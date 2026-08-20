Cos’è il D-day economico di Trump contro l’Iran e cosa cambia ora

Mercoledì sera, con un lungo messaggio su Truth Social, Donald Trump ha annunciato quello che ha definito un «D-day economico» contro l’Iran, la più devastante operazione economica mai condotta contro un Paese, nelle sue parole, destinata a tradursi in guerra economica e isolamento su scala senza precedenti.

Il testo, però, non contiene una sola misura operativa. Nessun ordine esecutivo citato, nessuna designazione dell’Ofac, nessun elenco di soggetti colpiti, nessuna data di decorrenza. Ciò che rende la dichiarazione rilevante non è la parte rivolta all’Iran, già sotto uno dei regimi sanzionatori più stringenti al mondo, quanto piuttosto la parte rivolta a tutti gli altri.

Cosa ha detto esattamente Trump sul D-day

Il presidente ha avvertito che qualunque Paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di fornire un’ancora di salvezza all’Iran andrà incontro a conseguenze economiche pesantissime. L’elenco dei canali da chiudere è dettagliato e va dal contrabbando di petrolio alle linee di swap, dai trasferimenti di contante, ai registri navali, ffino alle società di comodo.

È la definizione manualistica delle sanzioni secondarie, misure che non colpiscono il Paese sanzionato, ma i soggetti terzi che continuano a commerciarci, minacciandone l’esclusione dal mercato e dal sistema finanziario statunitense. Lo strumento è lo stesso impiegato dopo il ritiro americano dall’accordo nucleare nel 2018, ma la scala annunciata sì.

Trump ha chiuso il messaggio chiedendo agli alleati di schierarsi con Washington per isolare l’Iran e ribadendo che Teheran non avrà mai un’arma nucleare.

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Perché adesso?

Le operazioni militari congiunte statunitensi e israeliane contro l’Iran sono cominciate il 28 febbraio 2026. A giugno, le due delegazioni avevano raggiunto un memorandum d’intesa che prevedeva la riapertura dello Stretto di Hormuz, un allentamento sulle vendite di greggio iraniano e una finestra di sessanta giorni per arrivare all’accordo definitivo. Quella finestra è scaduta lunedì senza esito.

Nei giorni precedenti Trump aveva dichiarato che non erano in corso né programmati colloqui con Teheran e che il blocco navale restava pienamente operativo. Mercoledì, poche ore prima dell’annuncio, gli Emirati Arabi Uniti avevano sospeso le relazioni economiche con l’Iran dopo il lancio di due missili balistici sul proprio territorio, attribuito da Teheran a un’operazione israeliana sotto falsa bandiera. La risposta iraniana è arrivata giovedì dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che ha liquidato l’iniziativa come un diversivo rispetto ai problemi di debito e di costo degli interessi degli Stati Uniti, sostenendo che il raddoppio di politiche già fallite produrrà soltanto un’altra sconfitta.

Cosa c’è di nuovo (e cosa no)

Sull’Iran in quanto tale, il margine sanzionatorio residuo è modesto. Le sanzioni Onu sono tornate in vigore con lo snapback del 28 settembre 2025, recepite integralmente nel diritto europeo; dal 1° gennaio 2026 l’Unione vieta la fornitura di servizi alle petroliere battenti bandiera iraniana. L’economia iraniana opera già fuori dai circuiti finanziari occidentali.

La novità è la minaccia esplicita ai Paesi terzi, e in particolare a due categorie di soggetti: chi acquista il greggio e chi fornisce l’infrastruttura che rende possibile la transazione (banche, assicuratori, registri navali, società di intermediazione).

Il nodo cinese

Sulla carta la Cina non importa greggio iraniano dal 2023; le statistiche doganali non ne registrano acquisti. Nei fatti il commercio prosegue attraverso un circuito parallelo fatto di petroliere che disattivano i transponder, trasferimenti da nave a nave per mascherare l’origine del carico, società di comodo e pagamenti regolati in yuan anziché in dollari - un assetto costruito esattamente per ridurre l’esposizione al sistema finanziario americano. Lo snodo sono le cosiddette teapot, le raffinerie indipendenti concentrate nello Shandong, meno integrate nei mercati internazionali e quindi meno vulnerabili alle ritorsioni.

