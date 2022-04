Cos’è Shiba Inu e come comprare la crypto di cui tutti parlano

Hai sentito parlare di Shiba Inu, la criptovaluta che ha un cane Shiba come mascotte, e vuoi saperne di più? La curiosità per questa crypto è lecita: da quando è stata creata nel 2020, la sua popolarità è cresciuta a dismisura, toccando il record nel 2021, e oggi è il 15° meme coin al mondo per capitalizzazione di mercato.

In questa guida trovi tutte le informazioni utili su Shiba Inu e la sua storia: cos’è, come funziona, quali sono le sue caratteristiche, com’è nata e per cosa viene utilizzata. Illustreremo anche i pro e i contro di investire in Shiba Inu e ti spiegheremo come comprare la crypto, nel caso decidessi di acquistarla. Ecco qui tutto ciò che c’è da sapere.

Shiba Inu crypto: cos’è e come funziona

Come anticipato, Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) è una meme coin, ossia una criptovaluta che ha origine da un meme di internet e che ha caratteristiche umoristiche.

Così come per Bitcoin, il cui creatore è noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, nessuno sa chi siano i veri fondatori di Shiba Inu. Creata nell’agosto 2020 da una persona o un gruppo di persone sotto lo pseudonimo di Ryoshi, Shiba Inu prende il nome dall’omonima razza canina giapponese, la stessa raffigurata nel simbolo di Dogecoin, ed è nata per gioco per sfidare la stessa Dogecoin. Sul sito ufficiale si è presentata infatti come “Dogecoin Killer”, con l’obiettivo di detronizzarlo dalla sua posizione di meme coin più popolare.

Nello specifico, Shiba Inu è un meme token, e in quanto tale non ha una sua propria blockchain, ma si basa su quella di Ethereum. Questa caratteristica lo rende più versatile e utile di Dogecoin, in quanto l’ecosistema di Shiba Inu può supportare gli smart contract, gli NFT e interfacciarsi con le app decentralizzate.

A luglio 2021, il team di Shiba Inu ha lanciato la piattaforma DeFi ShibaSwap, dove gli investitori possono fare trading di criptovalute in modo sicuro e scambiare token ERC-20, ossia quelli basati sulla blockchain di Ethereum. Gli utenti possono anche depositare crypto nei pool di liquidità dell’exchange, la quale può usarle elargendo in cambio premi in criptovalute agli utenti depositari.

ShibaSwap offre anche un suo mercato di non-fungible token: i suoi NFT si chiamano Shiboshis e sono immagini molto sgranate di cani Shiba, ognuno caratterizzato da una sua peculiarità.

La crypto Shiba Inu può essere utilizzata per i pagamenti peer-to-peer e come metodo di pagamento presso le attività che la accettano, ma ad oggi non è molto diffusa per quest’uso, rispetto al quale non offre vantaggi competitivi rispetto ad altre criptovalute.

Un po’ di storia

Come altre criptovalute a tema “canino” prima di lei, la crypto Shiba Inu ha origine dal popolare meme del doge risalente al 2013, che raffigura un cane di razza Shiba di nome Kabosu, diventato una star dei social grazie a un servizio fotografico realizzato dalla sua padrona, una blogger giapponese. Diventato virale, il meme è passato alla storia come uno dei fenomeni internet più memorabili di tutti i tempi.

Shiba Inu è stato creato per prendere in giro Dogecoin, prima meme coin lanciata nel 2013, la quale ha guadagnato immensa popolarità. Dopo averla creata, Ryoshi ha donato metà dell’offerta totale di Shiba Inu (505 miliardi di token SHIB) al fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, in modo da rimuoverli dalla circolazione e creare scarsità. Ma Buterin ne ha dato via il 90%, per un valore di circa 7 miliardi di dollari.

Nel corso del 2021 il prezzo di SHIB è salito alle stelle con un guadagno del 46.000.000%, e tra alti e bassi la sua crescita non si è fermata. Ad aprile 2022, Shiba Inu ha raggiunto un valore totale di mercato di 13,69 miliardi di dollari, posizionandosi al 15° posto in termini di capitalizzazione di mercato tra le meme coin, come anticipato. SHIB si può negoziare su tutti i principali exchange di criptovalute.

La forza di questa crypto risiede nella decentralizzazione, ma diversi altri fattori hanno contribuito alla sua crescita e popolarità. Il 2021 è stato un’annata fortunata per il mercato delle criptovalute, e anche Shiba Inu ha beneficiato del trend favorevole. I tweet di Elon Musk, noto sostenitore di Dogecoin, hanno svolto un ruolo chiave nel far salire la valutazione di SHIB. Inoltre la criptovaluta può contare su un esercito di utenti che si impegna costantemente a promuoverla sui social.

