Dove comprare casa a 1 euro e come fare, la guida con mappa e requisiti

Nel corso degli anni sono state diverse le iniziative che hanno permesso di ottenere i bonus mensili o un bonus per l’acquisto, l’ammodernamento e l’investimento in uno dei tanti borghi italiani a rischio spopolamento. Una delle iniziative più popolari è nota come “Case a 1 euro”.

Si tratta di un progetto di recupero di immobili fatiscenti o pericolanti, presenti in piccoli borghi, il cui acquisto è agevolato attraverso il simbolico esborso di 1 euro. Dove è possibile acquistare case a 1 euro? Praticamente ovunque. Infatti sono gli stessi proprietari di case in disuso a mettere a disposizione del Comune l’immobile per il progetto di ristrutturazione.

Sono oltre 50 le località dove è possibile acquistare una casa a 1 euro. Di seguito tutte le informazioni sui primi passi per accedere al progetto: quali sono i requisiti e la mappa delle località divise per Regioni.

Come funziona il progetto “case a 1 euro”?

Comprare casa a 1 euro

Comprare case a 1 euro è possibile grazie alle procedure pubbliche promosse da diversi Comuni, finalizzate alla vendita simbolica di immobili antichi e non utilizzati. Si tratta di appartamenti e ville di privati cittadini da Nord a Sud destinate all’abbandono o alla demolizione, che in questo modo possono essere ristrutturate e valorizzate.

Per procedere con l’acquisto del bene alla cifra di 1 euro bisogna però possedere alcuni requisiti e garantire, per esempio:

che la ristrutturazione e la rivalutazione dell’immobile avvenga entro 365 giorni dall’acquisto, per un valore di circa 20-25 mila euro ;

le spese notarili per la registrazione, le volture e l'accatastamento dell'immobile a proprie spese;

che i lavori verranno avviati a due mesi di distanza dal momento in cui si avranno tutti i permessi;

una polizza fideiussoria di 5 mila euro della durata di tre anni a garanzia dell’acquisto per il Comune.

Comprare casa a 1 euro, dunque, è possibile, ma l’acquirente dovrà assicurare la copertura dei costi di ristrutturazione degli immobili. Inoltre ogni Comune determina dei requisiti propri e particolari, come la vendita solo a coppie giovani sotto una certa età o famiglie con minori.

Mappa Regione per Regione

In diversi Comuni italiani sono state messe a disposizione del progetto di ristrutturazione e rivalutazione delle case a 1 euro. L’elenco dei Comuni che offrono case in vendita a 1 euro copre tutta la penisola.

Ecco la mappa completa di dove è possibile fare richiesta per acquistare case a 1 euro.

Piemonte:

Albugnano

Borgomezzavalle

Carrega Ligure

Valle d’Aosta:

Oyace

Liguria:

Pignone

Triora

Lombardia:

Milano

Toscana:

Fabbriche di Vergemoli

Montieri

Marche:

Cantiano

Monte Urbano

Lazio:

Maenza

Patrica

Santi Cosma e Damiano

Abruzzo

Casoli

Lecce nei Marsi

Penne

Pratola Peligna

Santo Stefano di Sassanio

Molise:

Castropignano

Puglia:

Candela

Biccari

Caprarica di Lecce

Taranto

Basilicata:

Laurenzana

Acerenza

Chiaromonte

Ripacandida

Campania:

Altavilla Salentina

Bisaccia

Pietramelara

Teora

Zungoli

Calabria:

Albidona

Belcastro

Bisignano

Cinquefrondi

Maida

Rose

Sardegna:

Bonnanaro

Ollolai

Romana

Montresta

Nulvi

Sicilia:

Augusta

Bivona

Calatafimi Segesta

Caltagirone

Cammarata

Canicattì

Castel di Lucio

Castiglione di Sicilia

Corleone

Gangi

Grotte

Itala

Leonfronte

Mussomeli

Palma di Montechiaro

Petralia Soprana

Pettineo

Piazza Armerina

Racalmuto

Regalbuto

Salemi

Sambuca di Sicilia

San Biagio Platani

San Cataldo

San Piero Patti

Saponara

Serradifalco

Termini Imerese

Troina

Valguarnera Caropepe

Quali sono i requisiti?

Per acquistare le case a 1 euro bisogna avere requisiti specifici, che variano al variare dei Comuni. In linea di massima possono partecipare ai bandi:

ditte individuali , agenzie e/o società che abbiano nel proprio oggetto sociale la gestione di immobili per uso turistico e ricettivo;

, agenzie e/o società che abbiano nel proprio oggetto sociale la gestione di immobili per uso turistico e ricettivo; privati cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

Le imprese, le società e i consorzi devono essere iscritte alla C.C.I.A.A. per finalità inerenti l’oggetto del presente avviso ed essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL, ecc.). Per i cittadini privati invece i requisiti possono essere di tipo organizzativo famigliare, come l’età dei componenti del nucleo, l’intenzione di trasferirsi con minori o per aprire un’attività nella località.