Come guadagnare online, 5 soluzioni facili e sicure

Lavorare online ormai non è più qualcosa di nicchia. Infatti è sempre più comune, soprattutto per i più giovani, trovare lavoro all’interno dell’immenso contenitore che è Internet. Si può lavorare all’interno di aziende sponsorizzando o vendendo le proprie capacità digitali, ma anche guadagnare con lavori da casa in modo facile e sicuro. Nell’ultimo caso è ovvio che i guadagni non sono sempre alti, ma sono adatti per esempio per arrotondare lo stipendio in un altro settore.

Per alcuni Internet non è ancora il luogo nel quale si può lavorare o guadagnare abbastanza, ma non è così e le nuove professioni ne sono una prova. Nel corso degli anni si sono affermate categorie come quelle dell’influenza e dei travel blogger che oggi guadagnano cifre importanti. Spesso si tende a sottovalutare questi lavori, definendoli non un vero lavoro, ma l’impegno nel seguire tale attività è molto alto.

La maggior parte delle idee presenti nell’elenco qui sotto (aggiornato) permettono di guadagnare online da casa, in modo sicuro e veloce. Non tutti gli esempi riportati permettono di sostenersi senza un ulteriore lavoro, perché si tratta di idee semplici. Lavorare online vuol dire occupare una buona parte della giornata a creare la propria presenza online, sia per vendere qualcosa di autoprodotto, sia per vendere foto o la propria presenza.

1. Mistery shopper

BeMyEye

L’app BeMyEye è basata su delle semplici missioni da completare per conto di celebri brand internazionali (ad esempio Nestlè, Ferrero, Coca Cola, e numerosi marchi di moda). Le missioni spaziano dalla risposta ad un sondaggio o a un quiz da casa allo scatto di qualche fotografia su determinati prodotti direttamente in negozio. Si possono guadagnare fino a 25 euro per missione. Disponibile su Android e iOS.

Chi è interessato ad approfondire l’argomento, può trovare tante informazioni utili nella nostra guida su chi è, quanto guadagna e come diventare mistery shopper.

2. Sondaggi

Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards è l’app ufficiale di Google con cui si viene pagati per rispondere a semplici sondaggi. La remunerazione massima può raggiungere 0,80 €, soldi che Google girerà come credito per acquisti sul Play Store.

LifePoints

Un sito di sondaggi retribuiti piuttosto recente, nato dall’unione di MySurvey e GlobalTestMarket. Con LifePoints si viene pagati tramite PayPal, buoni Amazon o voucher da spendere in portali di noti brand (tra cui Feltrinelli). Il pay-out è fissato a 5 euro.

Per conoscere altre soluzioni di questo tipo, ti consigliamo la lettura della guida su come guadagnare con i sondaggi online, dove proponiamo i migliori siti che retribuiscono le risposte fornite a una determinata intervista.

Esiste anche la possibilità di guadagnare scrivendo per il proprio blog personale. Infatti, se si ha qualcosa da dire o capacità in un determinato settore, si può aprire un blog e monetizzare attraverso le pubblicità di Google e non solo. Questo permette di esprimersi in maniera indipendente, guadagnare con le proprie idee e la propria passione e organizzare il lavoro in maniera autonoma.

3. Scrivere

Melascrivi

Melascrivi è un content marketplace italiano. Il funzionamento è molto semplice. Per prima cosa bisogna registrarsi, quindi si realizza un articolo di prova (non retribuito) in modo da consentire allo staff interno di assegnare una valutazione all’autore. Maggiore è la valutazione, più articoli si possono prenotare (fino a un massimo di otto con la valutazione massima, cioè quattro stelle). Si viene pagati a parole (le stopwords non sono conteggiate) e il pay out è pari a 25 euro. Il pagamento avviene ogni lunedì sul conto PayPayl. Oltre alla figura di autori e committenti, esiste anche il ruolo di proofreader (correttore bozze). Possono accedervi soltanto gli autori con una valutazione pari a 4 stelle.

Greatcontent

Greatcontent è una delle migliori alternative a Melascrivi. Si tratta sempre di un content marketplace, in questo caso però la società è tedesca. Così come su Melascrivi, anche su Greatcontent esiste una suddivisione netta tra autori e committenti. I primi prenotano i lavori proposti dai secondi. Gli argomenti affrontati spaziano dal settore travel (viaggio) all’automotive, passando per tecnologia, moda, benessere e sport. Per essere pagati occorre raggiungere l’importo minimo di 25 euro. A differenza di Melascrivi, Greatcontent propone come metodo di pagamento anche il bonifico bancario.

