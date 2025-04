Cosa devi fare se crolla il mercato azionario? Risponde Warren Buffet

Come investire in borsa?

Prosegue il periodo nero per i mercati finanziari mondiali dopo l’annuncio, la scorsa settimana, dei nuovi dazi su oltre 100 Paesi da parte di Donald Trump. Giovedì e venerdì le borse globali hanno chiuso in netto ribasso. Lunedì mattina c’era grande attesa per capire come avrebbero reagito alla riapertura dei mercati. Purtroppo, la situazione non è migliorata: secondo Bloomberg, in soli tre giorni sono stati bruciati circa 9.500 miliardi di dollari a livello globale.

Le borse europee e asiatiche hanno continuato a perdere terreno per l’intera giornata. Negli Stati Uniti, Wall Street ha aperto in forte calo salvo poi recuperare parzialmente in seguito alla diffusione di una notizia su una possibile moratoria di 90 giorni sui dazi, esclusa però la Cina. Una notizia che è stata prontamente smentita dalla Casa Bianca.

Nel frattempo, Donald Trump ha cercato di rassicurare l’opinione pubblica pubblicando un messaggio su Truth Social: «Gli Stati Uniti hanno la possibilità di fare qualcosa che avrebbe dovuto essere fatto DECENNI FA. Non siate deboli! Non siate stupidi! Non andate nel panico! Siate forti, coraggiosi e pazienti e la GRANDEZZA sarà il risultato!».

Con le borse in caduta libera, cresce l’allarme tra investitori e risparmiatori. In questi momenti di forte incertezza, molte persone si rivolgono a consulenti finanziari ed esperti per cercare di capire quale sia la strategia più adatta: mantenere la calma e aspettare oppure intervenire subito rivedendo il proprio portafoglio prima che le perdite aumentino?