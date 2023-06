Come investire nel petrolio? Di seguito una guida completa, aggiornata al 2023, con tutte le informazioni utili.

Il petrolio è una delle risorse più preziose al mondo e svolge un ruolo fondamentale nell’economia globale. Investire nel petrolio può offrire opportunità di rendimento significative, ma è importante comprendere i fattori che influenzano il prezzo del petrolio e le diverse opzioni di investimento disponibili. Poiché la quotazione è altamente volatile (e quindi ad alto rischio), è possibile registrare grandi guadagni nel breve termine, ma anche grandi perdite.

In questo articolo, esploreremo come investire nel petrolio (sia in maniera diretta che in maniera indiretta), perché investire nel petrolio e i diversi strumenti finanziari che possono essere utilizzati per ottenere un rendimento sostenibile.

Perché Investire nel Petrolio?

Il petrolio è una risorsa energetica essenziale utilizzata per il trasporto, la produzione di energia elettrica e molti altri settori industriali. La sua domanda è costante e in crescita, il che rende il petrolio un’opzione di investimento attraente. Ecco alcune ragioni per cui investire nel petrolio può essere vantaggioso:

Risorsa preziosa : Il petrolio è una risorsa limitata e non rinnovabile, il che significa che la sua domanda supera l’offerta. Ciò contribuisce a mantenere i prezzi del petrolio relativamente alti nel lungo termine.

: Il petrolio è una risorsa limitata e non rinnovabile, il che significa che la sua domanda supera l’offerta. Ciò contribuisce a mantenere i prezzi del petrolio relativamente alti nel lungo termine. Domanda globale : Il petrolio è richiesto in tutto il mondo e viene utilizzato da molte industrie. La sua grande domanda globale garantisce che ci sia sempre un mercato per il petrolio.

: Il petrolio è richiesto in tutto il mondo e viene utilizzato da molte industrie. La sua grande domanda globale garantisce che ci sia sempre un mercato per il petrolio. Diversificazione del portafoglio : Investire nel petrolio può aiutare a diversificare il proprio portafoglio di investimenti. Poiché il petrolio ha una bassa correlazione con altri asset, può essere un modo efficace per ridurre il rischio complessivo del portafoglio.

: Investire nel petrolio può aiutare a diversificare il proprio portafoglio di investimenti. Poiché il petrolio ha una bassa correlazione con altri asset, può essere un modo efficace per ridurre il rischio complessivo del portafoglio. Opportunità di rendimento : Il mercato del petrolio è noto per la sua volatilità, il che significa che possono essere disponibili opportunità di rendimento significative per gli investitori che riescono a sfruttare i movimenti dei prezzi.

: Il mercato del petrolio è noto per la sua volatilità, il che significa che possono essere disponibili opportunità di rendimento significative per gli investitori che riescono a sfruttare i movimenti dei prezzi. Protezione dall’inflazione: Il petrolio è un bene tangibile che può proteggere dall’inflazione. Quando l’inflazione aumenta, i prezzi del petrolio tendono ad aumentare, offrendo una forma di protezione del capitale.

Prezzo del petrolio greggio negli ultimi 70 anni Fonte: Macrotrends

Come investire nel petrolio

Ci sono diverse modalità per investire nel petrolio, ognuna con i propri vantaggi e rischi. Vediamo le più comuni:

1) Investire in petrolio con le azioni

È possibile investire in petrolio in maniera indiretta, ovvero acquistando o vendendo azioni di società legate al comparto Oil, che generalmente beneficiano quando il prezzo del petrolio sale.

Questo è un modo popolare per investire nel petrolio. Le società petrolifere sono coinvolte nell’esplorazione, produzione, trasporto, raffinazione e vendita di petrolio. Quando il prezzo del petrolio sale, il valore delle azioni di queste società tende ad aumentare. Tuttavia, ci sono anche altri fattori che possono influenzare il prezzo delle azioni, come la gestione aziendale e la concorrenza nel settore.

È possibile acquistare azioni di società petrolifere tramite un broker, un consulente finanziario o il conto di trading offerto dalla propria banca. Ci sono molte società petrolifere quotate in borsa che offrono opportunità di investimento nel petrolio.

Tra i broker, spicca l'offerta di XTB, tramite il quale gli investitori possono puntare sul greggio non solo attraverso le azioni di società petrolifere, ma anche con strumenti come CFD e ETF, che approfondiremo più avanti.

