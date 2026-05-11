Come chiudere un conto PayPal (ed eliminare l’account)

PayPal è oggi uno dei metodi di pagamento digitali più usati in assoluto. Basta creare un profilo, caricare un metodo di pagamento e il gioco è fatto. Ogni singola operazione online può essere gestita dall’account, con tanti vantaggi.

Tra questi la rateizzazione, la possibilità di trasferire denaro da un conto all’altro in pochi istanti e molte funzionalità di sicurezza integrate nel corso degli anni. Se nonostante tutto questo, PayPal non è mai entrata veramente nelle tue abitudini, puoi pensare di chiudere il conto ed eliminare il profilo.

Non sai come fare? Nessun problema, in questa guida ti spieghiamo step by step tutto quello che devi fare per non incorrere in errori.

Cosa fare prima di chiudere un conto PayPal

Prima di chiudere definitivamente un conto PayPal, ci sono alcune operazioni di verifica che bisogna svolgere come suggerito dalle linee guida della piattaforma.

La prima cosa da fare è svuotare il saldo visto che PayPal non ti permette di chiudere il conto se c’è del denaro disponibile; occorre quindi trasferire l’eventuale saldo residuo su un conto bancario collegato oppure su una carta prepagata associata.

Cosa molto importante è riscuotere eventuali rimborsi o pagamenti in sospeso, controllando se hai transazioni in corso, dispute aperte o rimborsi in attesa.

Nel caso ce ne siano di attivi occorre eliminare abbonamenti e pagamenti automatici seguendo questi passaggi:

andare su Impostazioni > Pagamenti > Gestisci pagamenti automatici;

cancellare abbonamenti o servizi collegati (Netflix, Spotify, Amazon, ecc.).

Può essere utile inoltre scaricare la cronologia delle transazioni - pratica consigliata per motivi fiscali o personali -, infine verificare che il conto non sia limitato o bloccato altrimenti non può essere chiuso finché il problema non viene risolto.

Come chiudere il conto PayPal

Dopo aver fatto tutte queste procedure - alcune obbligatorie altre invece fortemente consigliate - è possibile adesso chiudere un conto PayPal.

Considerando che PayPal è presente sia tramite sito web sia tramite applicazione apposita, il modus operandi di chiusura del proprio conto cambia leggermente.

Ecco la procedura completa per chiudere un conto PayPal sia da sito web (browser) sia da app mobile, una guida che ti guiderà passo dopo passo.

Dal sito web

Se desideri procedere da PC per chiudere il tuo conto PayPal, per prima cosa devi andare sul sito web ufficiale della piattaforma e poi eseguire il login con le tue credenziali.

Una volta dentro, clicca su Il tuo conto PayPal in alto a destra vicino al tasto Esci, poi premi l’icona dell’ingranaggio e assicurati di essere nella sezione Conto. Puoi quindi scorrere la pagina fino in fondo.

Facendo clic sulla voce Chiudi il tuo conto, situata sotto la sezione Opzioni conto, inizia la procedura di chiusura.

Per la tua sicurezza, ti verrà chiesto di inserire un codice OTP inviato via SMS o di confermare i dati del tuo conto bancario collegato.

Seleziona dunque il motivo della chiusura e poi clicca sul pulsante finale Chiudi conto per completare l’operazione. Riceverai una email di conferma.

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Chiudere il conto dall’app PayPal è oggi ancora più immediato rispetto al sito web.

Devi aprire l’applicazione, assicurandoti di avere l’ultima versione aggiornata, e poi accedere con password o metodo biometrico.

Una volta dentro, fai tap sull’icona dell’omino o sulla tua foto in alto a destra per aprire il menu del profilo.

Cerca e seleziona la voce Impostazioni e in basso troverai il pulsante Chiudi il tuo conto. L’app ti chiederà una conferma finale tramite i sistemi di sicurezza del telefono, che possono essere l’inserimento del PIN o il riconoscimento facciale.

Dopo aver letto con attenzione l’avviso finale, tocca il pulsante Chiudi conto per completare l’operazione.

Come eliminare un account PayPal

Per eliminare definitivamente un account PayPal si deve seguire una procedura semplice ma irreversibile: una volta chiuso non potrà più essere riattivato, né si potrà riutilizzare lo stesso indirizzo email per creare un nuovo conto a meno che non venga prima rimosso completamente dal vecchio.

Ecco la guida completa passo dopo passo per eliminare un account PayPal definitivamente, ricordando che prima occorre sempre procedere a tutte quelle operazioni - saldo zero, account non bloccato etc.. - descritte precedentemente.

**Dal sito web

Per eliminare un account PayPal definitivamente dal sito web, devi per prima cosa accedere al sito di PayPal e poi effettuare il login col tuo profilo personale.

Ora clicca su Il tuo conto, poi sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra di fianco a Esci e rimani nella scheda Profilo. Scorri fino in fondo e troverai la voce Chiudi il tuo conto.

Se il sistema rileva un saldo positivo o una contestazione aperta, il tasto potrebbe essere grigio o apparirà un avviso che ti invita prima a risolvere il problema.

Fatto ciò, seleziona una motivazione dal menu a tendina e poi fai clic su Continua. Dopo la conferma, potrai toccare Chiudi conto per completare l’operazione con successo.

Da app

Per eliminare definitivamente il tuo account PayPal dall’app, i passaggi da seguire sono gli stessi già visti per il conto.

Devi quindi aprire l’app di PayPal e poi accedere al tuo profilo personale tramite password, PIN, FaceID o impronta digitale.

Tocca quindi l’icona dell’omino in alto a destra e poi scegli Impostazioni. Scorrendo fino in fondo, troverai la dicitura Chiudi il tuo conto. Toccala, fornisci le motivazioni e conferma l’operazione col tasto Chiudi conto.

Come disattivare la carta PayPal

Esistono, inoltre, altre eventualità, che rendono il discorso in questione ancora più approfondito. Può, infatti, capitare che a voler chiudere il proprio conto PayPal siano i possessori di una carta apposita.

Coloro che sono in possesso di una carta prepagata possono optare per varie soluzioni di chiusura. Così come negli altri casi presi in esame, la chiusura del conto è totalmente libera e gratuita.

Come fare, quindi?

Ci si può recare presso uno dei tanti punti Lottomaticard .

. Oppure, si può contattare il servizio clienti dell’azienda.

In entrambi i casi, colui o colei che richiederà la disdetta dovrà essere identificato o tramite Pin, o tramite codice Puk.

Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle problematiche o delle perplessità durante l’applicazione di questi passaggi, richiedere un consulto tramite il sito ufficiale dell’azienda sarà un passaggio altrettanto rapido, oltre ad essere comunque gratuito.