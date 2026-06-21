Milioni di persone usano ogni giorno YouTube per ascoltare musica. Che si tratti di playlist, di video musicali, di brani singoli, di concerti live o di remix introvabili altrove, la piattaforma di Google ha tutto ciò che un appassionato di musica potrebbe desiderare. Il problema sorge quando si desidera salvare tutto sul proprio smartphone o PC per il riascolto offline.

Si può scaricare musica da YouTube? E soprattutto, è legale? Ci sono alcuni metodi che oggi vengono considerati perfettamente leciti, mentre altri potrebbero violare i termini di utilizzo di YouTube o il diritto d’autore.

In questa guida ti spieghiamo nel dettaglio quali sono le soluzioni ufficiali e le migliori app alternative per ascoltare musica offline in modo sicuro, per poi indicarti gli strumenti che ti potrebbero esporre a rischi concreti.

Qual è il quadro legale in Italia

Ancor prima di vedere quali sono i metodi per poter scaricare musica da YouTube, analizziamo il quadro legale in Italia. Ad oggi non esiste una norma che ritiene il download di un contenuto come un reato. E non lo è nemmeno utilizzare un software per estrarre la traccia audio da un video.

Bisogna però fare attenzione all’uso che se ne fa del file ottenuto. Il download di file da YouTube diventa illegale nel momento in cui il video viene ripubblicato o condiviso online con altre persone. In questo caso parliamo di un illecito amministrativo con multe comprese tra i 51 e i 2.065 euro, che diventa reato se fatto a fini di lucro.

Ancora più grave è l’utilizzo commerciale. Se usi una traccia musicale di altri per monetizzare rischi la reclusione da 1 a 4 anni e una multa da 2.582 a 15.493 euro.

Quindi scaricare video per uso privato senza condivisioni rimane tollerato dalla legge italiana. Questo non vuol dire però che sia consentito dai termini di servizio di YouTube, che invece vietano esplicitamente l’estrazione di contenuti dalla piattaforma senza autorizzazione.

Come scaricare musica da YouTube legalmente

Se vuoi scaricare musica da YouTube per poterla ascoltare offline, Google ti obbliga a utilizzare YouTube Premium o YouTube Music Premium. Si tratta di due piani in abbonamento che offrono il download dentro l’app legale e sicuro.

YouTube Music Premium è nello specifico il servizio dedicato alla musica. Solo gli abbonati a YouTube Music Premium, che costa 10,99 euro al mese, o YouTube Premium, che costa 12,99 euro al mese, hanno accesso al pulsante di download e all’ascolto offline. C’è un limite di 100.000 brani per dispositivo su un massimo di 5 device per profilo.

YouTube Premium include tanti altri vantaggi, oltre alla musica. Non c’è pubblicità, la riproduzione può avvenire in background, il download dei video è garantito e c’è l’accesso completo a YouTube Premium.

C’è anche YouTube Premium Lite, un’opzione più economica che costa 7,99 euro al mese, elimina la pubblicità ma non include YouTube Music Premium, il download dei contenuti e la riproduzione in background. Può tornare utile se guardi tanti video, ma non se vuoi scaricare musica.

Attenzione: YouTube Music permette di scaricare video e musica solamente dalle app per Android e per iOS. Non c’è ancora una funzione per poterlo fare tramite browser da PC. Inoltre, i file scaricati sono criptati e riproducibili solo dentro l’app.

Come scaricare musica da YouTube Studio

Esiste un caso particolare in cui scaricare audio da YouTube è completamente gratuito e senza rischi di tipo legale. Se sei un content creator e il contenuto da cui estrarre il file è stato caricato da te, l’audio è disponibile senza costi aggiuntivi.

YouTube Studio, ossia il pannello di gestione del canale, ti offre la possibilità di estrapolare tutta la parte audio di una tua creazione. Che si tratti di una colonna sonora di tua proprietà o di musica royalty-free presa dalla libreria audio di YouTube.

Come fare? Vai su YouTube Studio, seleziona il video che ti interessa, scarica il file video originale e, una volta sul tuo PC, usa un programma come Audacity per estrarne la traccia audio. Puoi anche sfruttare il convertitore integrato di sistemi come macOS e Windows.

Quali sono le migliori alternative a YouTube

Se non vuoi legarti all’ecosistema di YouTube ma desideri scaricare e ascoltare musica offline, esistono tante altre piattaforme legali che ti offrono servizi simili e in certi casi persino migliori.

A partire da Spotify Premium, il servizio di streaming più diffuso al mondo. Ti permette di attivare il download su Playlist, Album e Podcast come e quando vuoi, con un costo mensile e opzioni per famiglia e studenti.

Ottima alternativa Apple Music, soprattutto per chi usa iPhone e Mac. Gli utenti possono toccare l’icona della nuvola accanto a un brano o a un album per poter scaricare il tutto e riascoltarlo offline.

Discorso simile per Amazon Music Unlimited, incluso o scontato per chi è abbonato ad Amazon Prime. Permette agli utenti di scaricare brani senza limiti tramite l’app dedicata.

Segnaliamo anche Tidal e Deezer che completano l’offerta di fascia alta, con pulsanti per il download e audio in qualità lossless incluso nel prezzo standard.

Menzione speciale per Audiomack, ossia un servizio che propone download offline gratuiti senza abbonamenti. Il suo catalogo è però più limitato rispetto ai grandi servizi e si focalizza su hip-hop e artisti emergenti.

Quali app evitare per scaricare musica da YouTube

Con una semplice ricerca su Google, ti imbatti in decine di siti web e di app che promettono di convertire video di YouTube in file Mp3 semplicemente incollando un link. Sono i classici convertitori disponibili anche su iOS e su Android e che forniscono tutti i file necessari per il salvataggio in locale sul dispositivo.

Pur essendo metodi che effettivamente funzionano, sono del tutto illegali. Questi servizi violano i termini di utilizzo di YouTube, ma non solo. Sempre più spesso, infatti, gli utenti che ne fanno uso sono esposti al rischio di malware.

Tra le altre cose, l’uso di queste app potrebbe portare alla sospensione o al ban permanente del proprio account Google, senza la possibilità di crearne uno nuovo con lo stesso nome. Molti siti cercano di indurre gli utenti a inserire le proprie credenziali di accesso o informazioni finanziarie tramite il phishing, con l’obiettivo di rubare i dati sensibili.

Parliamo poi di app instabili, in quanto non sono ufficiali e dunque non ricevono aggiornamenti regolari. Non è da escludere che smettano di funzionare all’improvviso o non scarichino più i file correttamente.