Le compagnie petrolifere quotate in borsa possono essere suddivise in tre categorie principali:

Upstream : si occupano dell’esplorazione e produzione di petrolio e gas, come Saudi Aramco, ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, ChevronTexaco e SOCAR.

: si occupano dell’esplorazione e produzione di petrolio e gas, come Saudi Aramco, ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, ChevronTexaco e SOCAR. Midstream : si concentrano sul trasporto e stoccaggio del petrolio grezzo, come Enbridge, Enterprise Product Partners, TC Energy Corp., Kinder Morgan, The Williams Companies.

: si concentrano sul trasporto e stoccaggio del petrolio grezzo, come Enbridge, Enterprise Product Partners, TC Energy Corp., Kinder Morgan, The Williams Companies. Downstream: raffinano e trasformano il petrolio grezzo in prodotti finiti, come China National Offshore Oil Corporation, Schlumberger (SLB) e Exxon-Mobil (XOM).

XTB è un broker di investimento one stop shop di livello mondiale, con una presenza globale in oltre 13 paesi, autorizzato regolamentato dalle principali istituzioni di regolamentazione finanziaria. La piattaforma XTB offre l'accesso a più di 5.800 strumenti finanziari - sia strumenti con proprietà, azioni ed ETF reali, sia strumenti derivati ​​di tipo CFD.

Investendo con XTB si hanno zero commissioni per un volume mensile fino a 100.000 Euro, di seguito commissione delloo 0,2%, min 10 Euro.



2) Investire in petrolio con gli ETF

Un altro modo per investire nel petrolio è attraverso gli ETF (Exchange Traded Fund).

Gli ETF sul petrolio sono fondi negoziati in borsa che seguono l’andamento del prezzo del petrolio o di un paniere di società legate al settore petrolifero. Investire in ETF sul petrolio può offrire una maggiore diversificazione rispetto all’investimento in singole azioni, poiché un ETF sul petrolio può tener traccia di un indice di società petrolifere.

Gli ETF sul petrolio sono negoziabili come se fossero azioni e possono essere acquistati e venduti durante l’orario di negoziazione della borsa. Ci sono diversi ETF sul petrolio disponibili sul mercato, è quindi importante fare una ricerca approfondita prima di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze di investimento.

Su xStation, piattaforma di trading tra le migliori disponibili sul mercato, XTB rende disponibile l'investimento sul petrolio attraverso i seguenti ETF:

Investendo con XTB si hanno zero commissioni per un volume mensile fino a 100.000 Euro, di seguito commissione dello 0,2%, min 10 Euro.

3) Investire in petrolio con i fondi

I fondi sul petrolio sono fondi comuni di investimento che investono in aziende del settore petrolifero. Questi fondi permettono agli investitori di ottenere un’esposizione indiretta al settore del petrolio attraverso un portafoglio diversificato di azioni di compagnie petrolifere.

I fondi sul petrolio possono offrire diversi vantaggi, come una gestione professionale del portafoglio e la possibilità di investire in un’ampia gamma di società del settore petrolifero. Tuttavia, è importante tenere presente che i fondi comuni di investimento comportano spese di gestione e commissioni che possono influire sui rendimenti complessivi.

4) Investire nel petrolio con i futures

Un’altra opzione per investire nel petrolio è attraverso i futures sul petrolio. I futures sono contratti che consentono di acquistare o vendere petrolio a un prezzo concordato in una data futura. Questi contratti sono negoziati sui mercati finanziari e consentono agli investitori di sfruttare le fluttuazioni dei prezzi del petrolio per ottenere profitti.

Investire in futures sul petrolio richiede una conoscenza approfondita del mercato e una buona comprensione dei rischi associati a questo tipo di investimento. Inoltre, i futures sul petrolio possono richiedere un capitale significativo e comportare costi di negoziazione.

5) Investire nel petrolio con le opzioni

Le opzioni sul petrolio sono strumenti finanziari che offrono il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere petrolio a un prezzo e a una data concordati.

A differenza di un contratto futures, non vi è alcun obbligo di portare a termine la transazione, il che rende le opzioni meno rischiose.

Tutto quello che occorre fare è decidere entro la data di scadenza se si desidera procedere. Nel caso ci si tirasse indietro, tuttavia, generalmente si è tenuti a pagare un premio.

