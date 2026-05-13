Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Conviene comprare i BOT a 2 mesi che il Tesoro emette oggi?

Tommaso Scarpellini

13 Maggio 2026 - 12:13

Spread in salita, rendimenti italiani sotto pressione. Il titolo più corto sul mercato potrebbe nascondere più di quanto sembri. O forse no.

Conviene comprare i BOT a 2 mesi che il Tesoro emette oggi?
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

In un giorno in cui lo spread BTP-Bund ha toccato quota 79 punti base e i rendimenti italiani sono schizzati al 3,87%, il Tesoro si appresta a emettere qualcosa di insolito: un BOT con vita residua di soli due mesi, una scadenza così ravvicinata da sembrare quasi trascurabile. Ma è davvero così?

Mentre i mercati tremano per le minacce di ripresa dei bombardamenti in Iran e gli investitori fuggono dai titoli a lunga durata, questo piccolo strumento da €1,5 miliardi potrebbe offrire qualcosa che i BTP a 20 o 30 anni faticano a garantire in questo momento: la certezza del quando si rientra.

Chi detiene obbligazioni a lunga scadenza sta guardando il proprio portafoglio oscillare al ritmo delle dichiarazioni di Trump, mentre chi avesse scelto uno strumento che scade a luglio 2026 potrebbe semplicemente aspettare. E questo, in certi contesti, vale più di qualsiasi cedola. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Obbligazioni
# Btp
# Crisi economica

Seguici su

FT logo

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 19/05/2026 Hantavirus, l’Italia rischia una nuova pandemia?
VOTA ORA

Ultime analisi

11/05/2026 - 17:35

Qualcosa nei mercato obbligazionario italiano (ed europeo) sembra non tornare

10/05/2026 - 15:38

Il titolo che tutti comprano è già troppo caro. E quello che nessuno vuole potrebbe essere il migliore acquisto del 2026

9/05/2026 - 14:23

C’è un’azione a Piazza Affari che nessuno considera ma che è cresciuta di oltre il 75% nel 2026

8/05/2026 - 17:56

Azioni Leonardo al bivio. Trappola per investitori o trampolino verso nuovi record?

7/05/2026 - 20:01

3 titoli quantum crollati del 70% che fanno gola agli investitori

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Fa miliardi con la guerra, ma il titolo crolla. Cosa sta succedendo al gigante europeo delle armi

Analisi dei Mercati

Fa miliardi con la guerra, ma il titolo crolla. Cosa sta succedendo al gigante europeo delle armi
L'Europa potrebbe diventare l'epicentro della prossima grande crisi finanziaria

Analisi dei Mercati

L’Europa potrebbe diventare l’epicentro della prossima grande crisi finanziaria

Correlato