Come funziona la multiproprietà di una casa e quanto costa

È tempo di vacanze, ma c’è chi la propria settimana l’ha scelta - e pagata- anni fa. Ormai le seconde case sono diventate un lusso per pochi, la multiproprietà resiste come formula accessibile per avere un posto in cui soggiornare in mete altrimenti irraggiungibili.

La multiproprietà è un modello che promette soggiorni garantiti e costi contenuti, ma che può celare vincoli rigidi, oneri e spese ricorrenti nonché rischi sottovalutati.

Immobili in comproprietà: come chiedere lo scioglimento della comunione

Il contratto di multiproprietà deve essere redatto in forma scritta , a p ena di nullità , e contenere tutte le informazioni, compresa l’indicazione delle spese annuali, della durata del diritto, delle modalità di recesso e delle garanzie offerte. La legge tutela anche il diritto di ripensamento : l’acquirente ha un termine di 14 giorni per esercitare il recesso senza penali, secondo quanto previsto dall’ art. 73 del Codice del Consumo , termine che decorre dalla sottoscrizione del contratto o dalla consegna delle informazioni precontrattuali obbligatorie.

Brutte notizie per i turisti. Da quest’anno si paga per visitare quest’isola amatissima dagli italiani

“Un soggetto acquista il diritto di usare un appartamento in una località di vacanza nella terza settimana di gennaio di ogni anno, per 20 anni.”

Dal punto di vista giuridico, la multiproprietà non comporta un diritto di proprietà sull’immobile, come avviene nella comproprietà , ma si basa, invece, sull’acquisto di un pacchetto contrattuale che attribuisce un diritto esclusivo di godimento su una specifica unità immobiliare, per una determinata settimana o più settimane ogni anno. Pertanto, l’acquirente non diventa proprietario di una quota dell’immobile, ma titolare di un diritto personale o reale d’uso limitato nel tempo.

La multiproprietà non genera rendite imponibili in capo al titolare, a meno che non venga concessa in locazione a terzi. In molti casi, l’immobile è accatastato in modo unitario e le imposte sono gestite in forma collettiva, con suddivisione delle spese in base alla settimana posseduta.

“Un soggiorno in una località come San Teodoro (Sardegna) può comportare una spesa di oltre 2.000 euro tra affitto e spese accessorie. La stessa permanenza, acquistata in multiproprietà, può richiedere una quota iniziale di 6.000 euro e spese annuali inferiori a 600 euro, ammortizzabili in pochi anni.”

I costi iniziali di acquisto variano a partire da circa 3.000 euro per una settimana in bassa stagione, mentre le spese annuali di gestione sono ripartite tra tutti i fruitori e risultano inferiori ai canoni di locazione stagionale per immobili della stessa categoria e posizione.

Il profilo ideale del multiproprietario è colui che ha consolidato un’abitudine vacanziera verso una località specifica . In questi casi, la multiproprietà è una forma di fidelizzazione territoriale . Di norma, la gestione dell’immobile è centralizzata , con un’amministrazione condominiale condivisa che si occupa della manutenzione ordinaria, della pulizia, delle utenze etc. Ciò consente di eliminare tutte le incombenze tipiche della seconda casa: bollette da gestire, manutenzioni impreviste, difficoltà nel reperire fornitori locali.

Per una multiproprietà in Toscana, in un complesso con servizi standard, le spese possono aggirarsi sui 450 euro - 600 euro all’anno per ogni settimana di utilizzo. In strutture più esclusive, i costi salgono a 800 euro - 1.200 euro annuali. A ciò si aggiungono eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea dei titolari per interventi strutturali non preventivabili. I noltre, ci possono essere oneri accessori non evidenziati nella fase di acquisto . In alcuni casi, le società che gestiscono la multiproprietà inseriscono clausole che obbligano al versamento di quote extra per servizi “facoltativi” , che però diventano de facto obbligatori per poter accedere alla struttura (es. pulizie di fine soggiorno, parcheggi, tessere club).

