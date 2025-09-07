Così l’Italia attrae i super ricchi da tutto il mondo

L’Italia è ricca di mete turistiche apprezzate da ogni angolo del pianeta, ma anche di alcune delle destinazioni preferite dai super ricchi. Personaggi dello spettacolo, artisti, politici, imprenditori e molti altri ancora arrivano da tutto il mondo per godere dell’unico patrimonio italiano, un mix di storia, cultura, arte e fascino irripetibile. Uomini e donne ricchissimi, però, non scelgono il Belpaese soltanto per trascorrere piacevoli vacanze. Molti si stabiliscono nello Stivale, comprano immobili di lusso e creano nuove sedi aziendali, portando con sé cambiamenti significativi e non sempre positivi per la cittadinanza. Quando l’Italia viene scelta dai ricchi la maggior parte delle persone ritiene che sia un onore, un motivo di vanto, complice una componente esterofila insita in buona parte degli italiani.

Non ci si sofferma mai, però, ad approfondire le vere ragioni per cui l’Italia è una meta così appetibile per alcune categorie di persone, mentre i nativi spesso si rivolgono altrove per costruire il proprio futuro. Secondo un’indagine di Henley & Partners, agenzia di consulenza per la cittadinanza e la residenza con sede a Londra che opera su scala globale, c’è un motivo ben preciso e riguarda il nostro regime fiscale. Uno degli aspetti maggiormente criticato dagli italiani, che non di rado si informano sui cosiddetti paradisi fiscali all’estero, risulta così essere un vantaggio amato dai super ricchi di tutto il mondo. Le stesse conclusioni cui sono giunti numerosi analisti, non sempre apprezzando il fatto.