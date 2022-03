Impennata di contagi, ecco le Regioni che tornano in zona gialla e bianca da lunedì 21 marzo

In Italia i contagi continuano a salire. Nel bollettino di oggi, giovedì 17 marzo, nelle 24 ore sono stati 79.895 i nuovi casi. Le vittime sono state 128. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica nel nostro paese.

Intanto oggi, il governo Draghi ha presentato il nuovo decreto Covid sulle riaperture. Decreto che prevede la sospensione del sistema a colori delle regioni a partire dal 1° aprile. Quello di lunedì 21 marzo dovrebbe essere il penultimo cambio di colore delle regioni. Al momento in zona gialla restano solo quattro regioni: Lazio, Marche, Calabria e Sardegna. Il resto d’Italia è già in zona bianca. Ma chi cambierà colore lunedì 21 marzo? Entriamo nel dettaglio.

I colori delle regioni da lunedì 21 marzo

In Italia i contagi tornano a salire, spinti anche dalla nuova variante Omicron 2. A detta degli scienziati, molto più contagiosa delle precedenti. Ma la risalita dei casi non ferma il cambio di colore delle regioni italiane. Delle quattro rimaste ancora in zona gialla, tre saranno promosse in «bianco» a partire da lunedì 21 marzo: si tratta di Lazio, Marche e Calabria. In zona gialla resta solo la Sardegna che, a meno di impennate dei ricoveri nei prossimi sette giorni, lunedì 28 marzo sarà l’ultima regione a passare in bianco.

Il 31 marzo, infatti, terminerà lo stato di emergenza. E con esso sarà abolito il sistema a colori delle regioni che ci accompagna dall’autunno 2020.

I dati dei ricoveri regione per regione

Al momento, l’impennata di contagi da Covid-19 degli ultimi giorni non starebbe influendo sui ricoveri. Ma i dati saranno più chiari tra una decina di giorni. È proprio sulle ospedalizzazioni infatti che si basa il sistema a colori delle regioni.

Di seguito gli ultimi dati Agenas regione per regione:

Abruzzo: 7% intensive 20% area medica

Basilicata: 3% intensive 24% area medica

Calabria: 8% intensive 30% area medica

Campania: 6% intensive 14% area medica

Emilia-Romagna: 6% intensive 11% area medica

Friuli Venezia Giulia: 5% intensive 10% area medica

Lazio: 7% intensive 16% area medica

Liguria: 5% intensive 14% area medica

Lombardia: 4% intensive 8% area medica

Marche: 3% intensive 16% area medica

Molise: 5% intensive 11% area medica

Bolzano: 3% intensive 11% area medica

Trento: 2% intensive 7% area medica

Piemonte: 3% intensive 9% area medica

Puglia: 4% intensive 19% area medica

Sardegna: 9% intensive 21% area medica

Sicilia: 7% intensive 23% area medica

Toscana: 5% intensive 13% area medica

Umbria: 5% intensive 25% area medica

Valle d’Aosta: 0% intensive 9% area medica

Veneto: 2% intensive 7% area medica.

Domani, venerdì 18 marzo, la firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute Roberto Speranza.