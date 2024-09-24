La classifica delle banche italiane più grandi per capitalizzazione di mercato

Qual è la banca più grande in Italia? Abbiamo preso come parametro la capitalizzazione di mercato e stilato una classifica degli istituti bancari italiani più potenti in base al valore di ogni società su Borsa Italiana.

La market cap è un indicatore fondamentale per valutare le dimensioni e la forza di una banca o di una qualsiasi società quotata sul mercato azionario: rappresenta il valore totale delle azioni di una società in circolazione ed è calcolata moltiplicando il prezzo delle azioni, che varia costantemente durante ogni sessione, per il numero di azioni emesse.

Il risultato misura il peso che una banca ha sul mercato, con effetti sulla percezione degli investitori e sulla sua stabilità finanziaria. Un’elevata capitalizzazione, come nel caso di Intesa Sanpaolo e Unicredit, le due banche italiane più grandi ad oggi, riflette una posizione dominante nel comparto.

leggi anche Le banche più sicure in Italia, la classifica 2026

La classifica delle banche italiane per capitalizzazione di mercato

La classifica delle banche italiane più grandi quotate sulla Borsa Italiana può essere suddivisa in base all’indice di appartenenza, che raggruppano le società in base alla loro dimensione e altri parametri specifici.

FTSE MIB Market cap al 24/09/2024 Intesa Sanpaolo €69,16 miliardi UniCredit €61,12 miliardi Mediobanca €12,77 miliardi Finecobank €9,22 miliardi Banco BPM €9,18 miliardi Banca Mediolanum €8,41 miliardi BPER Banca €7,00 miliardi Banca Monte Paschi Siena €6,21 miliardi Banca Popolare di Sondrio €3,12 miliardi

FTSE Italia Mid Cap Market cap al 24/09/2024 Banca Generali €4,69 miliardi Credem €3,49 miliardi BFF Bank €1,77 miliardi Banca Ifis €1,15 miliardi Banco di Desio e Brianza €722,87 milioni

FTSE Italia Small Cap Market cap al 24/09/2024 Illimity Bank €377,47 milioni Banca Profilo €135,94 milioni Banca Sistema €117,25 milioni

L’elenco delle banche italiane sul FTSE MIB

Il FTSE MIB include le società italiane con maggiore capitalizzazione di mercato. Le banche presenti in questo indice rappresentano dei veri e propri giganti del settore finanziario italiano. Intesa Sanpaolo è la più grande con una capitalizzazione di mercato di €69,16 miliardi, seguita da UniCredit con €61,12 miliardi.

Entrambe sono player internazionali e hanno una forte influenza nel panorama bancario europeo.

Tra le altre banche dell’indice troviamo anche Mediobanca (€12,77 miliardi), Finecobank (€9,22 miliardi) e Banco BPM (€9,18 miliardi).

Di seguito la lista delle banche quotate sul FTSE MIB:

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Mediobanca

Finecobank

Banco BPM

Banca Mediolanum

BPER Banca

Banca Monte Paschi Siena

Banca Popolare di Sondrio

L’elenco delle banche italiane sul FTSE Italia Mid Cap

L’indice FTSE Italia Mid Cap include banche di media dimensione, come Banca Generali con €4,69 miliardi di capitalizzazione - spostatasi dal FTSE Mib al Mid Cap a inizio anno, sostituita da Popolare di Sondrio - e Credem con €3,49 miliardi. Anche se queste non grandi come gli istituti a maggiore capitalizzazione, possono vantare una rilevanza cruciale nel settore.

Di seguito la lista delle banche quotate sul FTSE Italia Mid Cap:

Banca Generali

Credem

BFF Bank

Banca Ifis

Banco di Desio e Brianza

L’elenco delle banche italiane sul FTSE Italia Small Cap

Le banche di piccole dimensioni, comprese nell’indice FTSE Italia Small Cap, sono istituzioni bancarie più marginali e spesso più giovani rispetto alle controparti, come nel caso di Illimity Bank (€377,47 milioni), Banca Profilo (€135,94 milioni) e Banca Sistema (€117,25 milioni).

Di seguito la lista delle banche quotate sul FTSE Italia Small Cap: