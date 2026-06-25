Concorso Agenzia delle Dogane, oltre 1.300 assunzioni in tutta Italia. Le posizioni aperte e i requisiti

Con la delibera 538 dell’8 giugno 2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l’intenzione di assumere 1.363 persone presso i propri uffici di tutta Italia tra il 2026 e il 2028: è in arrivo, infatti, un nuovo concorso pubblico per favorire le assunzioni. I profili cercati comprendono funzionari, assistenti e candidati appartenenti nelle categorie protette.

I requisiti e i titoli di studio richiesti per candidarsi al concorso variano in funzione della posizione per cui si intende presentare la domanda. Vediamo quali sono (e quante sono) le posizioni aperte, i requisiti principali e quando usciranno i bandi.

Concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: le posizioni aperte

Tra i concorsi pubblici di giugno 2026 c’è anche un nuova opportunità per chi desidera entrare negli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono in arrivo alcuni bandi per diverse figure professionali: in particolare, si cercano funzionari amministrativi-tributari (Famm) e assistenti amministrativi (Amm). Alcune selezioni saranno rivolte esclusivamente ai candidati appartenenti alle categorie protette.

Secondo l’ultima delibera dell’ADM, le posizioni aperte saranno così suddivise:

100 posti riservati alle categorie protette e persone con disabilità;

riservati alle e persone con disabilità; 783 posti nell’area funzionari con profilo funzionari amministrativi-tributari (Famm);

con profilo funzionari amministrativi-tributari (Famm); 480 posti nell’area assistenti con profilo assistenti amministrativi (Amm).

Il totale è di 1.363 assunzioni entro il 2028.

I requisiti per il concorso dell’Agenzia delle Dogane

Nonostante il bando non sia ancora uscito, sono già noti alcuni dei requisiti richiesti per candidarsi al concorso dell’Agenzia delle Dogane. In particolare, come avviene per molti altri concorsi pubblici, i requisiti di base sono l’idoneità fisica all’impiego e, per quanto riguarda gli uomini nati entro il 1985, l’aver adempiuto agli obblighi di leva.

Per quanto riguarda le posizioni aperte nelle specifico, ai funzionari amministrativi-tributari viene solitamente richiesto:

il conseguimento della laurea di primo livello in materie giuridiche-economiche ;

; la cittadinanza italiana;

l’assenza di condanne penali o profili di incompatibilità con il pubblico impiego.

A coloro che intendono presentare la domanda per il ruolo di assistenti, invece, verrà richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, oltre ai requisiti morali e di cittadinanza.

Alla pubblicazione del bando potrebbero essere specificati requisiti aggiuntivi, mentre per la selezione dei candidati appartenenti alle categorie protette si rinvia alla legge n. 68 del 12 marzo 1999 che stabilisce i criteri per l’accesso al mondo del lavoro.

Quando esce il bando e come candidarsi

Le domande di partecipazione al concorso per entrare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apriranno a breve, non appena sarà disponibile il bando ufficiale con le scadenze. I candidati interessati potranno presentare la domanda in via telematica tramite il portale InPA, a cui si accede con SPID o CIE.

È possibile monitorare gli aggiornamenti in tempo reale direttamente nella sezione dei “Concorsi pubblici” sul portale ADM o sulla piattaforma nazionale per l’impiego InPA.

Cosa studiare e come prepararsi

In attesa del bando ufficiale, si possono delineare le tipologie di prove e le materie su cui è necessario prepararsi. Se il numero di domande di ammissione al concorso risulterà troppo elevato rispetto ai posti disponibili, è probabile che venga effettuata una prima prova preselettiva con domande a risposta multipla per scremare il numero di candidati.

Successivamente verranno proposte una prova scritta e una prova orale, che consiste in un colloquio per valutare le conoscenze, competenze e motivazioni del candidato. Conteranno anche i titoli e le esperienze pregresse nella PA.

In base ai precedenti bandi ADM e alle prime indicazioni sulle prove a quiz, i candidati dovranno prepararsi approfonditamente sulle seguenti materie:

Diritto Amministrativo e Diritto Tributario;

Elementi di Diritto Doganale e ordinamento interno ADM;

Diritto dell’Unione Europea ed Economia Politica;

Contabilità Aziendale;

Informatica e verifica della lingua inglese;

Test attitudinali, situazionali e soft skills.

Nel bando ufficiale verranno poi confermate e delineate tutte le materie su cui verteranno le prove. I candidati possono effettuare dei test online per verificare il proprio grado di preparazione.