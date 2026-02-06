Come e dove vedere la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

L’evento inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è alle porte. Oggi, venerdì 6 gennaio, è in programma la cerimonia d’apertura allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano. Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli sono alcuni dei nomi di fama internazionale che saliranno sul palco per accompagnare l’entrata dei 93 Paesi partecipanti.

Tra spettacoli pirotecnici e scenografie curate, la cerimonia inaugurale dei Giochi sarà seguita da centinaia di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Non mancherà la trasmissione in diretta sui canali televisivi che hanno acquistato i diritti e sulle piattaforme streaming dedicate, ma sarà possibile rivederla anche in replica. E per i più appassionati, c’è ancora la possibilità di acquistare i biglietti per l’evento dal vivo.

Come seguire la Cerimonia d’apertura in diretta in TV o streaming

La Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 prenderà ufficialmente il via stasera, venerdì 6 febbraio, alle ore 20:00, segnando l’inizio simbolico delle gare da medaglia. La diretta TV in chiaro sarà trasmessa su Rai 1, che accompagnerà milioni di spettatori italiani attraverso ogni momento dello spettacolo inaugurale, dalle sfilate delle delegazioni fino all’accensione del braciere olimpico. Per chi preferisce seguire l’evento online, la cerimonia sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Rai Play, Eurosport/Discovery+, DAZN, e sulla nuova HBO Max, garantendo così una copertura ampia e accessibile da qualsiasi dispositivo.

L’evento avrà una durata di circa tre ore e unirà sport, musica, tecnologia e cultura in una cornice scenografica di grande impatto visivo. Tra musica dal vivo e sfilate di atleti, si alterneranno nello show personaggi del calibro di Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini, senza dimenticare gli ultimi tedofori e i tanti ospiti invitati, come Ghali, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore.

Per seguire la diretta senza interruzioni o imprevisti tecnici, è fortemente consigliato creare un account prima di far partire la diretta sulle piattaforme streaming scelte. Sia in TV che online, l’appuntamento è pensato per offrire un’esperienza immersiva e completa, capace di coinvolgere anche chi non segue abitualmente gli sport invernali.

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Come vedere la Cerimonia d’apertura in replica?

Chi non potrà seguire la Cerimonia d’apertura in diretta avrà comunque diverse possibilità per rivederla integralmente in replica, sia gratuitamente sia attraverso servizi in abbonamento. La soluzione più immediata resta Rai Play, che renderà disponibile la cerimonia on demand senza costi aggiuntivi, permettendo agli utenti di rivedere l’evento in qualsiasi momento e su qualunque dispositivo compatibile. La replica Rai, tuttavia, segue i limiti dei diritti acquisiti dall’emittente pubblica e potrebbe non includere contenuti extra o angolazioni alternative.

Per chi desidera una copertura più completa e una qualità editoriale orientata agli appassionati, la replica integrale sarà disponibile anche sulle piattaforme legate a Eurosport, che detiene i diritti olimpici completi in Europa tramite Warner Bros. Discovery. Su Discovery+, la Cerimonia d’apertura potrà essere rivista integralmente scegliendo il piano Intrattenimento + Sport, attualmente proposto a 7,99 euro al mese. L’abbonamento consente l’accesso non solo alla replica, ma anche a differite, highlights e contenuti speciali legati alle Olimpiadi (oltre che a tutte le gare in programma).

Un’alternativa più economica è rappresentata da HBO Max, dove le Olimpiadi sono incluse nei pacchetti base, senza necessità di attivare opzioni sportive aggiuntive. Il costo parte da 5,99 euro al mese. Anche DAZN offre l’accesso ai canali Eurosport per i propri abbonati, includendo replay completi e contenuti on demand. Tutte queste piattaforme permettono la visione su Smart TV, smartphone, tablet e PC, offrendo massima flessibilità a chi vuole recuperare lo spettacolo inaugurale senza rinunciare alla qualità.

Come seguire la Cerimonia d’apertura dal vivo

Chi si trova a Milano e vuole seguire la cerimonia dal vivo, sappia che lo stadio San Siro non è ancora sold-out per il grande evento. Gli ultimi biglietti disponibili, acquistabili tramite la biglietteria ufficiale delle Olimpiadi invernali su questa pagina, partono da 700,00 euro per la categoria C e arrivano a 2.026,00 euro per la categoria A.

Per riempire lo stadio, sono state lanciate dalla Fondazione Milano-Cortina alcune interessanti promozioni. L’ultima è la “due biglietti al prezzo di uno”: inserendo un codice indicato sul sito, è possibile acquistare un ticket d’ingresso e ottenerne un secondo in omaggio.

Rimangono validi gli sconti per gli under 26, con la medesima formula della promo “due biglietti al prezzo di uno”. Infine, per i volontari è stata lanciata un’offerta per acquistare quattro biglietti al costo di 26 euro l’uno.

In totale sono attesi 80mila spettatori complessivi dal vivo tra paganti e accrediti. A due giorni dall’evento, erano ancora 10.000 circa i biglietti invenduti, nonostante la grande attesa. L’obiettivo è colmare il gap nelle ultime ore, contando anche sulle promozioni appena lanciate e sulle tante sorprese che verranno mostrate nel corso della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali.