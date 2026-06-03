Il mercato del lavoro in Italia vive una nuova fase di forte espansione: tra giugno e luglio 2026 si apre un periodo decisivo per chi punta al cosiddetto «posto fisso» o a ottenere contratti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione. Complessivamente sono disponibili quasi 9.000 posti distribuiti su oltre 300 bandi di concorso ufficiali, molti dei quali centralizzati.

Le opportunità, a livello nazionale o locale, sono aperte sia a candidati diplomati sia a laureati e riguardano numerosi settori pubblici: dalla sanità all’ambito militare, fino ai Ministeri della Repubblica.

Le procedure di iscrizione avvengono quasi interamente in modalità telematica. Per inviare la propria istanza è obbligatorio registrarsi sul Portale inPA, autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS e possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido e a sé intestato. Vediamo quali sono i bandi attivi.

Agenzia delle Entrate: concorso per 622 Assistenti Gestionali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera a una delle selezioni più attese dell’anno per il potenziamento degli uffici territoriali del fisco. Il bando dell’Agenzia delle Entrate mira a reclutare 622 figure che si occuperanno del supporto operativo, dell’accoglienza dei contribuenti e della gestione interna dei flussi documentali.

Il concorso presenta una corsia riservata e criteri d’accesso ben definiti. I candidati devono possedere infatti:

il diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità quinquennale);

(diploma di maturità quinquennale); appartenenza alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 68/1999 (disabili);

ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 68/1999 (disabili); godimento dei diritti civili e politici e idoneità fisica alle mansioni da svolgere.

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale del reclutamento entro e non oltre il 17 giugno 2026.

Camera dei Deputati: concorso per 20 ragionieri

Il Parlamento italiano apre le porte a professionisti di area contabile e finanziaria. La Camera dei Deputati ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 20 unità nel ruolo di Ragioniere, equivalente alla qualifica di Quadro all’interno dell’amministrazione parlamentare. Le risorse saranno impiegate nella gestione del bilancio interno, dei servizi di tesoreria e nel controllo di gestione dei capitoli di spesa dell’ente.

Dato l’alto livello del profilo, i criteri di ammissione sono stringenti:

possesso di una laurea magistrale o specialistica in discipline economico-aziendali (classi LM-56, LM-77 o titoli equiparati);

in discipline economico-aziendali (classi LM-56, LM-77 o titoli equiparati); abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile ;

; cittadinanza italiana e assenza di condanne penali ostative.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature sulla piattaforma telematica interna è fissato per il 7 giugno 2026.

Forze Armate a di Polizia: concorso per volontari (VFI)

Proseguono anche a giugno i reclutamenti programmati per le carriere in divisa, legati sia ai bandi periodici per Volontari in Ferma Iniziale (VFI) sia a selezioni per corpi specialistici (atleti e musicisti orchestrali). I limiti di età sono generalmente compresi tra i 18 e i 24 anni non compiuti per i volontari di truppa, estesi fino a 28 o 32 anni per i ruoli tecnici o di ispettorato.

I titoli di studio o specializzazione richiesti variano sensibilmente a seconda del corpo di destinazione:

licenza media per i bandi base VFI dell’Esercito e della Marina Militare;

VFI dell’Esercito e della Marina Militare; diploma o laurea abbinati a specifiche competenze musicali certificate per i concorsi nelle bande orchestrali dell’Arma dei Carabinieri o della Marina.

Le finestre di invio delle domande tramite i portali del Ministero della Difesa hanno scadenze scaglionate durante tutto il mese di giugno 2026, con scadenze intermedie variabili a seconda del corpo scelto.

Concorso pubblico Carabinieri: tre bandi attivi a giugno 2026

I candidati che sognano una carriera nell’Arma dei Carabinieri hanno a disposizione tre bandi diversi:

concorso per 17 posti da tenente in servizio permanente (scadenza il 17 giugno);

(scadenza il 17 giugno); concorso per 15 atleti per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri (scadenza il 18 giugno);

(scadenza il 18 giugno); un posto per maestro direttore della banda musicale dell’Arma dei Carabinieri (scadenza il 5 giugno).

Il Ministero della Difesa, inoltre, ha indetto altri due concorsi per candidati diplomati o laureati:

16 posti per la banda militare della Marina (scadenza il 5 giugno);

(scadenza il 5 giugno); 10 posti per orchestrali della banda dell’Esercito (scadenza il 19 giugno).

Concorso pubblico ENEA: 30 Collaboratori Amministrativi per Diplomati

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha aperto le selezioni per 30 assistenti da inserire nelle proprie sedi centrali e periferiche. Il ruolo prevede mansioni di segreteria, archiviazione di pratiche tecniche e gestione dei flussi contabili ordinari dell’ente di ricerca.

Si tratta di un’opportunità aperta a una platea molto vasta poiché richiede:

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) valido per l’iscrizione all’università;

(maturità) valido per l’iscrizione all’università; cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea;

o di un Paese membro dell’Unione Europea; conoscenza dei principali strumenti informatici per l’ufficio (pacchetto Office/Workspace).

La domanda va completata digitalmente tramite inPA entro il 18 giugno 2026.

