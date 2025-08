Le 10 società con la più alta capitalizzazione del mondo (agosto 2025)

Ad agosto 2025, la classifica delle 10 società con la più alta capitalizzazione conferma la leadership di NVIDIA con una novità: nel mese di luglio è diventata la prima società a raggiungere e superare i $4.000 miliardi di market cap. Il colosso dei chip guidato da Jensen Huang consolida infatti il primo posto con una valutazione di 4.347 miliardi di dollari. Seguono Microsoft (3.922 miliardi) e Apple (3.011 miliardi), rispettivamente al secondo e terzo posto. Alphabet (Google) conquista il quarto posto, superando Amazon, mentre Meta Platforms consolida la sesta posizione. Saudi Aramco rimane l’unica non-tech nella top 10. Chiudono la classifica Broadcom, TSMC e Berkshire Hathaway, con Tesla ancora fuori dai primi dieci.

Il panorama conferma la centralità delle aziende tech statunitensi, con la sola presenza di una compagnia saudita e una taiwanese tra i giganti mondiali.

La prima azienda europea per capitalizzazione nel mondo rimane la tedesca SAP, che si posiziona al 29° posto con una capitalizzazione di 330,90 miliardi di dollari, seguita dall’olandese ASML al 37° posto (274,41 miliardi) e dal gruppo francese del lusso LVMH, che si colloca al 41° posto con 263,39 miliardi. Da segnalare il forte calo della danese Novo Nordisk, che scivola al 64° posto con una capitalizzazione di 215,92 miliardi di dollari, perdendo oltre 30 posizioni rispetto a luglio, quando era al 31° posto.

Tabella aggiornata al 6 agosto 2025

Nella classifica seguono: Tesla all’11° posto ($995,76 miliardi), JPMorgan Chase al 12° ($801,17 miliardi), Walmart 13° ($792,53 miliardi), Oracle 14° ($718,13 miliardi), Eli Lilly 15° ($687,62 miliardi), Visa 16° ($654,93 miliardi), Tencent 17° ($648,66 miliardi), Mastercard 18° ($511,70 miliardi), Netflix 19° ($487,75 miliardi), Exxon Mobil 20° ($457,19 miliardi).

Fondata nel 1993 e con sede in California, NVIDIA è leader globale nei processori grafici e nell’hardware per l’intelligenza artificiale. La domanda crescente di chip per AI, data center, automotive e modelli generativi ha portato la società a superare storici colossi come Microsoft e Apple, segnando una svolta nella storia dei mercati finanziari. Con una valutazione di 4.347 miliardi di dollari, è oggi l’azienda di maggior valore al mondo.

Alphabet Inc. , holding fondata nel 1998, è leader globale nel search, nella pubblicità online, nel cloud e nei sistemi operativi mobili (Android). Con 2.357 miliardi di dollari, raggiunge il quarto posto e rafforza la sua posizione grazie agli investimenti in intelligenza artificiale, machine learning e semiconduttori (TPU proprietari).

Nata come Facebook nel 2004, oggi Meta è un impero dei social media con piattaforme come Instagram, WhatsApp e Messenger. Con 1.917 miliardi di dollari, sta investendo massicciamente nella realtà aumentata, nell’AI conversazionale e nel metaverso, mantenendo la leadership nella pubblicità digitale e nell’engagement globale.

8) Broadcom

Broadcom Inc. è un’azienda californiana specializzata in semiconduttori e soluzioni per l’infrastruttura IT. Cresciuta anche grazie a importanti acquisizioni, oggi vale 1.377 miliardi di dollari. Fornisce chip per data center, reti, dispositivi mobili e soluzioni enterprise mission-critical in continua espansione.