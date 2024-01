Crisi Mar Rosso, cosa sta succedendo (davvero) in 3 punti

Crisi del Ma Rosso, l’escalation c’è e il caos, per ora, persiste con evidenti conseguenze per tutto il mondo: cosa sta succedendo davvero in questa regione strategica per il commercio?

Settimane di attacchi da parte di militanti Houthi appoggiati dall’Iran contro navi nel Mar Rosso hanno interrotto la navigazione nel Canale di Suez, la rotta marittima più veloce tra Asia ed Europa che trasporta il 12% del traffico globale di container.

Per l’economia europea, che sta cercando di evitare la recessione mentre cerca di frenare l’elevata inflazione, un’interruzione prolungata rappresenterebbe un nuovo rischio per le sue prospettive e potrebbe far fallire i piani delle banche centrali di iniziare a tagliare i tassi di interesse quest’anno. [...]