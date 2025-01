Le 10 società con la più alta capitalizzazione del mondo (gennaio 2025)

La classifica delle 10 società con la più alta capitalizzazione al mondo aggiornata a gennaio 2025 continua ad essere dominata dalle imprese tecnologiche statunitensi, spinte dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale AI e dall’inarrestabile marcia verso la digitalizzazione.

Questa supremazia tecnologica sta mettendo a dura prova i colossi asiatici, in particolare cinesi, che lottano per mantenere il passo in un panorama economico in continua evoluzione.

Ma la classifica riserva anche sorprese: Saudi Aramco, il gigante petrolifero saudita, si conferma al sesto posto, a dimostrazione che i settori tradizionali mantengono ancora un ruolo chiave nell’economia globale.

La capitalizzazione di mercato, uno degli indicatori più importanti per gli investitori, misura il valore totale di un’azienda e ne riflette la forza e l’influenza nel mondo. Le aziende che compongono questa élite non solo dominano i mercati, ma anche il futuro dell’economia mondiale.

Classifica delle 10 società con la più alta capitalizzazione del mondo

A guidare la classifica delle 10 società con la più alta capitalizzazione del mondo troviamo Apple, con una capitalizzazione di mercato di oltre 3.812 miliardi di dollari, seguita da NVIDIA e Microsoft. NVIDIA ha recentemente superato i 3.000 miliardi di dollari (oggi la market cap è di 3.367 miliardi), consolidando la sua posizione grazie al ruolo centrale che ricopre nel settore dell’intelligenza artificiale.

La quarta e quinta posizione sono occupate da Alphabet (Google) e Amazon, con capitalizzazioni che si aggirano rispettivamente sui 2.348 miliardi e 2.326 miliardi di dollari.

Tesla, con una capitalizzazione di 1.339 miliardi di dollari, occupa l’8° posto, dopo il rally che ha investito le sue azioni grazie allo stretto legame tra Elon Musk e il presidente eletto Donald Trump.

La prima azienda europea per capitalizzazione nel mondo si trova al 22° posto: si tratta della danese Novo Nordisk, con 394,52 miliardi di dollari di capitalizzazione. Negli ultimi 5 mesi ha perso ben 10 posizioni.

Classifica Società Capitalizzazione di mercato Prezzo per azione (31/12/2024) Paese 1 Apple $3.812 miliardi $252,20 USA 2 NVIDIA $3.367 miliardi $137,49 USA 3 Microsoft $3.158 miliardi $424,83 USA 4 Alphabet (Google) $2.348 miliardi $192,69 USA 5 Amazon $2.326 miliardi $221,30 USA 6 Saudi Aramco $1.807 miliardi $7,47 Arabia Saudita 7 Meta (Facebook) $1.492 miliardi $591,24 USA 8 Tesla $1.339 miliardi $417,41 USA 9 Broadcom $1.104 miliardi $235,58 USA 10 TSMC $1.039 miliardi $200,39 Taiwan

Tabella aggiornata al 31 dicembre 2024

1) Apple

Apple è stata fondata nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, con sede a Cupertino, California. L’azienda ha iniziato con il personal computer Apple I e ha continuato a innovare con il lancio dell’Apple II e del Macintosh. Grazie a prodotti rivoluzionari come l’iPhone e l’iPod, Apple è riuscita a risollevarsi dagli anni difficili degli anni ’90 e si è espansa nel settore dei servizi digitali. Sotto la guida di Tim Cook, l’azienda ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 3.443 miliardi di dollari, mantenendo il primato nella classifica delle società più capitalizzate al mondo.

2) NVIDIA

NVIDIA è un’azienda leader nel settore della grafica e dell’intelligenza artificiale, fondata nel 1993. Grazie alla sua tecnologia avanzata, NVIDIA è diventata fondamentale per il gaming, il cloud computing e l’apprendimento automatico. Con una capitalizzazione di mercato di 3.089 miliardi di dollari, l’azienda ha scalato rapidamente la classifica globale, affermandosi come uno dei principali player nel settore tech.

3) Microsoft

Microsoft Corporation è una società tecnologica americana con sede a Redmond, Washington, fondata nel 1975 da Bill Gates e Paul Allen. Microsoft ha rivoluzionato l’industria dei personal computer con il rilascio di MS-DOS e Windows, consolidando la sua posizione nel settore con soluzioni software e servizi cloud. Attualmente, Microsoft ha una capitalizzazione di mercato di 3.052 miliardi di dollari, posizionandosi al terzo posto della classifica globale.

4) Alphabet (Google)

Alphabet Inc. è la holding che controlla Google e altre aziende come YouTube e Waymo. Fondata nel 2015 da Larry Page e Sergey Brin, Alphabet è nata per migliorare la gestione delle attività di Google, separando i progetti principali da quelli sperimentali. Con una capitalizzazione di mercato di 2.013 miliardi di dollari, Alphabet si conferma tra le aziende più influenti al mondo.

5) Amazon

Amazon è stata fondata nel 1994 da Jeff Bezos come libreria online. Negli anni, si è trasformata nel più grande e-commerce al mondo e ha esteso le sue attività nei settori del cloud computing, dell’hardware e dei media. Amazon, con una capitalizzazione di mercato di 1.792 miliardi di dollari, continua a essere una delle società più influenti e versatili al mondo.

6) Saudi Aramco

[Saudi Aramco è una delle più grandi società petrolifere a livello globale, fondata nel 1933 come joint venture tra Arabia Saudita e Standard Oil Company. Oggi è interamente di proprietà statale e gestisce tutte le fasi della produzione e distribuzione del petrolio. Con una capitalizzazione di mercato di 1.799 miliardi di dollari, Saudi Aramco si colloca al sesto posto della classifica.

7) Meta (Facebook)

Meta è stata fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg come Facebook. Nel 2021, l’azienda ha cambiato nome in Meta, riflettendo la sua visione per il futuro del metaverso. Meta include anche Instagram, WhatsApp e Oculus. Con una capitalizzazione di mercato di 1.307 miliardi di dollari, Meta si posiziona al settimo posto nella classifica.

8) Tesla

Tesla è una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dell’energia sostenibile e della mobilità elettrica. Fondata nel 2003 da Martin Eberhard e Marc Tarpenning, con l’ingresso successivo di Elon Musk come figura centrale, Tesla ha rivoluzionato l’industria automobilistica proponendo veicoli elettrici ad alte prestazioni e tecnologie innovative.

La società è impegnata nella transizione globale verso un’economia basata sull’energia pulita, con un modello di business integrato che unisce veicoli elettrici, energia rinnovabile e tecnologie avanzate. È quotata al NASDAQ (TSLA) ed è riconosciuta per la sua capacità di innovare e trasformare interi settori industriali.

9) Broadcom

Broadcom Inc. è una multinazionale americana leader nel settore dei semiconduttori e delle soluzioni tecnologiche avanzate. Fondata nel 1961 come Hewlett-Packard’s Semiconductor Products Division, l’azienda ha subito diverse trasformazioni, che sono culminate nella fusione tra Avago Technologies e Broadcom Corporation nel 2016, che ha dato vita alla società come la conosciamo oggi.

Con una strategia che combina acquisizioni strategiche e innovazione interna, Broadcom si posiziona come un attore centrale per infrastrutture tecnologiche globali.

10) TSMC

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) è un leader globale nella produzione di semiconduttori. Fondata nel 1987, l’azienda produce chip per grandi nomi come Apple e Nvidia. TSMC ha una capitalizzazione di mercato di 877,48 miliardi di dollari, piazzandosi al nono posto nella classifica.