Conviene comprare i BOT a 2 mesi che il Tesoro emette oggi?

In un giorno in cui lo spread BTP-Bund ha toccato quota 79 punti base e i rendimenti italiani sono schizzati al 3,87%, il Tesoro si appresta a emettere qualcosa di insolito: un BOT con vita residua di soli due mesi, una scadenza così ravvicinata da sembrare quasi trascurabile. Ma è davvero così?

Mentre i mercati tremano per le minacce di ripresa dei bombardamenti in Iran e gli investitori fuggono dai titoli a lunga durata, questo piccolo strumento da €1,5 miliardi potrebbe offrire qualcosa che i BTP a 20 o 30 anni faticano a garantire in questo momento: la certezza del quando si rientra.

Chi detiene obbligazioni a lunga scadenza sta guardando il proprio portafoglio oscillare al ritmo delle dichiarazioni di Trump, mentre chi avesse scelto uno strumento che scade a luglio 2026 potrebbe semplicemente aspettare. E questo, in certi contesti, vale più di qualsiasi cedola. [...]