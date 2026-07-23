Con +26% di fatturato e utili a 222 milioni, STMicroelectronics batte le stime e alza le ambizioni

I conti del secondo trimestre 2026 di STMicroelectronics, delineano un quadro di ripresa strutturata e di accelerazione selettiva che merita un’analisi attenta, perché non si limitano a battere le stime di consenso ma ridisegnano le aspettative di medio termine del gruppo franco-italiano.

I ricavi netti si sono attestati a 3,49 miliardi di dollari, in aumento del 26 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 12,7 per cento sul trimestre precedente, superando il punto medio della guidance fornita a aprile. La crescita è stata trainata soprattutto dai segmenti legati all’elettronica di consumo connessa e all’automotive, mentre il margine lordo si è fermato al 34,8 per cento (35,2 per cento su base non-GAAP), in linea con le previsioni e in miglioramento di 130 punti base rispetto a un anno fa.

L’utile operativo GAAP è salito a 187 milioni di dollari, contro una perdita di 133 milioni del secondo trimestre 2025, mentre su base non-GAAP ha raggiunto 269 milioni, con un margine del 7,7 per cento. L’utile netto si è attestato a 222 milioni di dollari, pari a 0,24 dollari per azione diluita (291 milioni e 0,31 dollari su base non-GAAP), evidenziando un salto di redditività che riflette tanto il miglioramento del mix di prodotti quanto il progressivo assorbimento dei costi di ristrutturazione e degli effetti di allocazione del prezzo di acquisto legati all’acquisizione del business MEMS di NXP.

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I segmenti più strategici

Il commento di Jean-Marc Chery, presidente e amministratore delegato, sottolinea come la domanda si è rafforzata durante il trimestre. L’inventario nella distribuzione è sceso sotto il livello target standard, un indicatore che storicamente anticipa un ciclo di restocking più sostenuto.

La scomposizione per segmento rivela dinamiche differenziate: i prodotti analogici, MEMS e sensori (AM&S) hanno generato 1,426 miliardi di dollari, in crescita del 26 per cento anno su anno, beneficiando in parte del contributo dell’acquisizione MEMS e di una ripresa nell’imaging; il profitto operativo del segmento è salito del 69 per cento a 144 milioni. I prodotti di potenza e discreti (P&D) hanno invece mostrato una crescita più contenuta, +3,7 per cento a 464 milioni, con una perdita operativa che si è ampliata a 99 milioni, segno che il ciclo di ripresa in questo ambito, storicamente ciclico e legato all’industriale e all’automotive di potenza, è ancora incompleto.

L’embedded processing (EMP) ha registrato la performance più brillante, con ricavi a 1,147 miliardi (+35,5 per cento) e un profitto operativo quasi raddoppiato a 226 milioni, spinto dai microcontrollori general purpose e dalle soluzioni di elaborazione custom. Infine, le comunicazioni RF e ottiche (RFOC) hanno raggiunto 445 milioni (+32 per cento), con un margine operativo superiore al 21 per cento, confermando il posizionamento del gruppo nelle infrastrutture di comunicazione e nei data center.

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Verso un terzo trimestre da record

L’outlook per il terzo trimestre, prevede ricavi netti di 3,70 miliardi di dollari, in crescita sequenziale di circa il 6,2 per cento e del 16,2 per cento rispetto all’anno precedente, con un margine lordo atteso al 37 per cento, che include ancora circa 70 punti base di oneri per capacità inutilizzata.

Jean-Marc Chery ha anticipato un’ulteriore accelerazione nel quarto trimestre, spinta dai programmi già impegnati con i clienti nei data center di intelligenza artificiale e nelle comunicazioni satellitari in orbita bassa, tanto da prevedere ricavi superiori ai 4 miliardi di dollari e una crescita del secondo semestre rispetto al primo superiore alla stagionalità normale del 15 per cento.

Ancora più rilevante è l’aggiornamento delle ambizioni sul fronte data center: i ricavi da questo ambito sono ora attesi superiori a 1 miliardo di dollari già nel 2026 e ben al di sopra dei 2 miliardi nel 2027, a conferma del posizionamento competitivo di STMicroelectronics nelle soluzioni di potenza, di controllo e di interconnessione per le infrastrutture AI.

La gestione dei costi fissi e il programma di razionalizzazione continuano a pesare sui margini nel breve termine, ma il progressivo miglioramento del tasso di utilizzo e il mix più favorevole dovrebbero sostenere un’espansione della redditività nella seconda metà dell’anno. Resta da monitorare l’evoluzione del segmento di potenza e discreti, ancora in ritardo rispetto agli altri, e l’impatto di eventuali variazioni tariffarie globali, non incorporate nella guidance attuale.