Come guadagnare scrivendo? La guida pratica per fare soldi

Sapevi che in Italia è possibile guadagnare scrivendo fino a 4.500 euro al mese come web writer? Infatti, mentre il reddito medio di un giornalista accreditato si aggira intorno ai 42.500 euro annuali lordi, anche chi lavora come freelance ha diverse opportunità di guadagno.

Le possibilità per guadagnare scrivendo online sono numerose e variegate. Puoi dedicarti alla stesura di articoli con compensi che variano dai 30 ai 50 euro per pezzo, oppure guadagnare scrivendo recensioni per siti e blog. Inoltre, piattaforme come Melascrivi offrono da 0,008 a 0,015 euro per parola, mentre con Textbroker i profili qualificati possono arrivare a guadagnare fino a 50 euro al giorno. Sei interessato a contenuti audiovisivi? Guadagnare scrivendo sottotitoli con Amberscript può fruttare tra 0,90 e 1,90 euro per ogni minuto di audio o video.

Tuttavia, per avere successo in questo settore è fondamentale diversificare le proprie entrate. Che tu stia pensando di scrivere riassunti, creare ebook vendibili a 10-15 euro per copia, o esplorare il mondo della poesia online, questa guida pratica ti mostrerà come trasformare le tue capacità di scrittura in un’attività remunerativa.

Da dove iniziare per guadagnare scrivendo? Per avvicinarti al mondo della scrittura remunerativa, è fondamentale definire un percorso chiaro e strutturato. La scrittura professionale richiede più di semplice passione: necessita di competenze specifiche, consapevolezza delle proprie capacità e un approccio strategico. Vediamo quali sono i passi iniziali per trasformare la tua abilità con le parole in un’opportunità di guadagno. Capire le proprie competenze La scrittura è molto più di una semplice abilità professionale: è una competenza per la vita che influenza il modo in cui comunichi con gli altri e come vieni percepito. Infatti, le tue capacità di scrittura determinano se riesci a informare, persuadere, calmare o divertire come desideri. Per sviluppare questa abilità: leggi regolarmente : la lettura di materiali diversi arricchisce il tuo vocabolario e ti fa conoscere differenti stili espressivi;

: la lettura di materiali diversi arricchisce il tuo vocabolario e ti fa conoscere differenti stili espressivi; annota le tue idee : mettere nero su bianco i pensieri affina la capacità di esprimerli chiaramente;

: mettere nero su bianco i pensieri affina la capacità di esprimerli chiaramente; esercitati costantemente: più scrivi, più svilupperai uno stile personale riconoscibile. Ricorda che le capacità di scrittura non decadono con l’età, ma possono migliorare anche in età avanzata grazie alla pratica costante. A differenza della comunicazione orale, il testo scritto costruisce un «oggetto» esterno che può essere riletto, confrontato con altri e analizzato nella sua correttezza. Scegliere il tipo di scrittura più adatto Il mondo della scrittura online offre numerose possibilità, ma è importante scegliere il percorso più allineato alle tue capacità e interessi. Innanzitutto, identifica una nicchia specifica che ti appassioni e che abbia un pubblico di potenziali lettori. Questa scelta ti aiuterà a concentrarti su un target specifico. Le principali opzioni per guadagnare scrivendo includono: creazione di un blog personale : ti permette di scrivere su argomenti che ti appassionano e monetizzare attraverso pubblicità, affiliazioni o acquisizione di clienti;

: ti permette di scrivere su argomenti che ti appassionano e monetizzare attraverso pubblicità, affiliazioni o acquisizione di clienti; scrittura per terzi : articoli, recensioni, guide pratiche per aziende o siti web;

: articoli, recensioni, guide pratiche per aziende o siti web; ghostwriting : creazione di contenuti attribuiti ad altri;

: creazione di contenuti attribuiti ad altri; trascrizioni e sottotitoli: trasformazione di contenuti audio in testo. Considera che scrivere per il web richiede competenze specifiche come la conoscenza della SEO (Search Engine Optimization). Pertanto, è essenziale formarsi continuamente, poiché il mondo digitale e gli algoritmi evolvono rapidamente. Creare un portfolio base Quando inizi, i potenziali clienti vorranno esaminare i tuoi testi per valutare il tuo stile comunicativo e di scrittura. Se non hai ancora lavori da mostrare, ecco come costruire un portfolio efficace. Crea un blog : scrivendo articoli regolarmente, accumulerai esempi del tuo lavoro.

: scrivendo articoli regolarmente, accumulerai esempi del tuo lavoro. Prepara esempi diversificati : crea articoli su argomenti vari (recensioni, guide how-to, articoli informativi) e salvali in PDF.

: crea articoli su argomenti vari (recensioni, guide how-to, articoli informativi) e salvali in PDF. Offri servizi gratuiti: proponi la tua scrittura gratuitamente in cambio di recensioni. Un portfolio efficace dovrebbe includere, quindi, informazioni personali, campioni del tuo lavoro con diversi stili e argomenti, eventuale formazione e corsi seguiti e testimonianze dei clienti (appena disponibili). Ricorda che il portfolio non deve essere enorme: è meglio selezionare strategicamente pochi lavori di qualità che riflettano il tipo di incarichi che desideri ottenere. Presenta ogni progetto nella dinamica problema/soluzione per dimostrare il tuo approccio strategico.

Siti e piattaforme per scrivere articoli online Esistono diverse piattaforme online dove puoi iniziare subito a guadagnare scrivendo articoli. Questi siti fungono da intermediari tra chi cerca contenuti scritti e chi offre le proprie competenze di scrittura. Vediamo nel dettaglio le principali piattaforme italiane e internazionali. Melascrivi Melascrivi è una delle piattaforme italiane più utilizzate per la creazione di contenuti, che connette scrittori freelance con editori, e-commerce e brand alla ricerca di contenuti originali. Il sistema funziona attraverso un test di valutazione iniziale che determina il tuo livello di qualità, espresso in stelle. La retribuzione varia in base al livello qualitativo ottenuto e al numero di parole richieste. Si parte da 0,008 euro a parola per articoli da 1 stella, fino a 0,04 euro a parola per contenuti di qualità giornalistica. Per ricevere un pagamento è necessario aver accumulato almeno 25 euro, con possibilità di scegliere tra PayPal o bonifico bancario. Prima di iniziare, dovrai completare una semplice registrazione seguita da un test di valutazione. Inoltre, sarà necessario specificare gli ambiti di tuo interesse e fornire le informazioni personali richieste per la verifica dell'identità. Contents.com Contents.com è un'altra piattaforma italiana molto valida dove trovare opportunità di scrittura. Ad oggi si posiziona come un servizio che sfrutta l'intelligenza artificiale per beneficiare al posizionamento dei siti web, ma c'è anche una certa disponibilità per chi desidera scrivere contenuti. O, più genericamente, guadagnare scrivendo articoli. Il sistema prevede un tariffario variabile, con il prezzo di ciascun articolo visibile prima della presa in carico nella dashboard del servizio. La collaborazione richiede la sottoscrizione di un contratto di cessione dei diritti d'autore. I pagamenti possono essere richiesti solo dopo aver raggiunto una soglia minima di 50 euro e vengono effettuati tramite PayPal, generalmente entro 45 giorni dalla fine del mese di competenza. Essendo un sito che ha cambiato posizionamento in maniera radicale nel corso degli anni, potrebbe essere un metodo di guadagno che non si presta particolarmente a chi vuole crearsi una professione nel settore. Nonostante ciò, può comunque rivelarsi un metodo applicabile anche in concomitanza con altri siti, grazie anche alla libera professione. Textbroker Textbroker è una piattaforma internazionale che collega gli scrittori ai clienti interessati all'acquisto di contenuti originali. La piattaforma assegna agli scrittori ordini in base alle competenze e al livello di esperienza. Il sistema prevede quattro categorie di qualità (da due a cinque stelle) che determinano la retribuzione. Per gli «OpenOrder» (ordini aperti a tutti), il guadagno parte da 1,5 centesimi a parola per autori 4 stelle, mentre per i «DirectOrder» (ordini diretti da clienti specifici) e i «TeamOrder» (progetti di gruppo) si possono ottenere tra 2 e 5 centesimi a parola. La piattaforma consente di richiedere il pagamento dopo aver raggiunto una soglia minima di 10 euro, risultando così una delle più accessibili per chi inizia. Upwork e Fiverr Upwork e Fiverr sono due piattaforme internazionali molto popolari, con approcci diversi alla scrittura freelance. Fiverr è ideale per progetti singoli e immediati. Funziona creando un «GIG», ovvero una proposta di lavoro suddivisa a pacchetto, indicando i tuoi costi. La visibilità aumenta con il numero di clienti che ti contattano, i GIG completati e i feedback positivi ricevuti. Le commissioni rimangono fisse al 20% indipendentemente dalla cifra ottenuta. Upwork, invece, è più orientato a costruire relazioni a lungo termine tra scrittori e clienti. La piattaforma trattiene solo il 10% del compenso, incentivando così le collaborazioni durature. Su Upwork puoi offrire i tuoi servizi sia a tariffa oraria che a prezzi fissi per progetto. La differenza fondamentale sta nell'approccio: Fiverr ti permette di creare offerte specifiche che attraggono i clienti, mentre su Upwork rispondi a progetti pubblicati dai clienti, più simile a un processo di candidatura tradizionale. Entrambe le piattaforme offrono sistemi per proteggere sia acquirenti che venditori, trattenendo i pagamenti fino all'approvazione del lavoro finale.

Guadagnare scrivendo online, i metodi alternativi Oltre alla scrittura di articoli per blog e siti web, il mercato offre altre interessanti opportunità per monetizzare le tue abilità di scrittura. Vediamo tre alternative concrete per diversificare le tue fonti di reddito. Guadagnare scrivendo recensioni Le recensioni sono diventate uno strumento fondamentale per i consumatori e le aziende. Infatti, molti utenti consultano le opinioni di chi ha già acquistato un prodotto prima di procedere all’acquisto. Puoi guadagnare scrivendo recensioni in diversi modi. Sondaggi retribuiti : piattaforme come Google Opinion Rewards ti permettono di rispondere a semplici domande sui luoghi visitati o contenuti visualizzati online, ricevendo in cambio crediti o buoni regalo.

