Cos’è l’analisi fondamentale e come usarla nel trading

Nel mondo degli investimenti e del trading, comprendere il valore reale di un asset è essenziale per prendere decisioni consapevoli. A tal fine giunge in aiuto l’analisi fondamentale che rappresenta il metodo attraverso cui gli investitori possono valutare il valore intrinseco di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o valute, esaminando le condizioni economiche, finanziarie e settoriali che ne influenzano il prezzo. A differenza dell’analisi tecnica, che si concentra esclusivamente sui movimenti storici dei prezzi, l’analisi fondamentale mira a comprendere perché un asset si muove, approfondendo le cause economiche e strutturali che determinano il suo valore.

Proprio in tale ambito può essere utile approfondire i concetti principali dell’analisi fondamentale, i suoi indicatori più rilevanti, le differenze rispetto all’analisi tecnica, il funzionamento per le azioni e le modalità di applicazione nel trading quotidiano. Il tutto considerando anche i limiti e le criticità che possono influire sulle decisioni di investimento. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Analisi fondamentale: significato e definizione

L’analisi fondamentale è un metodo di valutazione degli strumenti finanziari che permette di determinarne il valore intrinseco, ossia il prezzo reale basato su dati economici, finanziari e settoriali. Questo approccio si concentra sia su fattori macroeconomici che microeconomici. A livello macro si considerano elementi come la crescita del PIL, l’inflazione, i tassi di interesse, il mercato del lavoro e le politiche monetarie e fiscali. Questi indicatori aiutano a capire la salute economica di un Paese e come questa possa influire su azioni, obbligazioni o valute. A livello micro si studiano i bilanci aziendali, gli utili per azione, la gestione dell’impresa, la struttura del capitale e la posizione competitiva nel settore.

In pratica l’obiettivo principale dell’analisi fondamentale è capire se un asset è sottovalutato o sopravvalutato rispetto al prezzo di mercato, fornendo così una base solida per prendere decisioni di investimento informate. A differenza dell’analisi tecnica, che studia esclusivamente l’andamento dei prezzi passati per prevedere le tendenze future, l’analisi fondamentale cerca di comprendere le cause economiche e strutturali che influenzano il valore di un titolo, offrendo una prospettiva di lungo termine più approfondita.