Oltre alla quota di acquisto iniziale, ogni multiproprietario è tenuto a versare spese annuali di gestione , il cui importo è stabilito in base alla tabella millesimale o al regolamento interno della struttura. Si tratta delle classiche spese condominiali , ripartite tra tutti i fruitori in base alla durata del diritto (settimane possedute), e comprendono:

In Italia, il valore della quota parte da circa 3.000 euro per le settimane di bassa stagione , ma può facilmente superare i 20.000 euro se si tratta di località di prestigio (come Cortina d’Ampezzo o Porto Cervo ) e settimane ad alta domanda (agosto, festività natalizie). Inoltre, la durata contrattuale incide sul prezzo, in alcuni casi si tratta di contratti a vita o addirittura trasmissibili per successione , il che implica un impegno a lungo termine.

“Il costo iniziale per entrare in una multiproprietà si chiama quota d’acquisto è il prezzo pagato per assicurarsi il diritto di utilizzare l’immobile per un certo periodo ogni anno, di solito una o due settimane.”

La multiproprietà prevede una gestione collettiva assimilabile a un condominio , con assemblee, delibere, obblighi di rendicontazione (Cass. civ. sent. n. 8574/2023) . Le problematiche più frequenti riguardano, il mancato rispetto delle regole comuni (es. animali, ospiti non autorizzati, uso improprio degli spazi comuni) o la morosità , nel caso in cui alcuni proprietari non pagano le quote annuali, con conseguente degrado del bene o aumenti per gli altri utenti.

Un secondo nodo è la rigidità del sistema . La maggior parte delle multiproprietà prevede un calendario fisso : ogni anno l’utente ha diritto a una specifica settimana. Se quell’anno non può usufruirne – per motivi familiari, lavorativi o personali – non esistono forme automatiche di recupero . Quindi, il diritto si perde, pur continuando a essere tenuti al pagamento delle spese annuali. Alcune strutture consentono la cessione temporanea o lo scambio della settimana con altri titolari, ma dipende dal regolamento interno. In molti casi, l’assenza di flessibilità rende l’investimento meno interessante per chi non ha una pianificazione vacanziera rigida.

Uno dei rischi riguarda la difficoltà di rivendita . A differenza di un immobile tradizionale, una settimana di godimento in multiproprietà è un bene poco liquido. Ciò comporta una perdita di valore. Infatti, molti proprietari, dopo anni d’uso, si ritrovano a voler uscire dal contratto, ma non riescono a trovare soggetti interessati , nemmeno offrendolo gratuitamente.

Il recesso anticipato non è sempre possibile, e dipende dal contratto sottoscritto. In linea generale, se la durata è determinata, l’uscita anticipata è subordinata a:

È un investimento o una spesa fissa? La multiproprietà conviene nel 2025?

La multiproprietà non nasce per produrre reddito, ma per garantire un uso personale dell’immobile in un periodo definito. Solo in determinati casi è possibile ottenere una rendita passiva affittando la propria settimana a terzi. Naturalmente, la sublocazione è possibile solo se espressamente prevista dal contratto. Alcune multiproprietà vietano l’affitto a terzi o richiedono l’approvazione preventiva del gestore, aspetto che va verificato prima di valutare l’acquisto con finalità reddituali.

Da un punto di vista patrimoniale, la multiproprietà non si rivaluta nel tempo come un immobile intero. La rivalutazione della quota è spesso assente. Ciò significa che, la multiproprietà è classificabile come spesa fissa periodica. Per questo motivo, il turismo vacanziero premia modelli più flessibili. Le formule più dinamiche sono quelle delle multiproprietà gestite da club o aziende (come Marriott Vacation Club o Hilton Grand Vacations), dove i titolari non acquistano una settimana fissa, bensì crediti annuali da spendere in varie strutture. Tuttavia, anche tali formule pur offrendo maggiore elasticità, hanno anche costi superiori e meno trasparenza sulla disponibilità reale.

Sul piano fiscale, la multiproprietà non genera reddito imponibile se non locata, ma impone comunque spese ricorrenti non deducibili, assimilabili a quelle di una seconda casa. L’assenza di una reale rivalutazione patrimoniale e la difficoltà di dismissione la rendono più vicina a un costo fisso programmato che a un investimento. Pertanto, può convenire solo in presenza di un utilizzo continuativo e regolare, in località ad alta domanda, e a condizione che il contratto consenta flessibilità in uscita o sublocazione. Diversamente, il rischio è quello di sostenere nel tempo un costo rigido per un bene a godimento limitato.