Concorsi solo col diploma, quali sono gli ultimi bandi ancora attivi a cui iscriversi

Ogni concorso pubblico richiede dei requisiti specifici, talvolta anche molto restrittivi. La selezione però cambia a seconda delle posizioni lavorative, infatti ce ne sono molti a cui si può accedere anche solo con il diploma. Ecco quelli prossimi alla scadenza.

Concorsi pubblici della Pubblica amministrazione

La maggior parte dei concorsi pubblici accessibili ai diplomati è stata indetta dagli uffici delle amministrazioni e delle Pa. Ecco le nuove selezioni aperte.

Città metropolitana di Milano : assunzione di 11 tecnici e amministrativi, concorso per collaboratori dei Servizi museali.

: assunzione di 11 tecnici e amministrativi, concorso per collaboratori dei Servizi museali. Comune di Mantova : assunzione di 2 geometri.

: assunzione di 2 geometri. Provincia di Monza e Brianza : 31 assunzioni di amministrativi e tecnici.

: 31 assunzioni di amministrativi e tecnici. Comune di Follonica : istruttori di vigilanza.

: istruttori di vigilanza. Comune di Manduria : istruttori di vigilanza.

: istruttori di vigilanza. Provincia di Chieti : 3 diversi bandi aperti a diplomati e laureati.

: 3 diversi bandi aperti a diplomati e laureati. Comune di Crema : 3 concorsi per 5 assunzioni a tempo indeterminato.

: 3 concorsi per 5 assunzioni a tempo indeterminato. Città metropolitana di Venezia : assunzione a tempo indeterminato di 5 istruttori amministrativi.

: assunzione a tempo indeterminato di 5 istruttori amministrativi. Comune di Reggio Calabria : assunzione di 14 agenti di polizia locale.

: assunzione di 14 agenti di polizia locale. Provincia di Brescia : assunzione di istruttori tecnici diplomati.

: assunzione di istruttori tecnici diplomati. Comune di Agrate Brianza : 3 selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di tecnici e amministrativi.

: 3 selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di tecnici e amministrativi. Comune di Paderno Dugnano : 3 selezioni per assunzioni a tempo indeterminato.

: 3 selezioni per assunzioni a tempo indeterminato. Città metropolitana di Catania : 59 posti di lavoro per diversi profili professionali.

: 59 posti di lavoro per diversi profili professionali. Comune di Gubbio : concorso per Istruttori amministrativi contabili.

: concorso per Istruttori amministrativi contabili. Città di Messina: 341 posti a tempo indeterminato.

Oltre ai nuovi bandi, esistono ancora diversi concorsi ancora aperti, fra cui:

Il comune di Pesaro ricerca 4 amministrativi contabili da inserire a tempo indeterminato.

ricerca 4 amministrativi contabili da inserire a tempo indeterminato. Il comune di Cornaredo seleziona istruttori amministrativi contabili.

seleziona istruttori amministrativi contabili. Il comune di Sant’Agapito ha indetto 4 concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

ha indetto 4 concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. La provincia di Monza e Brianza ha indetto un concorso per agenti di polizia locale da inserire a Briosco, Cesano Maderno e Desio.

ha indetto un concorso per agenti di polizia locale da inserire a Briosco, Cesano Maderno e Desio. Il comune di Ronciglione ha indetto concorsi per 14 assunzioni, compresi agenti di polizia, amministrativi e tecnici.

ha indetto concorsi per 14 assunzioni, compresi agenti di polizia, amministrativi e tecnici. Il comune di Lazise assume 6 agenti di polizia.

assume 6 agenti di polizia. Il comune di Terracina è alla ricerca di agenti di polizia locale.

è alla ricerca di agenti di polizia locale. La provincia di Sassari cerca 10 istruttori amministrativi.

cerca 10 istruttori amministrativi. Il comune di Botricello ha indetto un concorso per istruttori di vigilanza a tempo indeterminato.

ha indetto un concorso per istruttori di vigilanza a tempo indeterminato. Il comune di Vallecrosia assume diversi profili amministrativi.

assume diversi profili amministrativi. La provincia di Lodi cerca profili amministrativi.

cerca profili amministrativi. Il comune di Paderno Dugnano cerca istruttori amministrativi da assumere a tempo indeterminato.

Altri bandi aperti

Fra gli altri bandi attualmente ancora aperti, molti sono aperti anche ai diplomati. In questo caso, però, bisogna verificare attentamente i requisiti specifici richiesti dalla mansione lavorativa.

Assistenti tecnici a tempo indeterminato per l’Asl To4 di Chivasso ;

; 10 nuove assunzioni per l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia ;

; un totale di 28 assunzioni, tra cui sociologi, operatori sociali ed educatori per l’Ambito territoriale sociale n.26 del comune di San Giuseppe Vesuviano ;

; 5 assunzioni per la Camera di commercio di Caserta ;

; Collaboratori tecnici e tecnologi per diverse sedi dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ;

; concorso per l’università del Salento di Lecce.

Forze dell’ordine: bandi di concorso per i diplomati

Anche i bandi delle Forze dell’ordine, al pari degli altri concorsi pubblici, prevedono una procedura di selezione specifica in base alla posizione. Ecco comunque i concorsi pubblici ancora aperti per le Accademie, accessibili con il diploma:

Concorso polizia di Stato 2023 per 2.138 allievi per Allievi agenti, riservato a volontari in ferma prefissata di 1 o 4 anni.

Concorso Guardia di finanza 2023/2024 per 69 Allievi ufficiali.

Concorso Esercito 2023 per il 146 Allievi.

Concorso Navale 2023 per 133 Allievi.

Concorso Carabinieri per l’ammissione di 65 Allievi ufficiali al 205° Corso dell’Accademia militare di Modena.

È finita la caccia al posto fisso?

Negli ultimi anni si è registrato un significativo calo degli iscritti ai concorsi pubblici e molti posti sembrano destinati a rimanere vacanti. Un fattore estremamente problematico, che incide anche notevolmente su Pnrr. Alberto Bonisoli, presidente di Formez, ritiene che la causa sia dovuta in parte all’eccessiva formalità dei bandi di concorso. Un requisito essenziale per evitare grane legali, che finisce per il minare seriamente la comprensione da parte dei possibili candidati. Fra gli altri problemi, comunque, non si possono escludere neanche le effettive prospettive salariali e di crescita professionale.