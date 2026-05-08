Passati i primi giorni di maggio è tempo di emissioni sovrane per il Dipartimento del Tesoro. Sul sito istituzionale è giunto ieri il Comunicato relativo all’emissione di nuovi titoli dalla durata più corta vi siano in casa MEF. Nello specifico, arrivano 2 BOT per investire la liquidità a breve termine e renderla fruttifera.

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