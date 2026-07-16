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Cina, il vero allarme non è il PIL. Famiglie e imprese non credono più nel futuro

Gerardo Marciano

16 Luglio 2026 - 07:12

La Cina continua a crescere, ma famiglie e imprese guardano al futuro con timore. Immobiliare, consumi deboli e incertezza stanno alimentando una profonda crisi di fiducia.

Cina, il vero allarme non è il PIL. Famiglie e imprese non credono più nel futuro
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Per decenni, in Cina, il futuro ha avuto il volto di una promessa mantenuta. Le città crescevano, le fabbriche assumevano, i redditi salivano e ciò che sembrava irraggiungibile diventava improvvisamente normale. Per milioni di famiglie, migliorare la propria condizione non era un’aspirazione astratta, ma quasi una regola del tempo.

Oggi quella regola appare meno sicura. Il Paese continua a costruire, esportare e innovare, ma qualcosa è cambiato nel modo in cui i cittadini guardano ai prossimi anni. Si spende con maggiore prudenza, si rimandano decisioni importanti e anche chi dispone di risparmi preferisce spesso non utilizzarli.

Il segnale più interessante, però, non arriva da una statistica. Arriva dal bisogno, avvertito da una delle voci più autorevoli dell’economia ufficiale cinese, di intervenire pubblicamente contro il pessimismo. Quando un sistema sente la necessità di contestare con tanta insistenza una certa narrazione, quella narrazione ha probabilmente già smesso di essere marginale. [...]

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