A maggio il ministero cinese del Commercio ha ordinato alle imprese operanti nel Paese di non conformarsi alle sanzioni americane contro cinque raffinerie cinesi accusate di acquistare greggio iraniano, prima applicazione concreta delle norme anti-sanzioni cinesi. Il risultato è una tenaglia giuridica per gli intermediari internazionali: una banca che interrompe i rapporti con una raffineria sanzionata per proteggere il proprio accesso al mercato americano rischia di violare il diritto cinese; se li mantiene, diventa bersaglio di Washington. Finché quel circuito regge, l’operazione annunciata da Trump colpisce soprattutto i margini del sistema, non il suo cuore.

Cosa rischiano l’Europa e l’Italia

Le sanzioni secondarie statunitensi non hanno efficacia diretta nell’ordinamento italiano ed europeo (l’Unione dispone anzi di uno statuto di blocco che vieta alle proprie imprese di conformarvisi) ma producono effetti reali attraverso il rischio reputazionale e l’esposizione al mercato americano di banche e assicuratori.

È già accaduto. L’Italia è stata storicamente uno dei principali partner commerciali europei dell’Iran, e dopo il 2018 le imprese nazionali si trovarono strette tra due obblighi giuridici incompatibili. Se l’annuncio si tradurrà in designazioni estese a soggetti di Paesi terzi, quello schema si ripresenterà, con la differenza che stavolta il contesto è di guerra aperta e non di crisi diplomatica.

La reazione dei mercati

I mercati energetici non hanno reagito all’annuncio con uno strappo perché erano già posizionati sul rischio.

Il Brent viaggia sopra i 91 dollari al barile, ai massimi delle ultime quattro settimane, con il Wti vicino agli 86. Lunedì 17 il Brent con scadenza ottobre trattava a 89,53 dollari, in rialzo dell’1,14%, spinto dallo stallo diplomatico più che dalle prospettive sanzionatorie. Il confronto con il resto dell’anno rende la traiettoria: a metà giugno, subito dopo il memorandum, il Brent era scivolato sotto gli 80 dollari; ad aprile, nel pieno dell’incertezza, aveva superato i 105.

Il fattore dominante resta lo Stretto di Hormuz, da cui in condizioni normali transita circa un quinto del petrolio mondiale. Washington sostiene che il passaggio sia aperto, Teheran che le restrizioni siano in vigore, e molti armatori continuano a evitare la rotta. I noli delle petroliere salgono e i premi assicurativi per il rischio guerra restano su livelli eccezionali. Il mercato, in sostanza, paga un consistente premio geopolitico ma non sta prezzando uno shock di offerta su vasta scala.

Sul gas, i prezzi europei sono ai massimi da marzo, e secondo gli economisti della Bce il rialzo riflette in larga parte uno shock precauzionale della domanda più che un’interruzione fisica dell’offerta. Una differenza sostanziale rispetto al 2022, quando la componente era prevalentemente di offerta.

Cosa succede ora?

Tre indicatori dicono se il D-day economico si trasforma in politica operativa o resta un atto di pressione negoziale. Il primo sono gli atti amministrativi: ordini esecutivi, designazioni Ofac, inserimenti nella lista Sdn. Senza questi, l’annuncio non produce effetti giuridici. Vanno osservate in particolare eventuali designazioni che colpiscano soggetti di Paesi terzi, che segnerebbero il passaggio dalla minaccia all’applicazione.

Attendiamo, poi, la risposta cinese. Se Pechino conferma la copertura alle proprie raffinerie ed estende le contromisure, il valore dello strumento sanzionatorio si riduce ulteriormente, con implicazioni che vanno ben oltre il dossier iraniano.

Il terzo fattore è rappresentato da Hormuz. Le condizioni poste da Teheran per la riapertura (fine della guerra su tutti i fronti, revoca del contro-blocco dei porti iraniani, fine delle sanzioni, sblocco dei beni congelati, risarcimenti) sono incompatibili con l’annuncio di mercoledì. Finché quel nodo resta, il premio geopolitico sul barile non si sgonfia.