Investire in Shiba Inu: pro e contro

Se stai valutando l’acquisto di Shiba Inu, tieni in considerazione che si tratta di un investimento rischioso che ha vantaggi e svantaggi.

La crypto ha dimostrato di saper sorprendere in positivo gli investitori, con un rally senza precedenti, ma bisogna tenere a mente che questa criptovaluta, così come le altre, è soggetta a forti oscillazioni e alla volatilità del mercato, e che le performance passate non sono indicative di quelle future.

Sono molti gli investitori che credono nel suo potenziale, e attualmente SHIB continua ad attirare enorme interesse, con un numero sempre maggiore di persone che vi investono. Alcuni analisti ed esperti di crypto pensano che Shiba Inu possa davvero sostituire Dogecoin come meme coin numero uno al mondo per capitalizzazione.

Tra i pro dell’investimento in Shiba Inu Coin troviamo un enorme volume di scambio, il che potrebbe portarla a raggiungere i nuovi massimi di prezzo previsti da diversi analisti. Secondo alcuni sostenitori della crypto, investire in Shiba Inu Coin potrebbe far guadagnare almeno il 260% entro la fine del 2022.

In ogni caso ci sono dei contro: Shiba Inu non è la prima e unica crypto ispirata ai meme e secondo i meno ottimisti ci vorrà del tempo prima che riesca a superare Dogecoin in termini di popolarità, diffusione, integrazione, prezzo, volumi di scambio e capitalizzazione di mercato. C’è chi sostiene che il successo di SHIB finora sia stato illusorio e basato principalmente sull’hype e non su un vantaggio tecnico. Diversi esperti sottolineano inoltre che Shiba Inu probabilmente ha già raggiunto il suo picco, ragion per cui l’investimento non si tradurrebbe in guadagni significativi.

Come comprare Shiba Inu

Shiba Inu (SHIB) è attualmente negoziata su diversi exchange, molti dei quali danno anche la possibilità di conservarla su wallet digitali.

Qui vi illustriamo come comprare Shiba Inu su Bitpanda, piattaforma per la compravendita di criptovalute tra le più apprezzate in Europa. Azienda di origine austriaca, Bitpanda è stata fondata nel 2014 da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer con lo scopo di semplificare e democratizzare il mondo degli investimenti. Oggi la piattaforma, scelta già da 3 milioni di utenti, permette di investire in oltre 1.000 tipi di asset, tra criptovalute, indici di criptovalute e metalli preziosi, oltre che in azioni frazionate ed ETF attraverso le Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui sottostante è fisicamente detenuto da Bitpanda a garanzia dell’investimento.

Iniziare a investire su Bitpanda è molto facile: l’iscrizione, che si può fare sia tramite sito web che app mobile, richiede solo pochi secondi, e l’interfaccia della piattaforma è semplice e intuitiva.

Ecco quali sono i passaggi da seguire se vogliamo comprare Shiba Inu su Bitpanda.

La prima cosa da fare è creare un account:

Vai sul sito di Bitpanda o installa l’app per Android e iOS

Premi sul pulsante Iscriviti

Inserisci nome e indirizzo email e scegli una password sicura

Seleziona il tuo Paese di residenza e accetta i termini, le condizioni del servizio e la policy sulla privacy

Fai clic su Crea account (o su Iscriviti, se sei sull’app)

Verifica il tuo indirizzo email cliccando sul link riportato nell’email che riceverai

Accedi al tuo account

Una volta creato l’account, per iniziare a investire su Bitpanda è necessario completare la procedura di riconoscimento e verifica dell’account prevista dalla normativa UE.

La verifica dell’account su Bitpanda avviene via video e richiede:

una connessione a internet stabile

una webcam attiva o la fotocamera dello smartphone

un documento d’identità con foto a portata di mano

A questo punto, per poter comprare Shiba Inu o altre crypto devi prima depositare denaro, attraverso la funzione Deposito. Puoi farlo tramite bonifico o carta di credito, sia da sito che da app. Dopodiché vai alla sezione Prezzi, digita Shiba Inu o SHIB nella barra di ricerca e clicca su Acquista.

Se vuoi, puoi anche acquistare criptovalute in modo ricorrente e continuo senza dover passare attraverso il processo di acquisto manuale, grazie alla funzione Bitpanda Savings che permette agli utenti di impostare un piano di risparmio automatico: basta scegliere l’asset, la frequenza (settimanale, bisettimanale, mensile) e la cifra da investire, specificare la valuta con cui si intende pagare e un metodo di pagamento tra addebito diretto e carta di credito.

Oltre a comprare e vendere criptovalute, su Bitpanda gli utenti possono anche conservare in piena tranquillità i loro asset digitali grazie a Bitpanda Custody, il servizio di custodia di criptovalute sicuro e affidabile messo a disposizione dalla piattaforma per clienti retail e professionali.

In collaborazione con Bitpanda