Concorso insegnanti educazione motoria, pubblicato il bando: domanda, scadenze e posti per regione

Pubblicato il bando di concorso per insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria. A darne notizia è il ministero dell’Istruzione e del merito che con il Dpcm del 26 giugno 2023 era stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento degli insegnanti di educazione motoria a tempo indeterminato per 1.740 posti come già previsto dalla legge di Bilancio 2022.

Il concorso è bandito su base nazionale e organizzato su base regionale pertanto i posti per insegnanti di educazione motoria sono divisi per le diverse regioni italiane.

La domanda per partecipare al concorso, che rientra tra quelli attesi per lavorare nella scuola nel 2023, va inoltrata esclusivamente online a partire da martedì 8 agosto.

Abbiamo già detto di chi può partecipare al concorso per insegnanti di educazione motoria, ora che il bando è online vediamo come fare domanda, le scadenze e i posti per regione.

Concorso insegnanti educazione motoria, pubblicato il bando: posti per regione

I candidati al concorso per insegnanti di educazione motoria in possesso dei requisiti richiesti dal bando possono presentare domanda di partecipazione in una sola regione. Prima di vedere come sono divisi i 1.740 posti per regione, ricordiamo quali sono i requisiti richiesti e in particolare:

titolo di studio necessario per l’insegnamento dell’educazione motoria;

necessario per l’insegnamento dell’educazione motoria; 24 Cfu (Crediti formativi universitari) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Il titolo di studio richiesto deve essere uno tra i seguenti:

laurea magistrale nella classe LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;

laurea magistrale nella classe LM-68 Scienze e tecniche dello sport;

laurea magistrale nella classe LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.

titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero: laurea nella classe 53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; laurea nella classe 75/S Scienze e tecnica dello sport; laurea nella classe 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative.

I posti, come anticipato e come specifica anche il ministero nel comunicato stampa che accompagna il bando, sono divisi per regione come riportiamo nella tabella seguente.

Regione Numero posti Abruzzo 33 Basilicata 4 Calabria 34 Campania 175 Emilia-Romagna 151 Friuli-Venezia Giulia 36 Lazio 183 Liguria 27 Lombardia 350 Marche 37 Molise 2 Piemonte 116 Puglia 122 Sardegna 31 Sicilia 134 Toscana 101 Umbria 24 Veneto 180 TOTALE 1.740

Concorso insegnanti educazione motoria: domanda e scadenze

La domanda per partecipare al concorso scuola per insegnanti di educazione motoria va inviata in un’unica regione, a eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, a partire dalle ore 9.00 di martedì 8 agosto 2023 e fino alle ore 23.59 del 6 settembre 2023.

I candidati a diventare professori di educazione motoria devono presentare la domanda attraverso il portale unico del reclutamento Inpa. Per inviare la domanda di partecipazione al concorso I candidati devono essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

Sistema Pubblico di identità digitale (Spid);

Carta di Identità Elettronica (Cie).

La domanda può essere inoltrata anche attraverso il servizio “Istanze online” del Mim e in particolare attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” e seguendo il percorso:

ministero;

concorsi;

personale docente;

concorso ed. motoria nella scuola primaria.

Per partecipare è dovuto il versamento di un contributo di segreteria di 50 euro. Per maggiori dettagli rimandiamo al bando del concorso per insegnanti di educazione motoria 2023 che alleghiamo di seguito.