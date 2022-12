La Cina revoca le restrizioni per i turisti, la politica «zero-Covid» volge al termine

Un’inaspettata inversione di marcia arriva dalla Cina il giorno dopo Natale. Un rapporto di Bloomberg ha rivelato lunedì che la Cina sta pianificando di revocare le restrizioni Covid per i viaggiatori internazionali dall’8 gennaio.

Finora, i viaggiatori diretti in Cina dovevano sottoporsi a un periodo obbligatorio di quarantena, indipendentemente dal fatto che risultassero negativi o meno al Covid-19. Al momento, sebbene la misura sia cambiata molte volte, i visitatori devono mettersi in quarantena per cinque giorni in un hotel Covid e per tre giorni a casa.

La quarantena viene addebitata al visitatore, e a essi è ovviamente consentito uscire solo dopo un test Covid negativo.

La Cina è l’unico grande Paese rimasto ad avere ancora restrizioni Covid in vigore. Nonostante sia il primo epicentro della pandemia, sembra anche l’ultimo posto che se ne libera.

Il sovrano assoluto della Cina Xi Jinping ha fatto notizia quest’anno quando ha insistito sulla politica «zero-Covid» per il suo Paese. Sono stati messi in atto rigidi blocchi nei principali centri come Shanghai o Pechino.

Mesi dopo che il resto del mondo si è lasciato alle spalle la pandemia, soprattutto grazie al travolgente impatto dei vaccini, la Cina ha continuato con rigide restrizioni. La politica «zero-Covid» stava mettendo a dura prova la popolazione, a volte privando milioni di persone di cibo e medicine.

Perché la Cina ha abbandonato la politica «zero-Covid»

In effetti, la pressione sui cittadini cinesi era così alta che le proteste sono aumentate. Per la prima volta Xi Jinping è stato preso di mira direttamente dai rivoltosi, che sono scesi per le strade di Shanghai per protestare contro le restrizioni.

Gli osservatori occidentali pensavano che queste proteste sarebbero state represse con la violenza, invece il governo cinese ha revocato le restrizioni. La politica “zero-Covid” stava volgendo al termine.

Con ciò, tuttavia, è seguito un prevedibile aumento dei casi. Secondo fonti governative, milioni di persone sono state infettate nel giro di poche settimane, mentre il bilancio delle vittime continuava a salire.

Alcuni esperti hanno suggerito che fino a un milione di persone potrebbero morire a causa della malattia l’anno prossimo in Cina. Il motivo di questo fosco ritorno dell’epidemia è, probabilmente, la mancanza di una vaccinazione diffusa.

Sebbene la maggior parte dei cittadini cinesi sia stata vaccinata per la prima volta, meno della metà ha ricevuto almeno un richiamo. Il risultato, con la stagionalità del Covid a cui ormai siamo tristemente abituati, è un inevitabile aumento dei casi.

Ma il governo cinese non sembra infastidito e ha scelto di togliere ancora più restrizioni. L’apertura dei confini sarà una panacea per il turismo, in un Paese che ospita il secondo maggior numero di siti Unesco Patrimonio dell’Umanità.

La Cina stava iniziando a sentire l’influenza delle restrizioni, con il rallentamento dell’economia complessiva. E con una possibile recessione in arrivo il prossimo anno, la Cina non vuole farsi trovare impreparata.