Come investire nel petrolio?

Esistono diversi modi per investire nel petrolio. È possibile farlo da soli utilizzando un conto di trading (o un’app di investimento), che può essere aperto online con una serie di società di intermediazione. Questa opzione è più adatta a investitori esperti che comprendono il mercato petrolifero e i complessi fattori che possono alterarne rapidamente il prezzo.

Tuttavia, se si è nuovi nel mondo degli investimenti o non si ha mai investito in petrolio prima, un broker che permetta di investire anche solo piccoli capitali e che punti alla formazione della sua clientela - come fa XTB - può rappresentare una scelta migliore.

Come si muove il prezzo del petrolio

Il prezzo del petrolio è molto sensibile ai cambiamenti della domanda e dell’offerta a livello mondiale.

In linea generale, quando la domanda è alta o l’offerta diminuisce, la quotazione del petrolio aumenta. Se invece se le scorte aumentano o la domanda diminuisce, i prezzi scenderanno.

Anche gli eventi geopolitici come la pandemia da Covid-19, la Brexit, la guerra dei prezzi tra Russia e Arabia Saudita e la variazione della produttività a livello macroeconomico nel mondo hanno la capacità di far salire o scendere il prezzo.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) è un’organizzazione internazionale istituita per cercare di mantenere i prezzi del petrolio relativamente stabili ed equi. I suoi Paesi membri controllano circa il 75% delle riserve mondiali di greggio e rappresentano il 42% della produzione mondiale di greggio.

L’OPEC rimane il motore principale del prezzo del petrolio, ma anche gli Stati Uniti (in qualità di Paese con la maggior produzione di petrolio al mondo) possono vantare un certo dominio nel settore.

Investire nel petrolio è sicuro?

Chiunque consideri di investire nel petrolio è bene che consideri la volatilità che caratterizza il settore - il prezzo del petrolio può aumentare e diminuire rapidamente. Inoltre, sul fronte dell’etica, non è di certo un investimento adatto a chi vuole costruire un portafoglio green e sostenibile. Ma non è tutto: occorre essere degli investitori esperti, l’investimento in petrolio non è adatto a chi è altamente avverso al rischio.

Oltre alle naturali fluttuazioni dei prezzi e alla sensibilità agli eventi economici, politici e diplomatici, il prezzo del petrolio viene influenzato negativamente anche da incidenti imprevedibili come delle fuoriuscite di petrolio, a causa dell’alto costo delle operazioni di ristrutturazione e delle conseguenze legali.

D’altra parte, è impossibile che negare che le economie più grandi del mondo dipendono dai combustibili fossili, e dal petrolio in particolare. Nonostante il nuovo trend verso le fonti energetiche rinnovabili, si stima che i combustibili fossili forniscano ancora l’85% dell’energia globale. È quindi lecito aspettarsi che la domanda di investimenti petroliferi persista ancora per qualche tempo.

Occorre anche fare attenzione alle caratteristiche legate al trading e all’investimento in petrolio. Sebbene si parli generalmente di «prezzo del petrolio», in realtà non esiste un unico prezzo del petrolio a livello mondiale. A differenza, ad esempio, dell’oro, il petrolio non è un unico asset, ma esistono oltre 150 diverse miscele e indici sul petrolio, ognuno dei quali può salire e scendere di prezzo in modo indipendente (sebbene spesso vi sia una correlazione con gli indici principali).

Per questo motivo, il trading sul petrolio è più simile al trading su azioni piuttosto che al trading sulle materie prime.

Quanti soldi servono per investire in petrolio?

Investire nel petrolio non è solo un opzione per ricchi investitori. Diverse azioni di società petrolifere molto note spesso sono disponibili sul mercato a meno di 100 euro per azione. Gli ETF poi rappresentano un modo economico per investire nel petrolio. Gli ETF sono negoziati in borsa e gli investitori possono acquistare singole azioni di un ETF, simili alle azioni, spesso con prezzi al di sotto dei 30 euro.

XTB offre la possibilità di acquistare azioni ed ETF frazionati*: questo significa che ci si può esporre al mercato anche a cifre molto più piccole, diversificando così il proprio portafoglio senza aver bisogno di capitali d'ingresso ingenti.

*Investendo con XTB si hanno zero commissioni per un volume mensile fino a 100.000 Euro, di seguito commissione dello 0,2%, min 10 Euro.