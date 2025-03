Cos’è l’iperinflazione e differenze con l’inflazione

Come investire in borsa?

L’iperinflazione è il termine che descrive e misura i rapidi ed eccessivi aumenti dei prezzi, tali da determinare un’inflazione “estrema”.

Il fenomeno dell’iperinflazione si distingue, quindi, da un più normale rialzo dei prezzi, perché il balzo è davvero ampio, con tassi di crescita superiori al 50% mese su mese.

Le manifestazioni inflazionistiche si palesano in tanti modi diversi. Per esempio, con “inflazione strisciante” si intende un aumento inferiore al 10%, ma prolungato e con l’espressione tipica del gergo finanziario “inflazione galoppante” ci si riferisce all’aumento rapido e irrefrenabile dei prezzi.

L’attenzione sui movimenti dei prezzi si è accentuata dal 2022, quando tutto il mondo è stato colpito da una tempesta perfetta tra ripresa post-Covid, guerra in Ucraina e tassi di interesse elevati.

All’epoca, la Banca Mondiale ricordava come una serie di fattori comuni stavano contribuendo all’aumento dell’inflazione. Le bollette energetiche alle stelle causate in parte dalla guerra in Ucraina, l’aumento incontrollato dei prezzi del carburante, per non parlare dell’impennata dei prezzi alimentari globali e dell’aumento dei costi delle materie prime avevano fatto crescere il timore iperinflazione.

Tuttavia, pur con il balzo dei prezzi percepito anche in Europa e in Italia, il fenomeno dell’iperinflazione non si è verificato. Cos’è nello specifico? Di seguito significato ed esempi di iperinflazione.

Significato e definizione di iperinflazione In sintesi, il termine iperinflazione indica: un aumento rapido e incontrollato dei prezzi e dell'inflazione in un'economia nel corso di un periodo di tempo, solitamente a tassi superiori al 50% ogni mese. L'iperinflazione può provocare un rialzo dei prezzi di beni essenziali come cibo e carburante, poiché la domanda supera l'offerta. Gli scenari di iperinflazione sono solitamente rari, ma quando iniziano possono sfuggire al controllo. Considerando il suo carattere "estremo", il fenomeno dell'iperinflazione non è privo di conseguenze.

L’impatto dell’iperinflazione In un contesto del genere, per esempio, le persone possono iniziare ad accumulare beni come il cibo. Di conseguenza, possono verificarsi carenze di scorte alimentari. Questa pratica provoca anche un circolo vizioso: man mano che i prezzi aumentano, le persone cercano di ottenere più beni per il futuro, creando a sua volta una domanda maggiore e aumentando ulteriormente i prezzi. Se l’iperinflazione continua inarrestabile, provoca quasi sempre un crollo economico importante. Inoltre, il denaro diminuisce di valore quando i prezzi aumentano eccessivamente perché l’inflazione ne riduce il potere d’acquisto. Un potere d’acquisto inferiore significa che i consumatori spendono di più per acquistare di meno e che hanno meno soldi per pagare le bollette e da usare per articoli essenziali. Non solo, una grave iperinflazione può far sì che l’economia nazionale passi a un’economia di baratto, con significative ripercussioni sulla fiducia delle aziende. Può anche distruggere il sistema finanziario, poiché le banche diventano poco disposte a prestare denaro. Le persone potrebbero anche non depositare i propri soldi negli istituti finanziari, portando banche e istituti di credito a chiudere. Le entrate fiscali possono diminuire se consumatori e aziende non riescono a pagare, con il risultato che i governi non riescono a fornire servizi essenziali.

Quali sono le cause? Il fenomeno dell’iperinflazione è innescato da diversi fattori. In genere, una crescita molto rapida dell’offerta di moneta può provocare questo balzo estremo dei prezzi. Per esempio, un Governo che stampa denaro per pagare le sue spese mette in circolazione moneta che può palesarsi in eccesso. Anche l’inflazione da domanda può causare l’iperinflazione. Quest’ultima si verifica quando un’ondata di domanda supera l’offerta. Ciò aumenta rapidamente i prezzi, perché non ci sono abbastanza beni e servizi disponibili per soddisfare la richiesta complessiva da parte di consumatori e aziende.

Differenze tra iperinflazione e inflazione L'inflazione e l'iperinflazione sono fenomeni economici legati all'aumento dei prezzi, ma differiscono per intensità e conseguenze. In sintesi, con inflazione si intende: un aumento generale e graduale dei prezzi dei beni e servizi in un'economia. Viene misurata con indici come l'IPC (Indice dei Prezzi al Consumo). È considerata normale se contenuta entro il 2-3% annuo, e può essere persino positiva per l'economia. Può essere causata da fattori come aumento della domanda, crescita dei costi di produzione, restrizione dell'offerta di beni o materie prime, politiche monetarie espansive. Diverso, invece, come già spiegato, il fenomeno dell'iperinflazione che produce un aumento estremo e rapidissimo dei prezzi, spesso superiore al 50% al mese. Porta alla svalutazione della moneta, perdita di fiducia nell'economia e crollo del potere d'acquisto.