: durante la bolla delle dot-com a inizio anni 2000 e nella fase eccezionale legata alla pandemia di Covid-19.

In entrambi i casi, dopo una fase di forti rialzi sono arrivati cali anche molto significativi. Questo non significa che un crollo sia imminente, ma indica che il mercato è più vulnerabile: basta una delusione sugli utili, un rallentamento dell’economia o un evento imprevisto per innescare correzioni anche brusche.

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Guardando ai dati storici, quando l’S&P 500 ha superato un P/E forward di 22, il rendimento medio a un anno è stato intorno al 7%, inferiore alla media storica del 10%. Ancora più significativo il dato a due anni: in media l’indice ha registrato una flessione del 6%, contro una crescita media del 21% nei bienni “normali”. Numeri che suggeriscono come le aspettative elevate possano ridurre i margini di crescita futura.

Le banche d’investimento restano ottimiste

Nonostante questi segnali, molte grandi banche d’investimento restano ottimiste. Secondo le stime raccolte tra 19 istituti finanziari, l’S&P 500 potrebbe chiudere il 2026 intorno ai 7.600 punti, circa il 10% in più rispetto ai livelli attuali. Le previsioni si basano soprattutto su una crescita attesa di ricavi e utili delle aziende, favorita dall’innovazione tecnologica, dall’intelligenza artificiale e da un’economia che, almeno per ora, continua a reggere.

Tuttavia, è bene ricordare che Wall Street non ha sempre dimostrato grande precisione nel prevedere l’andamento dei mercati. Negli ultimi anni le stime si sono spesso rivelate troppo ottimistiche o troppo pessimistiche, con errori anche rilevanti.

Per chi investe, il messaggio chiave è la prudenza. Valutazioni elevate non significano automaticamente vendere tutto, ma suggeriscono di evitare scelte impulsive e di puntare sulla diversificazione. Investire gradualmente, mantenere un orizzonte di lungo periodo e non farsi guidare solo dall’euforia del momento resta la strategia più solida.

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# Federal Reserve
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