Come pagare con PayPal senza conto e senza account

In pochi lo sanno, ma non sempre serve avere un profilo attivo per usare PayPal. Ci sono moltissimi siti di e-commerce che danno modo di pagare semplicemente inserendo i dati di una carta di credito o di debito, senza registrarsi né accedere con email e password.

PayPal chiama questa modalità “pagamento come utente non registrato” ed è una funzione ufficiale del circuito pensata per chi non vuole aprire un conto o non ne possiede ancora uno. Questa opzione non dipende dall’utente ma dal negozio online presso cui si sta acquistando. È quindi il commerciante a dover attivare il servizio e PayPal può decidere se mostrarlo o meno in base ai fattori di rischio.

In questa guida, ti spieghiamo nel dettaglio cosa serve per pagare con PayPal senza conto, quali sono i metodi a disposizione, i vantaggi e gli svantaggi da conoscere.

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Cosa serve per pagare con PayPal senza conto

Per completare un pagamento PayPal senza registrazione, hai bisogno di alcuni elementi fondamentali:

Una carta di credito, debito o prepagata compatibile: PayPal indica che i metodi disponibili dipendono dalla propria posizione geografica;

prepagata compatibile: PayPal indica che i metodi disponibili dipendono dalla propria posizione geografica; Un indirizzo email valido : viene richiesto per ricevere la conferma dell’operazione e l’eventuale ricevuta. Senza email, PayPal non può comunicare l’esito del pagamento;

: viene richiesto per ricevere la conferma dell’operazione e l’eventuale ricevuta. Senza email, PayPal non può comunicare l’esito del pagamento; Un sito che abbia la funzione Conto PayPal opzionale: questa è la condizione più importante. Per abilitare il pagamento come utente non registrato, il venditore deve avere un conto Business o Premier con email confermata e verificata;

Rispettati questi requisiti, non c’è nessuna necessità di aprire un conto bancario o un conto PayPal, poiché i dati della carta vengono gestiti direttamente dal gateway sicuro di PayPal.

Tieni presente che, anche se il sito ha attivato correttamente questa funzione, PayPal può comunque non mostrarla all’utente finale. La pagina ufficiale della piattaforma chiarisce che la disponibilità dipende da diversi fattori come lo storico d’acquisto su PayPal, i cookie salvati nel browser, la posizione geografica dell’acquirente e una valutazione del rischio legata alla transazione.

Metodi per pagare con PayPal senza conto

Per poter effettuare un pagamento con PayPal senza avere un conto attivo e un account registrato, ci sono diversi metodi a tua disposizione da provare.

1. Pagare come ospite

Il metodo più comune prevede il pagamento come ospite durante un acquisto online. Per procedere, ti basta aggiungere per prima cosa i prodotti al carrello e poi procedere scegliendo PayPal come sistema di acquisto.

Verrai così reindirizzato alla pagina di PayPal, dove normalmente compaiono i campi di login. Cerca il pulsante o link alternativo indicato come Paga con una carta oppure Paga come utente non registrato. Di solito si trova sotto o accanto al modulo di accesso.

Inserisci dunque il tuo indirizzo email, così PayPal potrà mandarti la conferma. Ora digita i dati della tua carta con numero, scadenza, CVV e indirizzo di fatturazione. In fondo al modulo compare spesso un’opzione del tipo Salva le informazioni e crea un conto PayPal. Se non vuoi registrarti, deselezionala prima di confermare.

Per concludere, conferma il pagamento e la transazione verrà elaborata da PayPal. Il denaro arriva sul conto Business del venditore, al netto delle sue commissioni.

Attenzione: questa funzione non è disponibile per prodotti come abbonamenti, pagamenti ricorrenti o accordi di fatturazione automatica.

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2. Richiesta di pagamento

Se un utente PayPal ti invia una richiesta di pagamento, per esempio per dividere una spesa o saldare un debito, puoi rispondere senza dover creare un conto.

Apri per prima cosa il link ricevuto via email e fai clic su Paga come utente non registrato, senza dover inserire le credenziali di accesso.

Scegli quindi la causale tra Invio di denaro a un amico o Pagamento di beni e servizi. Infine inserisci i dati della carta con cui vuoi pagare e conferma.

Il denaro arriva così direttamente sul saldo PayPal del destinatario, che potrà trasferirlo sul proprio conto corrente personale, su una carta o lasciarlo nel saldo dell’app.

3. Attivare addebiti

Può capitare che un pagamento fatto come ospite compaia sull’estratto conto della carta ma non sia rintracciabile perché non esiste un conto PayPal associato.

In questi casi, PayPal invita a cliccare sul link Attiva subito PayPal ricevuto via email al momento dell’acquisto. Dopo aver creato il conto, sarà possibile aprire un’eventuale contestazione della transazione.

Vantaggi e svantaggi dei pagamenti PayPal senza conto

Il pagamento come utente non registrato su PayPal è un addebito su carta gestito dal gateway PayPal, non un trasferimento diretto tra conti correnti. Questo fattore comporta vantaggi e svantaggi da conoscere.

A livello di pro, sicuramente c’è una velocità di operazione maggiore, visto che non è richiesta nessuna registrazione, email di verifica da confermare in anticipo o form da compilare. A livello di privacy, i dati della carta vengono trasmessi al sistema sicuro di PayPal e non al sito del commerciante.

Non ci sono vincoli di account, un elemento utile per acquisti occasionali e si gode dell’accesso a un circuito di pagamento affidabile e diffuso a livello internazionale.

Di contro però, innanzitutto la disponibilità non è garantita ma dipende dal venditore e da valutazioni di rischio che PayPal può prendere in considerazione per nascondere l’opzione. Non funziona ovunque, per esempio piattaforme come eBay richiedono sempre l’accesso o la creazione di un conto.

La gestione delle contestazioni, come detto, è limitata. Senza un conto attivo, è più complesso monitorare una transazione o aprire reclami. Infine non hai accesso al saldo PayPal o a metodi di pagamento salvati e potresti dover pagare commissioni di conversione.

Dove si può usare in Italia

Ad oggi, non esiste un elenco ufficiale o definitivo di negozi e piattaforme di e-commerce italiane che offrono il pagamento PayPal come utente non registrato. Questo perché, come detto in precedenza, l’attivazione dipende dal singolo venditore e non da PayPal stessa.

Detto questo, il metodo si trova più spesso su siti di e-commerce basati su piattaforme e CMS compatibili con PayPal Checkout. Segnaliamo per esempio negozi creati con Shopify, Wix, WooCommerce, PrestaShop e Magento. Chi gestisce un negozio su queste piattaforme, può attivare la funzione Conto PayPal Opzionale in pochi passaggi.

Ci sono spesso anche portali che dichiarano esplicitamente nella sezione delle FAQ o nella pagina dei pagamenti la disponibilità di questa opzione. Non è invece disponibile su piattaforme come eBay Italia, anche acquistando da venditori italiani.

Perciò se vuoi sapere se un determinato negozio italiano ti dà la possibilità di pagare da PayPal senza conto, l’unica cosa che puoi fare è arrivare alla pagina di pagamento PayPal durante un acquisto e verificare se, sotto il modulo di login, compare il pulsante Paga con una carta o Paga come utente non registrato. Se non compare, quel sito in quel momento non lo supporta e ti resta solo l’opzione di pagare con account o di scegliere un metodo alternativo.