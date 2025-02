Cosa è successo nelle prime 5 settimane di presidenza di Donald Trump nel 2025?

Bonus nascite 2025 (ex bebé). Importi, requisiti e come farne domanda

Donald Trump è presidente degli USA da più di un mese, 5 settimane per l’esattezza e il suo arrivo alla Casa Bianca non è passato affatto inosservato.

Il tycoon si è reso protagonista indiscusso della politica e dell’economia internazionale su più piani, dando seguito alle promesse fatte in campagna elettorale su dazi globali, tagli ai dipendenti federali, avvio di colloqui di pace sulla guerra in Ucraina, riabilitazione politica di Putin, critica aspra verso l’UE e nuove pretese su materie prime e territori strategici nel mondo.

Mentre gli esiti di questi eventi rimangono poco chiari, alcune tendenze di spicco nei mercati finanziari hanno riflesso il modo in cui gli investitori hanno risposto alle sue posizioni politiche. E anche sul Calendario economico alcuni dati macro hanno lanciato dei segnali su cosa ci si aspetta davvero negli USA.

Dopo un mese in mezzo in carica, quanto è forte l’effetto Trump in economia e in politica? Ecco cosa è successo in queste prime 5 settimane della seconda presidenza del tycoon.

Dollaro USA in calo Il dollaro statunitense è salito dalla vittoria elettorale di Trump il 5 novembre dell’anno scorso fino al suo picco all’inizio di gennaio. Tuttavia, ha invertito la sua tendenza rialzista dall’insediamento di Trump il 20 gennaio, con l’indice del dollaro (DXY) in calo del 2,2%, da oltre 109 a 107 alla chiusura del mercato il 19 febbraio. Diversi fattori hanno contribuito all’indebolimento del biglietto verde. In primo luogo, i mercati avevano già scontato un dollaro forte prima del suo insediamento e la presa di profitto potrebbe aver causato il ritiro. In secondo luogo, ha ritardato i dazi su Messico e Canada, così come i dazi reciproci sui partner commerciali globali. Sebbene abbia anche annunciato imposte del 25% su acciaio e alluminio, che potrebbero estendersi a produttori di automobili, chip per computer e prodotti farmaceutici, questi dazi all’importazione non entreranno in vigore prima di aprile. Finora, l’unica tariffa effettivamente implementata è stata un ulteriore 10% sulla Cina, con l’annuncio però di quelle per prodotti messicani e canadesi nei primi di marzo. Di conseguenza, i timori di una ripresa immediata dell’inflazione sono svaniti, portando a un’inversione di tendenza del dollaro. Nel frattempo, anche i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono diminuiti dalla sua inaugurazione per lo stesso motivo. Un altro fattore chiave è che la Federal Reserve ha segnalato che potrebbe dover rallentare i suoi deflussi di bilancio in mezzo ai limiti del tetto del debito. Ciò suggerisce che è probabile che la banca centrale mantenga alti livelli di debito pubblico, esercitando pressioni sui costi di prestito e, a sua volta, indebolendo il dollaro. leggi anche Il dollaro (finalmente) cade. Quale target ora?

Super oro L’oro ha avuto prestazioni degne di nota, con i future in rialzo dell’8% dall’insediamento di Trump. La domanda di beni rifugio è aumentata a causa delle preoccupazioni su una potenziale guerra commerciale globale e sul rallentamento della crescita economica. Anche un dollaro statunitense più debole ha contribuito allo slancio rialzista dell’oro. Inoltre, l’amministrazione Trump ha tagliato migliaia di dipendenti federali con l’assistenza di Elon Musk, il che potrebbe portare a un aumento della disoccupazione e a una spesa dei consumatori più debole.

Prezzi del petrolio in calo I prezzi del petrolio sono sotto pressione da quando Trump ha assunto l’incarico il mese scorso, con i future sul Brent e sul WTI entrambi in calo. Ciò è in linea con l’obiettivo del tycoon di abbassare i prezzi globali del greggio, con la richiesta ai produttori di petrolio di aumentare la produzione a uon di slogan come: “Drill, baby, drill”. I suoi colloqui di pace con la Russia potrebbero anche comportare l’allentamento delle sanzioni sulle esportazioni di petrolio del Paese. Ha sostenuto che il calo dei prezzi dell’energia compenserebbe gli aumenti dei prezzi causati dalle tariffe più elevate. Tuttavia, se ciò si materializzerà resta incerto.

Delusione Bitcoin Dall’insediamento di Trump, i prezzi del Bitcoin sono caduti a picco, poiché l’ottimismo che circondava la sua promessa di fare dell’America una “capitale delle criptovalute” è svanito. La regina delle crypto ha raggiunto il suo massimo storico di $109.241 il 20 gennaio, il giorno dell’insediamento di Trump. Tuttavia, da quel giorno fino a fine febbraio, il tonfo è stato del 24% circa. Le criptovalute sono state recentemente messe sotto pressione dalle preoccupazioni che l’approccio aggressivo di Trump nei confronti del commercio globale potrebbe impattare negativamente su tutta l’economia mondiale. Nel solo mese di febbraio, il Bitcoin ha perso oltre il 20%. Se il calo dovesse durare fino alla fine di venerdì 28 febbraio segnerebbe il ribasso mensile più ampio da giugno 2022. In sostanza, gli investitori si sono riversati sugli asset sicuri in seguito alle ultime minacce tariffarie del presidente degli Stati Uniti, segnando un drammatico riscontro di realtà per una delle transazioni più popolari di Trump. Catalizzatori politici concreti finora non ci sono per il Bitcoin. Trump ha solo annunciato che la sua amministrazione valuterà se creare una “riserva nazionale di asset digitali”. Tuttavia, nulla è stato deciso in concreto. leggi anche Il Bitcoin crolla. È l’inizio della fine?

Mercati europei in corsa I mercati azionari globali sono in una fase rialzista dall’insediamento di Trump, in particolare le azioni europee. Il ritardo nell’imposizione di tariffe potrebbe essere stato un fattore chiave a sostegno del sentiment di rischio. Tuttavia, i fondamentali sottostanti che guidano il rally includono aspettative di tassi di interesse globali più bassi, la frenesia dell’intelligenza artificiale in corso e utili aziendali positivi. Nel frattempo, i colloqui di pace avviati da Trump con la Russia hanno sostenuto le azioni della difesa europea, soprattutto perché il tycoon insiste sulla necessità di una gestione tutta UE del settore difensivo e dell’Ucraina stessa. In effetti, il rally nei mercati azionari europei è stato ampio, con tutti i settori in crescita nel mese scorso. I mercati si aspettano che la Banca centrale europea continui a ridurre i tassi di interesse e potenzialmente introduca ulteriori fondi speciali per la spesa per la difesa. Le politiche di Trump hanno anche sostenuto indirettamente settori europei come finanza, tecnologia e industria, portando a guadagni ampi. Il suo annuncio di investire 500 miliardi di dollari nell’infrastruttura di intelligenza artificiale statunitense, il suo impegno a deregolamentare il settore bancario e il suo appello all’UE ad aumentare la spesa per la difesa hanno contribuito alla sovraperformance di questi settori.