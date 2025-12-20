Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Convengono davvero le polizze long term care?

Redazione Money Premium

20 Dicembre 2025 - 08:36

Secondo dati ISTAT, la probabilità che una persona 75enne rientri nelle condizioni previste dalle LTC si aggira intorno al 4 per cento, ma supera il 12 per cento dopo i 75 anni.

Convengono davvero le polizze long term care?

Seguici su

La popolazione italiana sta attraversando una trasformazione profonda, che riguarda in modo diretto il mondo della silver age. I progressi della medicina, delle tecnologie e delle condizioni socioeconomiche hanno portato a un significativo aumento della longevità: un risultato straordinario dal punto di vista umano, ma che porta con sé anche un rovescio della medaglia. Parallelamente, la drastica riduzione delle nascite segnala un Paese alle prese con un crescente inverno demografico, caratterizzato da un progressivo squilibrio tra chi va in pensione e chi entra nel mondo del lavoro.

Nel 1990, un cittadino italiano di 65 anni poteva aspettarsi di vivere ancora circa 17 anni. Oggi sono più di 20. Questi anni aggiuntivi rappresentano un privilegio, ma allo stesso tempo comportano un inevitabile aumento dei costi legati al mantenimento di un adeguato tenore di vita e alla tutela della salute. La fase della vita comunemente definita come “retirement”, volendo usare un termine anglosassone, non può più essere immaginata come un periodo lungo e sereno sostenuto dalla sola pensione pubblica.

Negli anni Novanta, era ancora possibile beneficiare di un pensionamento anticipato, che regalava tempo e spesso una stabilità economica sufficiente. Con la riforma Amato del 1992, l’età pensionabile ha iniziato un percorso di progressivo innalzamento, sino agli attuali 67 anni, con un trend che continuerà. A complicare lo scenario si aggiunge la transizione al sistema contributivo, che lega l’assegno pensionistico agli effettivi versamenti realizzati durante la carriera, anziché a retribuzioni e anzianità in modo più favorevole. Questo cambio di paradigma rende ancora più evidente la necessità di programmare il proprio futuro economico. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Polizza assicurativa
# Contributi Previdenziali
# Polizza vita
# Assicurazione
# Crisi demografica
# Salute

Iscriviti a Money.it

FT logo

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Se esiste una bolla dell’IA, scoppierà l’anno prossimo?

Gli esperti discutono cosa devono sapere gli investitori retail per il 2026 (…)

18 dicembre 2025

Nella competizione globale per i talenti, USA e Regno Unito arretrano

Gran Bretagna e Stati Uniti rischiano di non attrarre più i talenti (…)

16 dicembre 2025

La minaccia della musica creata dall’intelligenza artificiale

L’industria musicale si prepara a un futuro in cui l’AI produrrà in massa (…)

12 dicembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta cambiando i negozi

L’adozione dell’AI generativa può sbloccare nuovi profitti e clienti, ma (…)

9 dicembre 2025

Selezionati per te

Cos'è la polizza catastrofale, a cosa serve e quando è obbligatoria

Assicurazioni

Cos’è la polizza catastrofale, a cosa serve e quando è obbligatoria
Allianz esce dall'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici). Cosa cambia per i clienti in Italia

Assicurazioni

Allianz esce dall’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici). Cosa cambia per i clienti in Italia

Correlato

Denuncia per atti vandalici auto, come farla e quando

Guide Pratiche

Denuncia per atti vandalici auto, come farla e quando