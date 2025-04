Tra Cina e Usa è caos, i Boeing ritornano verso casa

Come investire in borsa?

Prosegue la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Dopo che il presidente americano Donald Trump ha messo pesanti dazi sui prodotti in arrivo dall’Asia, la Cina non è rimasta a guardare e ha preso le sue contromisure sui prodotti statunitensi. A cadere nel mirino del governo cinese sono stati anche gli aerei Boeing, in particolare i 737 Max.

La Cina avrebbe dato ordine alle sue compagnie aeree di non ricevere più aerei dalla Boieing, azienda statunitense leader al mondo nella costruzione di velivoli. Il segnale è dato da diversi velivoli che sono ritornati negli USA. Alcuni giorni fa un Boeing 737 Max presente presso nel centro di finitura della Boeing a Zhoushan, in Cina, e destinato alla compagnia aerea Xiamen Air, è volato da Zhoushan a Guam, nella prima tappa del suo viaggio attraverso il Pacifico per fare ritorno a casa, secondo i dati di FlightRadar24.

Ma questo non è l’unico perché ci sarebbero almeno altri due aerei a Zhoushan in attesa di essere restituiti. Insomma il governo cinese sembra abbia imposto alle sue compagnie di non acquistare più aerei dalla Boeing. Una mossa che si inserisce nella guerra commerciale in atto tra Usa e Cina e inasprita dopo la decisione di Trump di inserire pesanti dazi sui prodotti in arrivo dall’Asia. Al momento il colosso dell’aviazione non ha commentato la vicenda.