Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Così l’Italia attrae i super ricchi da tutto il mondo

Ilena D’Errico

7 Settembre 2025 - 21:09

Ecco perché sempre più ricchi scelgono di trasferirsi in Italia (e perché non è un bene).

Così l’Italia attrae i super ricchi da tutto il mondo

Seguici su

L’Italia è ricca di mete turistiche apprezzate da ogni angolo del pianeta, ma anche di alcune delle destinazioni preferite dai super ricchi. Personaggi dello spettacolo, artisti, politici, imprenditori e molti altri ancora arrivano da tutto il mondo per godere dell’unico patrimonio italiano, un mix di storia, cultura, arte e fascino irripetibile. Uomini e donne ricchissimi, però, non scelgono il Belpaese soltanto per trascorrere piacevoli vacanze. Molti si stabiliscono nello Stivale, comprano immobili di lusso e creano nuove sedi aziendali, portando con sé cambiamenti significativi e non sempre positivi per la cittadinanza. Quando l’Italia viene scelta dai ricchi la maggior parte delle persone ritiene che sia un onore, un motivo di vanto, complice una componente esterofila insita in buona parte degli italiani.

Non ci si sofferma mai, però, ad approfondire le vere ragioni per cui l’Italia è una meta così appetibile per alcune categorie di persone, mentre i nativi spesso si rivolgono altrove per costruire il proprio futuro. Secondo un’indagine di Henley & Partners, agenzia di consulenza per la cittadinanza e la residenza con sede a Londra che opera su scala globale, c’è un motivo ben preciso e riguarda il nostro regime fiscale. Uno degli aspetti maggiormente criticato dagli italiani, che non di rado si informano sui cosiddetti paradisi fiscali all’estero, risulta così essere un vantaggio amato dai super ricchi di tutto il mondo. Le stesse conclusioni cui sono giunti numerosi analisti, non sempre apprezzando il fatto.

Così l’Italia attrae i super ricchi da tutto il mondo

L’analisi effettuata da Henley & Partners fornisce indicazioni importanti sul tema dei trasferimenti in Italia da parte di persone con patrimoni elevati. L’agenzia gestisce infatti un elevato numero di pratiche quotidianamente, si occupa di prestare consulenza anche per gli enti governativi e ha a che fare con programmi di cittadinanza e residenza di ogni tipologia. Sappiamo così che nel 2025 l’Italia è la meta europea preferita dai ricchi e alla fine dell’anno il numero di super ricchi che si sono collocati nel Belpaese potrebbe arrivare intorno ai 3.600. Una cifra importante, ma non stupisce se si considera che soltanto nell’ultimo periodo sono approdati in Italia figure di spicco da tutte le parti del mondo.

Rilevano però in particolare i trasferimenti dal Regno Unito, che includono Nassef Sawiris, uno degli uomini più ricchi d’Egitto e comproprietario della squadra di calcio Aston Villa, Richard Gnodde, vicepresidente di Goldman Sachs, e Yoël Zaoui, fondatore della boutique finanziaria Zaoui & Co. L’immigrazione milionaria ha subito così una nuova impennata dopo il rallentamento durante la pandemia, concentrandosi in particolare a Milano. Come già detto, a spingere i ricchissimi a stabilirsi in Italia è il regime fiscale. Sappiamo bene che non è uno dei più competitivi, ma questo non vale per la flat tax applicata ai nuovi residenti dall’estero.

A loro viene concessa un’imposta forfettaria fino 200.000 euro sui redditi prodotti all’estero, indipendentemente dal loro ammontare, per un periodo massimo di 15 anni. L’agevolazione, concessa a chi è stato residente all’estero per almeno 9 anni nell’ultimo decennio (il che spiega anche molti ritorni in patria), è in parte estendibile anche ai familiari del neo-residente. In altre parole, più sei ricco meno tasse paghi se sei uno straniero che fattura all’estero. Tutto il contrario dei principi che guidano il nostro sistema fiscale e l’ordinamento in generale, un mezzo che sì attira gli ingressi, ma i cui benefici per l’economia vengono presto azzerati dagli effetti collaterali.

Non a caso l’Italia è fortemente criticata per questo regime da vari Paesi europei, in primo luogo dalla Francia, e subisce una costante crescita delle disparità economiche tra gli abitanti. Parigi ha per questo accusato l’Italia di dumping fiscale, vale a dire rendere il Paese più competitivo in modo sleale attraverso le politiche fiscali, che penalizzano la concorrenza anche degli imprenditori e delle aziende, scatenando una dura replica da Palazzo Chigi. Secondo il governo Meloni sono altre le anomalie fiscali che deve attenzionare l’Ue, ma ciò non esclude che più volte si è discusso di rivedere la misura, voluta nel 2016 da Matteo Renzi e ribattezzata “regime Cristiano Ronaldo” perché proprio il calciatore fu uno dei primi a trarne grossi benefici.

leggi anche

Regime forfettario, flat tax fino a 100.000 nella manovra 2026
Regime forfettario, flat tax fino a 100.000 nella manovra 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Flat Tax
# ricchi

Iscriviti a Money.it

FT logo

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

Selezionati per te

I prezzi della benzina della prossima settimana (dopo i dazi Trump)

Attualità

I prezzi della benzina della prossima settimana (dopo i dazi Trump)
Un paradiso per le tue vacanze. 30 gradi tutto l'anno e prezzi molto bassi

Attualità

Un paradiso per le tue vacanze. 30 gradi tutto l’anno e prezzi molto bassi

Correlato