: piattaforme come ti permettono di rispondere a semplici domande sui luoghi visitati o contenuti visualizzati online, ricevendo in cambio crediti o buoni regalo. Programmi di testing : alcune aziende offrono prodotti gratuiti in cambio di recensioni dettagliate sulla tua esperienza.

: alcune aziende offrono prodotti gratuiti in cambio di recensioni dettagliate sulla tua esperienza. Recensioni pagate direttamente: su Fiverr puoi offrire servizi di scrittura recensioni, con compensi che variano in base alla tua esperienza e reputazione. Per aumentare le possibilità di successo, su Amazon potresti puntare a diventare parte del programma Amazon Vine, che seleziona recensori affidabili offrendo loro prodotti gratuiti da testare e recensire. Scrivere sottotitoli e trascrizioni Un'alternativa particolarmente interessante è la creazione di sottotitoli per contenuti audiovisivi. Amberscript, ad esempio, offre compensi che variano da 0,90 a 1,90 euro per ogni minuto di audio/video sottotitolato. Un sottotitolatore medio su HappyScribe guadagna circa 450€ al mese, mentre i più attivi possono arrivare fino a 3.000€ mensili. Il processo per iniziare è semplice: dopo un test di valutazione, potrai accedere a una vasta gamma di file audio caricati dai clienti, scegliendo quelli più adatti alle tue competenze. Altre piattaforme che offrono opportunità simili includono Translated, Polilingua, EuroTrad e Rev. Il vantaggio principale è la possibilità di lavorare da remoto al 100%, necessitando solo di un computer, una buona connessione internet e un ambiente tranquillo. Guadagnare scrivendo riassunti Se ami sintetizzare concetti complessi, puoi dedicarti alla scrittura di riassunti. Questa attività può generare un reddito extra fino a 500€ mensili. Per iniziare, identifica gli argomenti che conosci meglio e usa strumenti come Google Trends per scoprire quali riassunti sono più cercati. Piattaforme come Skuola.net permettono di pubblicare i tuoi riassunti e monetizzarli. Un buon riassunto deve essere chiaro e conciso, senza tralasciare gli elementi essenziali. Questa attività è particolarmente adatta a chi ha buone capacità di sintesi e conosce bene materie specifiche come matematica, grammatica italiana, lingue straniere o tecnologia. Tutte queste alternative rappresentano modi efficaci per diversificare le tue entrate attraverso la scrittura, permettendoti di sfruttare al meglio le tue competenze in ambiti diversi.

Scrittura creativa e ghostwriting La scrittura creativa offre numerose possibilità di guadagno per chi desidera esplorare formati più estesi o lavorare nell’ombra per altri autori. Vediamo alcuni percorsi alternativi che potrebbero interessarti. Scrivere ebook o guide Il self-publishing rappresenta una strada accessibile per iniziare a guadagnare con la tua creatività. Piattaforme come Amazon KDP ti permettono di pubblicare e distribuire le tue opere in completa autonomia, mantenendo il controllo creativo e ricevendo percentuali significative sulle vendite. Innanzitutto, devi considerare che questo percorso richiede un approccio imprenditoriale: oltre alla scrittura, dovrai occuparti personalmente di editing, marketing e promozione. Un ebook ben posizionato può essere venduto a prezzi tra i 10 e 15 euro per copia, generando un flusso di entrate costante nel tempo. Lavorare come ghostwriter Il ghostwriter è una figura che opera nell’ombra, prestando la propria penna per dar voce alle storie e ai pensieri altrui. Questa professione richiede la rara capacità di catturare e riprodurre fedelmente lo stile di un’altra persona. I guadagni variano in base al progetto: libri standard : da 2.000 a 4.000 euro per opera;

: da 2.000 a 4.000 euro per opera; progetti con partecipazione alle royalties : guadagni potenzialmente più elevati;

: guadagni potenzialmente più elevati; lavoro presso case editrici: circa 5.000 euro di compenso medio standard. In effetti, i ghost writer devono essere veri camaleonti della scrittura, adattandosi a diversi stili e tematiche. La discrezione e la riservatezza sono requisiti fondamentali quanto le competenze di scrittura, poiché spesso si firma un contratto di cessione dei diritti d'autore. Guadagnare scrivendo poesie online Contrariamente ad altre forme di scrittura, guadagnare con la poesia presenta sfide significative. D'altra parte, esistono alcune possibilità concrete per monetizzare questa passione. La verità è che il mercato della poesia è limitato e, come evidenziato da esperti del settore, «chi scrive poesie raramente guadagna da questa attività». Il problema principale è che «pochissimi leggono libri di poesia», figuriamoci se di autori nuovi o sconosciuti. Per avere qualche possibilità di successo, dovresti prima costruirti una reputazione attraverso pubblicazioni su riviste letterarie, partecipazione a concorsi o letture pubbliche. Esistono anche piattaforme come Babelcube Inc. che pubblicano raccolte poetiche, ma le vendite tendono a essere modeste.