Come trasferire dati da iPhone ad Android (e viceversa)

Ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, grazie agli smartphone possiamo compiere diverse azioni, come ad esempio chiamare qualcuno, inviare foto o semplicemente fare una ricerca in rete. Considerando l’utilizzo spesso smisurato di tale dispositivo, non stupisce che dopo un po’ di tempo possa maturare il desiderio di cambiarlo con un altro.

Uno dei peggiori incubi, in queste circostanze, è di perdere tutte le foto, audio e file di vario genere contenuti nel precedente dispositivo. Fortunatamente, però, grazie a dei software ad hoc è possibile effettuare il passaggio da un dispositivo all’altro in modo estremamente facile e veloce. Ma come fare se questo trasferimento dati deve essere fatto da iOS ad Android e viceversa? Entriamo nei dettagli e vediamo la procedura da seguire.

Per sfruttare questa funzione bisogna aprire Dr.Fone e collegare sia lo smartphone Android che iPhone al computer, per permettere a Dr.Fone di visualizzare entrambi i dispositivi. A questo punto ci si deve assicurare che il telefono Android sia la sorgente e l’iPhone il telefono di destinazione . In caso contrario si deve premere sulla voce Capovolgi . Selezionare i file che si desidera trasferire, cliccare su Avvia trasferimento e in poco tempo i file selezionati vengono trasferiti sull’iPhone. Ovviamente è possibile fare anche l’operazione al contrario, trasferendo dati da Android ad iPhone.

Per sfruttare tale servizio bisogna avviare il programma sul proprio computer e collegare il dispositivo . Scegliere i file di proprio interesse e avviare il trasferimento per dare il via al processo. Ricordarsi di non scollegare il dispositivo fino al completamento del processo di trasferimento. A tal proposito è bene sapere che, per spostare i dati da iPhone ad Android , Dr.Fone offre l’opzione Trasferimento Telefono .

È possibile trasferire foto e dati di vario genere da un dispositivo all’altro avvalendosi di software ad hoc, compatibili sia con Windows che macOS e Linux . Ne è un chiaro esempio Drfone Wondershare che si presenta come un programma grazie a cui è possibile svolgere diverse operazioni, come riparare il sistema, trasferire file, recuperare dati e tanto altro ancora

Per quanto riguarda le app, è bene sottolineare, quelle su iOS non possono essere direttamente trasferite e per questo Smart Switch mostra quali siano le versioni Android equivalenti da poter scaricare. Una volta individuati i dati di proprio interesse, non bisogna fare altro che avviare il relativo trasferimento che, in base alla quantità, può richiedere anche diversi minuti.

Per trasferire i dati da un iPhone a un dispositivo Samsung con Smart Switch bisogna innanzitutto scaricare l’app in questione e assicurarsi che il dispositivo iOS sia configurato correttamente. Ma non solo, bisogna accertarsi che i dati siano sincronizzati su iCloud.

Ma non solo, è possibile effettuare l’operazione di trasferimento anche attraverso degli strumenti ad hoc, come ad esempio Smart Switch . Grazie a quest’ultimo, infatti, è possibile trasferire contatti, foto, messaggi, video, musica, calendari e tanto altro ancora dal vecchio al nuovo dispositivo.

Basta, in effetti, collegare tramite cavo l’iPhone o il proprio smartphone Android al computer per scaricare e salvare i vari file in esso contenuto. A questo punto si procede al contrario. Ovvero si collega l’altro dispositivo di proprio interesse e si trasferiscono i dati precedentemente salvati.

Diventare utente Android dopo anni di iPhone e abitudine a iOS ti spaventa e non sai da dove iniziare ? L’impresa non è impossibile, anzi, potresti scoprire di trovarti molto bene anche con il robottino verde . A tal fine la prima soluzione che ti potrebbe venire in mente è quella di utilizzare il tuo computer .

Come spostare contatti da iPhone ad Android

Trasferire contatti e calendari da iPhone ad Android è davvero molto semplice. A tal fine è possibile optare per il backup tramite Google Drive oppure per la sincronizzazione con Google Calendar. In pratica bisogna salvare i propri dati tramite il proprio account Google e gli eventi del calendario vengono sincronizzati con Google Calendar, mentre le foto e i video vengono caricati su Google Foto.

Accedendo a Google Contatti, inoltre, è possibile trasferire anche questi dati. Google Drive, è bene sottolineare, non effettua backup automatici su iPhone, ma bisogna provvedere manualmente. Nel caso in cui si desideri spostare tutto su uno smartphone Android, dopo il backup bisogna comunque accedere al proprio account Google sul nuovo smartphone e i dati vengono così sincronizzati automaticamente.

Eccetto il caso in cui non si salvi tutto tramite Gmail, la rubrica dell’iPhone e quella del proprio dispositivo Android non sono sincronizzati. In questo caso, per trasferire i contatti bisogna generare un file vCard tramite la funzionalità integrata. A tal fine si deve avviare l’app Contatti, pigiare sulla dicitura Elenchi e fare pressione fino a quando non esce la voce Esporta. Premere su quest’ultima e trasferire il file ottenuto sul proprio smartphone Android.

Per fare ciò si deve aprire l’app Contatti di Google, premere sulla voce Organizza in basso a destra, quindi dalla sezione Questo dispositivo, toccare Importa da file. Selezionare il file VCF attraverso il file manager e premere su Importa per portare a termine la procedura.