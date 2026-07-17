Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Credito IRES, l’Agenzia delle Entrate blocca il cambio da rimborso a cessione

Patrizia Del Pidio

17 Luglio 2026 - 08:20

L’Agenzia delle Entrate blocca il cambio del credito IRES da rimborso a cessione. Ecco perché la dichiarazione integrativa non ammette ripensamenti.

Credito IRES, l’Agenzia delle Entrate blocca il cambio da rimborso a cessione
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Quando si compila la dichiarazione di una società, le scelte che si fanno hanno un peso e soprattutto non sono ammessi ripensamenti tardivi. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello numero 147 del 16 luglio 2026, con la quale pone un divieto definitivo alla possibilità di modificare la destinazione del credito IRES tramite dichiarazione integrativa.

Se il fine della dichiarazione è soltanto quello di passare dal rimborso alla cessione del credito all’interno di un gruppo, l’operazione non è consentita.

La pronuncia offre un’importante lezione di strategia fiscale per le imprese perché pianificare la gestione dei flussi finanziari per i crediti di imposta deve avvenire prima dell’invio del modello, visto che il ripensamento non è ammesso.

leggi anche

Versamento IRES 2026, quando pagare saldo e acconto?
Versamento IRES 2026, quando pagare saldo e acconto?

L’interpello del gruppo societario

La vicenda nasce dall’iniziativa di una società consolidante che, all’interno del modello Consolidato Nazionale e Mondiale per il periodo di imposta 2023, aveva un’eccedenza IRES pari a oltre 2,7 milioni di euro.

Inizialmente la società aveva suddiviso l’utilizzo dell’eccedenza in due parti:

  • 1,5 milioni di euro sono stati ceduti subito a un’altra società del gruppo;
  • 1,22 milioni di euro sono stati richiesti come rimborso diretto.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione, constatando che i tempi per l’erogazione dei rimborsi da parte dello Stato erano lunghi, la società ha pensato bene di cambiare strategia presentando una dichiarazione integrativa per modificare la destinazione di quei 1,22 milioni di euro richiesti a rimborso. L’obiettivo della dichiarazione integrativa era quello di rinunciare al rimborso per cedere l’eccedenza alla consolidante (che l’avrebbe usata in compensazione immediatamente).

Le motivazioni della società erano apparentemente logiche: il credito era già esistente e noto al Fisco, se ne cambiava solo la destinazione. Inoltre, la dichiarazione è un atto, per sua natura, rettificabile.

leggi anche

Agevolazioni fiscali America’s Cup, a chi spetta esenzione Ires e Irap
Agevolazioni fiscali America's Cup, a chi spetta esenzione Ires e Irap

Perché l’Agenzia delle Entrate dice no all’integrativa?

L’Agenzia delle Entrate ha respinto la soluzione proposta dalla società sottolineando quali sono i rigidi confini in cui ci si può muovere con una dichiarazione integrativa.

L’integrativa serve a sanare errori: entro i termini di decadenza dell’accertamento si può presentare una dichiarazione integrativa esclusivamente per correggere errori e omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, del credito o del debito.

Non avendo la società commesso alcun errore e avendo effettuato una scelta consapevole della destinazione del credito di cui una parte era stata già chiesta a rimborso, l’unica conversione consentita è quella della compensazione per pagare imposte proprie a patto che la dichiarazione integrativa venga presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione e che non sia stato erogato, neanche in minima parte, il rimborso fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, su questo aspetto sottolinea la rigidità della norma: la compensazione non può essere estesa alla cessione dei crediti per soggetti terzi dello stesso gruppo.

Le conseguenze per le imprese

La risposta all’Interpello ribadisce un principio basilare: chi chiede un rimborso congela il credito su un binario ben preciso. Proprio per questo la scelta tra rimborso, compensazione e cessione infragruppo deve essere soppesata con attenzione prima dell’invio della dichiarazione. Solo analizzando le esigenze di liquidità del gruppo si può agire in base alle reali necessità di medio e lungo termine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Agenzia delle Entrate
# IRES
# Impresa
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

Ires 2019: calcolo, aliquota, istruzioni e modello F24

Ires

Ires 2019: calcolo, aliquota, istruzioni e modello F24
Ires premiale, arrivano i codici tributo

Ires

Ires premiale, arrivano i codici tributo

Correlato

Versamento IRES 2026, quando pagare saldo e acconto?

Dichiarazioni e adempimenti

Versamento IRES 2026, quando pagare saldo e acconto?