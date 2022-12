La Cina si prepara all’ondata Covid, Stati Uniti e altri Paesi pongono restrizioni di viaggio

È di nuovo l’inizio del 2020 per la Cina, mentre le città rurali si preparano per l’imminente aumento di casi Covid. Il numero di casi nel Paese dei draghi è aumentato in modo spettacolare nelle ultime settimane e molti temono che una recrudescenza della pandemia sia stata fatta scoppiare da una variante.

Il 22 gennaio 2023, milioni di persone torneranno a casa dalle frenetiche città costiere per il Capodanno lunare. A quel punto, le città accoglienti vogliono trovarsi preparate per non diffondere ulteriormente la malattia.

China Daily e Reuters hanno riportato storie di regioni remote che rafforzano le proprie difese sanitarie. La Mongolia interna, ad esempio, sta migliorando le proprie unità di terapia intensiva e il Fujian sta cercando appalti per le ambulanze.

Ma questo non ha fermato l’aumento dei casi, con segnalazioni provenienti da Shanghai e Pechino di unità di terapia intensiva piene e mancanza di personale. Ogni giorno si aggiungono centinaia di migliaia di nuovi casi.

Quanto ai decessi, i numeri sono controversi (come lo erano al culmine della pandemia). Il numero ufficiale della Cina è di 5.246 morti dall’inizio della pandemia, un importo sospettosamente basso rispetto al resto del mondo.

In effetti, i funzionari sanitari cinesi considerano nel bilancio ufficiale solo coloro che sono morti per polmonite e altri problemi respiratori causati dal Covid. Il numero reale di morti è molto superiore secondo le statistiche internazionali e potrebbe aumentare di oltre un milione l’anno prossimo.

Restrizioni di viaggio

Il motivo di questo improvviso aumento dei casi è principalmente legato al fatto che il governo ha revocato la politica «zero-Covid». Dopo le numerose proteste in tutto il Paese, il presidente cinese Xi Jinping ha deciso di abbandonare questo sforzo e revocare le restrizioni.

Più di recente, nonostante i casi siano già in aumento, il governo cinese ha revocato le restrizioni di viaggio per gli stranieri in arrivo. Aprendo il settore turistico, Xi Jinping spera di dare sollievo all’economia cinese esausta.

Tuttavia, la comunità internazionale sta iniziando a diffidare dell’attuale ondata di Covid. Nessuno vuole più assistere a un’altra pandemia, quindi alcuni paesi stessi stanno limitando i viaggi da e per la Cina.

Per il momento, i viaggiatori provenienti dalla Cina devono mostrare tamponi negativi negli Stati Uniti, India, Giappone, Italia e Taiwan. A Milano, dove è iniziata la prima ondata europea di Covid a causa di due imprenditori italiani sbarcati dalla Cina, sono iniziati i test in loco.

Secondo i funzionari italiani, quasi metà dei viaggiatori che sbarcano da Pechino e Shanghai risultano positivi al Covid, una statistica smentita dal governo cinese. Anche altri Paesi stanno valutando la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni di viaggio.

La nostra unica speranza è che questa ondata di Covid sia temporanea e che i vaccini facciano il loro lavoro. Speriamo anche di essere pronti ad affrontare un aumento dei casi, se dovesse accadere di nuovo.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2022-12-29 14:14:50. Titolo originale: China braces itself for Covid Wave, US and other put Travel Restrictions