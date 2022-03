Crescono i contagi, ecco le Regioni che tornano in zona arancione, gialla e bianca da lunedì 14 marzo. C’è una novità

In Italia i contagi tornano a crescere. A certificarlo è il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che ha evidenziato come - dopo molte settimane di calo - l’incidenza torna a salire. Attestandosi a 510 casi per 100 mila abitanti, rispetto ai 433 di sette giorni fa.

Non è tutto. In risalita anche l’indice Rt (che misura la capacità infettiva di un soggetto positivo). Questa settimana il valore è salito a 0,83 rispetto allo 0,75 dell’analisi precedente. Avvicinandosi alla soglia dell’1.

Per oggi, venerdì 11 marzo, è prevista la firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute Roberto Speranza per quanto riguarda il cambio di colori delle regioni da lunedì 14 marzo. L’aumento dei contagi inciderà sui passaggi di fascia? Entriamo nel dettaglio.

Le regioni in zona bianca e gialla da lunedì 14 marzo

Al momento, tutte le regioni e province autonome hanno dati da zona bianca. Per quanto riguarda il dato della terapia intensiva, infatti, si trovano tutte sotto la soglia d’allerta del 10% (che decreta il passaggio in zona gialla). Per tornare in zona bianca, però, occorre restare per 14 giorni al di sotto del parametro limite. Per questa ragione, dovrebbero tornare in zona bianca solo quattro regioni.

C’è la novità Friuli Venezia Giulia. La regione diretta da Massimiliano Fedriga è stata la prima ad abbandonare la zona bianca lo scorso 29 novembre, colpita duramente dalla quarta ondata. E da lunedì 14 marzo dovrebbe tornare nella fascia con minor rischio. Non solo, dovrebbero passare in bianco anche Molise, Puglia e Sicilia.

I dati del monitoraggio settimanale

Al momento, gli aumenti dei contagi non si riflettono sui ricoveri. Che continuano a scendere. L’occupazione dei letti di terapia intensiva a livello nazionale si attesta al 5,5% rispetto al 6,6% di sette giorni fa e in area medica scende al 12,9% rispetto al 14,7%. Per capire se l’aumento dei casi inciderà sulle ospedalizzazioni, occorrerà attendere circa dieci giorni.

Ecco di dati aggiornati dei ricoveri regione per regione:

Abruzzo: 6,6% intensive 18,4% area medica

Basilicata: 3,2% intensive 24,4% area medica

Calabria: 8,5% intensive 28,7% area medica

Campania: 3,2% intensive 12,9% area medica

Emilia-Romagna: 7% intensive 11,9% area medica

Friuli Venezia Giulia: 6,9% intensive 11,6% area medica

Lazio: 6,7% intensive 16,2% area medica

Liguria: 6,2% intensive 15,1% area medica

Lombardia: 4% intensive 7,4% area medica

Marche: 5,9% intensive 16,6% area medica

Molise: 7,7% intensive 10,8% area medica

Bolzano: 3% intensive 11,4% area medica

Trento: 2,2% intensive 8,7% area medica

Piemonte: 4,6% intensive 9,3% area medica

Puglia: 5,5% intensive 18,6% area medica

Sardegna: 8,8% intensive 19,5% area medica

Sicilia: 7,6% intensive 23,1% area medica

Toscana: 7,5% intensive 13,4% area medica

Umbria: 3,9% intensive 21,5% area medica

Valle d’Aosta: 2,9% intensive 9,8% area medica

Veneto: 5,5% intensive 12,9% area medica.