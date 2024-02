I podcast sono sempre più popolari e in molti hanno tentato questa rinnovata professione per guadagnare. Ma quanto si guadagna con un podcast? Il guadagno con un podcast può provenire da diverse fonti e per questo può variare (anche di molto).

Si può scegliere tra trovare delle sponsorizzazioni, dedicare spazi pubblicitari a pagamento, oppure ottenere dei contributi dai propri ascoltatori attraverso link esterni come shop dedicati ai prodotti del podcast o affiliazioni. Per esempio, i fan potrebbero voler fare donazioni con PayPal per sostenere il podcast o acquistare una maglietta con il logo.

Il punto fondamentale per iniziare a guadagnare con un podcast è avere ascoltatori. Per ottenere risultati bisogna non solo avere un tema interessante da discutere in ogni puntata, ma anche avere costanza e sapersi pubblicizzare negli spazi giusti, per esempio annunciando le nuove puntate su altri social, dove si possono fare sondaggi, domandare cosa vorrebbero ascoltare i fan o ancora produrre degli extra.

leggi anche L’ascesa dei podcast tra la Generazione Z

Come fare soldi con un podcast?

Nell’età dorata per i podcast, sono in molti a domandarsi se con questa nuova professione si può guadagnare, ma soprattutto quanto si può guadagnare. I podcaster aumentano, così come le piattaforme dedicate o che si sono trasformate per poter contenere comodamente questo nuovo mezzo di comunicazione.

A oggi sono tante le versioni di podcast a disposizione e a seconda della piattaforma e del prodotto si può ragionare sui guadagni effettivi. Per esempio un podcast a puntate, breve, potrebbe far fruttare molto meno rispetto a uno più lungo settimanale, anche se nel secondo caso vanno tenuti in considerazione i costi di produzione.

Una cosa è certa: con i podcast si può guadagnare e anche molto. Ma in che modo?

Le principali fonti di reddito per i podcaster sono la pubblicità e le sponsorizzazioni. Numerose aziende sono disposte a pagare per promuovere i loro prodotti o servizi attraverso i podcast. Gli accordi pubblicitari variano a seconda del numero degli ascoltatori, con un guadagno proporzionata alla audience, proprio come i post sponsorizzati su Instagram.

Abbonamenti e donazioni

Un’altra strategia per guadagnare è quella di offrire contenuti premium o vantaggi esclusivi a chi si iscrive a un programma a pagamento. Questa forma di monetizzazione richiede la creazione di contenuti extra o privilegi speciali. Si tratta di un investimento di tempo, prima ancora che di guadagno e conviene proporlo solo quando si è sicuri del proprio pubblico.

Le donazioni dirette invece sono un’opzione più semplice. Infatti attraverso piattaforme come Patreon, i podcaster ricevono una somma direttamente dagli ascoltatori che decidono di donare. Questa è una forma di sostegno basata sulla generosità della community.

Vendita di merchandising

La vendita di merchandising è una strategia di guadagno piuttosto comune, anche se difficile da attuare. Creare e vendere prodotti legati al proprio podcast, come magliette, tazze o altri articoli di merchandising, può generare entrate aggiuntive, ma il brand deve essere forte, così come il logo e altri ritornelli che fanno sentire gli ascoltatori parte di una community.

Collaborazioni e partnership

Le collaborazioni e le partnership offrono opportunità di guadagno attraverso la sponsorizzazione o la creazione di contenuti in collaborazione con altri. Un metodo che contribuisce anche alla crescita dell’audience attraverso la condivisione di follower.

Affiliazioni

Le affiliazioni servono a promuovere prodotti o servizi di terze parti attraverso link esterni. Chi acquista attraverso il link permette al podcaster di guadagnare una piccola cifra.

Produzione di contenuti per conto terzi

Infine, alcuni podcaster sono pagati per creare contenuti per conto terzi, ovvero per altri. Tra questi prodotti si intendono episodi personalizzati, la sponsorizzazione di contenuti o la partecipazione a iniziative promozionali.

Quanto si guadagna con i podcast su Spotify?

La monetizzazione per i podcast su Spotify non avviene per ascolto. Ci sono diversi modi per guadagnare, per esempio creando un podcast a pagamento o ricevendo donazioni, ma anche inserendo annunci pubblicitari durante la puntata.

Tutti possono pubblicare un podcast a pagamento, ma per guadagnare dagli annunci pubblicitari si deve attendere, mettersi in coda rispetto ai tanti che fanno lo stesso, ma da più tempo.

Se non bastasse, Anchor (app dalla quale creare e caricare le puntate del podcast su Spotify) trattiene 0,20 dollari ogni volta che si riscuotono soldi (a partire da 10 dollari). Mentre nel caso di podcast a pagamento, Anchor trattiene una commissione extra pari al 5,5% su ogni pagamento elaborato.

Quanto si guadagna con Spreaker?

Il metodo principale è il programma di Ad Exchange basato sulle inserzioni dinamiche automatiche. Si tratta di un meccanismo automatico che permette di monetizzare con inserzioni audio e video inserite automaticamente nell’episodio in diversi intervalli.

Per poter accedere al programma bisogna soddisfare due requisiti:

accettare le condizioni del programma e attivarlo

configurare il podcast per avere uno spazio pubblicitario o roll (pre, mid o post)