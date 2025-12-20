Convengono davvero le polizze long term care?

La popolazione italiana sta attraversando una trasformazione profonda, che riguarda in modo diretto il mondo della silver age. I progressi della medicina, delle tecnologie e delle condizioni socioeconomiche hanno portato a un significativo aumento della longevità: un risultato straordinario dal punto di vista umano, ma che porta con sé anche un rovescio della medaglia. Parallelamente, la drastica riduzione delle nascite segnala un Paese alle prese con un crescente inverno demografico, caratterizzato da un progressivo squilibrio tra chi va in pensione e chi entra nel mondo del lavoro.

Nel 1990, un cittadino italiano di 65 anni poteva aspettarsi di vivere ancora circa 17 anni. Oggi sono più di 20. Questi anni aggiuntivi rappresentano un privilegio, ma allo stesso tempo comportano un inevitabile aumento dei costi legati al mantenimento di un adeguato tenore di vita e alla tutela della salute. La fase della vita comunemente definita come “retirement”, volendo usare un termine anglosassone, non può più essere immaginata come un periodo lungo e sereno sostenuto dalla sola pensione pubblica.

Negli anni Novanta, era ancora possibile beneficiare di un pensionamento anticipato, che regalava tempo e spesso una stabilità economica sufficiente. Con la riforma Amato del 1992, l’età pensionabile ha iniziato un percorso di progressivo innalzamento, sino agli attuali 67 anni, con un trend che continuerà. A complicare lo scenario si aggiunge la transizione al sistema contributivo, che lega l’assegno pensionistico agli effettivi versamenti realizzati durante la carriera, anziché a retribuzioni e anzianità in modo più favorevole. Questo cambio di paradigma rende ancora più evidente la necessità di programmare il proprio futuro economico. [...]