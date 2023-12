UBS prevede, ad esempio, che la Fed inizierà a tagliare i tassi a Marzo 2024 per portarli entro la fine del prossimo anno tra il 2.5% e il 2.75% (la banca svizzera ha uno scenario recessivo). Morgan Stanley ritiene che la banca centrale americana inizierà a limare la politica monetaria da Giugno, poi nuovamente a Settembre e poi ogni mese dell’ultimo trimestre portando i tassi intorno al 2.4%. [...]

Gli investitori sono ottimisti per il raggiungimento dello scenario soft landing/no landing ma c’è divergenza di opinioni su quanto la Federal Reserve sarà aggressiva nel tagliare i tassi di interesse.

Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Come diversificare i propri investimenti in uno scenario di no landing?