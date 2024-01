Come l’inflazione rende rischioso anche tenere i soldi sotto il materasso

La crisi politica, le incertezze dei mercati, la sfiducia nel sistema bancario, l’inflazione e la stagnazione economica producono un effetto “paura” del futuro che porta sistematicamente i cittadini a ripetersi che “nonostante i tassi di interesse siano aumentati forse è meglio conservare i propri risparmi sotto l’iconico materasso”. Gli stessi cittadini che, combattuti tra la paura del futuro e l’ingordigia umana, poi ti chiedono “il miglior investimento in termini di rendimento senza rischiare nulla”. La risposta è semplice.

L’inflazione, infatti, non è altro che l’aumento generalizzato dei prezzi. In pratica, se nel 2000 avevamo risparmiato 100 euro, con quei soldi potevamo comprarci quaranta pizze da 2,5 euro ciascuna; oggi con gli stessi 100 euro possiamo comprare solo venticinque pizze, perché il prezzo é salito a 4 euro. I 100 euro sono sempre gli stessi, ma non hanno più lo stesso valore, visto che non ci consentono più di comprare gli stessi beni di vent’anni fa. Questo significa che se vi limitate a lasciare i vostri risparmi sul conto corrente, il tempo e l’inflazione genereranno una perdita certa, anno dopo anno. Si verifica cioè una riduzione del cosiddetto potere d’acquisto, che non vi permetterà più di comprare le stesse cose che compravate prima.

L’inflazione media, oggi nel nostro Paese, è poco sotto il 6% ma, a semplice titolo di esempio, voglio fornirvi una tabella di semplice interpretazione che mostra la perdita di potere d’acquisto di 100 mila euro nel corso degli anni per effetto della crescita dei prezzi (inflazione) del 2% all’anno. Come potete vedere, mantenendo i vostri soldi fermi sul conto corrente al cospetto di un’inflazione del 2%, in cinque anni il vostro capitale di 100 mila euro subirà una perdita certa di 9.426,92 euro. In 10 anni la perdita sarà di 17.965,17 euro, in 20 di 32.702,87 euro e in 30 di ben 44.792,91 euro! Di fronte a questi numeri vi renderete conto che, se avete del risparmio accumulato o prevedete di accumularlo, vi conviene cercare una remunerazione adeguata per i vostri soldi. [...]