O2O

Un’altra alternativa a Melascrivi e Greatcontent è rappresentata dal portale O2O, in passato conosciuto con il nome di Saperlo. O2O Si differenzia dagli altri siti in quanto agli autori viene richiesta la realizzazione esclusivamente di tutorial. Gli articoli vengono revisionati dallo staff di O2O e da altri utenti interni alla piattaforma che hanno un rank tra A e B (corrispondenti ai primi due livelli). La piattaforma O2O collabora con alcuni importanti siti web italiani, tra cui si annoverano Smartworld.it, Pianeta Donna e Zingarate. I tre portali hanno in comune l’appartenenza alla società Banzai Media (appartenente ad Arnoldo Mondadori Editore Spa).

4. Trading online

CopyTrader (eToro)

L’innovativa funzione CopyTrader lanciata da eToro rende il mondo del trading online accessibile anche agli utenti principianti. Come è facilmente intuibile, sfruttando CopyTrader si ha l’opportunità di copiare la strategia dei migliori trader iscritti alla piattaforma di eToro. Dunque, chiunque ha la possibilità di ottenere da subito ottime soddisfazioni facendo una sorta di copia e incolla delle strategie dei più bravi.

Se si sceglie l’opzione del trading per guadagnare soldi da casa, consigliamo di controllare i 3 errori più frequenti da evitare assolutamente.

Nel caso abbiate già accumulato un po’ di esperienza, potrebbe interessarvi il nostro approfondimento su come trasformare il trading da hobby a lavoro part-time.

5. Vendere prodotti e capacità

La vendita di articoli usati è una delle soluzioni più semplici per guadagnare soldi online. Si può vendere davvero qualsiasi cosa. Dai vestiti usati ai vecchi giochi della PlayStation, passando per gli smartphone di seconda mano ai libri spesso dimenticati nelle librerie polverose delle proprie abitazioni.

Dopo la pandemia è diventato molto comune vendere le proprie capacità online ed esistono diversi portali nel quale creare i corsi su specifiche competenze, digitali o meno. È possibile anche vendere lezioni di fitness, yoga, consigliami alimentari e molto altro. Le possibilità sono infinite e, come un piccolo imprenditore, si può gestire il tutto attraverso Internet e i sistemi che propongono aziende come Google o Facebook Business.

Social e pubblicità

Esistono diverse opportunità di lavoro attraverso i social. Si può sponsorizzare la prima persona e il proprio lavoro, ma in altri casi si può invece guadagnare facendo da tramite per un prodotto. Attraverso la pubblicità di oggetti o applicazioni, il proprio profilo può diventare un modo lavoro. È vero che, in molti casi, servono follower e capacità digitali, ma ci sono diverse agenzie che cercano persone per provare e sponsorizzare tra i loro amici online dei prodotti. Il ricavo in genere è di circa 500 euro al mese, più i prodotti gratuiti da sponsorizzare.

Sulla stessa linea esiste la possibilità di guadagnare attraverso la vendita di foto. Se si ha la passione per la fotografia, macchine professionali o un’estetica particolare, si possono vendere fotografie o video o capacità di ricotto e montaggio video ad altri utenti, siti o aziende pubblicitarie. Ci sono diversi siti che permettono tale transazione, come per esempio Fiverr.com.

Udemy

Per esempio si può utilizzare Udemy per vendere i corsi, lezioni su specifiche competenze e altro. Comune per esempio sono le lezioni di inglese, di informatica o grafica digitale. Mancano anche i corsi di fotografia, cucina ed economia domestica. Non c’è limite a ciò che si può proporre. Come Udemy esistono molti altri portali per vendere le capacità online e i guadagni variano a seconda della piattaforma utilizzata.

Vinted

Con Vinted si può guadagnare vendendo i propri abiti usati. L’applicazione è diventata uno dei metodi più diffusi tra giovani e meno giovani per cambiare il proprio armadio e, in maniera ecologica, non buttare quello che non mettiamo più.

Milioni di utenti in tutto il mondo usano Vinted, è un sistema sicuro e che permette di guadagnare senza costi aggiuntivi su oggetti inutili o di valore che si hanno in casa.

Subito.it

Il sito web Subito.it permette di guadagnare online vendendo qualsiasi prodotto. Nella home page del portale è possibile vedere alcune delle molteplici categorie che fanno riferimento agli articoli in vendita. Volendo, si ha l’opportunità di vendere anche la propria automobile, in previsione dell’acquisto di una nuova. Così come su Vinted, anche Subito.it propone alcuni utili consigli agli utenti privati che intendono mettere un annuncio sul sito. Tra questi si annoverano: fotografie di qualità, prezzo realistico, annuncio chiaro e incontro di persona. Più la foto è brillante, maggiore interesse susciterà nell’utente alla ricerca di un prodotto analogo. Se il prezzo è centrato, si hanno maggiori possibilità che l’utente scelga quel prodotto anziché quello di un altro. Inoltre, è importante che l’annuncio venga scritto in maniera chiara, così da non creare possibili fraintendimenti.