Cotral S.p.A. (Lazio): concorso per 15 capi treno

La compagnia di trasporti pubblici della Regione Lazio, Cotral, seleziona 15 figure professionali da inserire stabilmente con la qualifica di Capo Treno/Operatore di Esercizio sulle linee ferroviarie ex concesse (Roma-Viterbo e Roma-Lido).

Il personale viaggiante deve rispettare rigorosi standard di idoneità tecnica e psico-fisica:

possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

di secondo grado; possesso della patente di guida minima di categoria B;

minima di categoria B; idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione ferroviaria secondo i parametri dettati dal Decreto Ministeriale dei Trasporti applicabile al settore ferroviario.

Il bando scadrà il 5 giugno 2026. La procedura si svolge interamente sulla sezione «Lavora con noi» del portale Cotral.

Università di Bologna: 10 Collaboratori Amministrativi

L’Alma Mater Studiorum di Bologna ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 10 unita di personale amministrativo da allocare presso i vari dipartimenti e le segreterie studenti dei campus romagnoli.

La selezione è aperta ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore;

appartenenza alle categorie protette ai sensi dell’art. 18 della Legge 68/1999 (es. orfani e profughi) o categorie equiparate per legge;

ai sensi dell’art. 18 della Legge 68/1999 (es. orfani e profughi) o categorie equiparate per legge; idoneità fisica allo svolgimento di lavoro d’ufficio continuativo al videoterminale.

Il termine perentorio per la registrazione della candidatura su inPA è fissato al 24 giugno 2026.

Concorsi pubblici in ambito sanitario: tutte le opportunità

L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) del Friuli-Venezia Giulia ha attivato una procedura concorsuale massiva per l’assunzione a tempo indeterminato di 251 Infermieri. I vincitori verranno distribuiti presso le diverse Aziende Sanitarie Universitarie e i reparti ospedalieri del territorio regionale per contrastare la carenza di personale di corsia. La compilazione della domanda deve avvenire tramite il portale di iscrizione dell’ente sanitario regionale entro la metà del mese, nello specifico il 15 giugno 2026.

Per accedere alla selezione pubblica per esami e titoli è necessario disporre di:

una laurea triennale in Infermieristica (L/SNT1) o titolo accademico equipollente riconosciuto in Italia;

(L/SNT1) o titolo accademico equipollente riconosciuto in Italia; iscrizione all’ Albo Professionale degli Infermieri (OPI) in corso di validità;

(OPI) in corso di validità; aver superato i controlli medici preventivi legati all’idoneità fisica alla mansione specifica (lavoro su turni anche notturni).

Anche le strutture sanitarie sarde si muovono in modo coordinato. L’Azienda Regionale della Salute (ARES) Sardegna gestisce questo bando unificato volto all’inserimento stabile di 90 professionisti infermieristici da ripartire nei presidi ospedalieri dell’isola. I requisiti richiesti sono i medesimi riportati sopra. Il bando scade ufficialmente il 6 giugno 2026. La ricezione delle istanze avviene tramite la piattaforma concorsi di ARES Sardegna.

In Emilia-Romagna, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si focalizza sull’assistenza ai minori, bandendo 44 posti a tempo indeterminato per specialisti dell’area pediatrica e neonatale. Le iscrizioni chiuderanno il 22 giugno 2026. Il bando completo è scaricabile dalla sezione «Concorsi» del sito dell’AUSL Parma e sul portale inPA.

Formez PA, infine, ha avviato una selezione per ASM e ASP finalizzata all’ammissione di 500 infermieri al corso di formazione regionale per il conseguimento dell’attestato di infermiere di famiglia o comunità (IFoC) e concorso pubblico unico regionale riservato, per la successiva copertura di 263 posti a tempo indeterminato di infermiere di famiglia o comunità (IFoC) – area dei professionisti della salute e dei funzionari presso l’ASM di Matera e l’ASP di Potenza. La scadenza è fissata al 25 giugno.

Concorsi pubblici nei Comuni: i bandi attivi

L’amministrazione comunale di Trieste cerca 10 nuovi collaboratori amministrativi da inserire nei settori dell’anagrafe, dei servizi demografici e del protocollo generale. Sono stati messi a concorso 10 posti a tempo pieno e indeterminato. L’accesso alla selezione è riservato a candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (qualsiasi indirizzo), con età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio. I candidati devono risultare in regola nei confronti dell’obbligo di leva (ove previsto per i candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985).

La Città Metropolitana di Cagliari, invece, assume 7 agenti stagionali da inquadrare nell’area degli istruttori di vigilanza. La natura del ruolo nella Polizia Locale richiede requisiti fisici e attitudinali specifici: è richiesto il possesso del diploma di maturità quinquennale, la patente di guida di categoria B in corso di validità e non soggetta a provvedimenti di revoca. Occorre poi soddisfare i requisiti necessari per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza (art. 5 Legge 65/1986).

Sono numerosi i bandi attivi anche a Milano, Verona, Torino e in molte altre città italiane. Gli interessati possono consultare i bandi direttamente sui siti web delle rispettive amministrazioni locali.