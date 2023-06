La Cina ha bisogno di una guerra con gli Stati Uniti. Sarebbe un bene per gli affari

«La guerra fa bene agli affari, il meglio che ci sia!» È così che Will Hamilton ha convinto il giovane Cal Trask, interpretato nientemeno che da James Dean, ad iniziare la sua prima attività. «East of Eden», il capolavoro diretto da Elia Kazan, dà così inizio al conflitto centrale.

La guerra descritta nel classico di Kazan era la prima guerra mondiale, e il film è stato diretto dopo la seconda guerra mondiale quando gli Stati Uniti emersero come superpotenza mondiale. Il principio fondamentale, tuttavia, non è mai cambiato. Le guerre fanno bene agli affari.

Nella prima guerra mondiale, 40 milioni di persone persero la vita. Durante la seconda guerra mondiale, quel numero è salito a circa 60 milioni. È generalmente accettato che una terza guerra mondiale potrebbe causare centinaia di milioni di vittime, poiché quasi certamente coinvolgerebbe armi atomiche.

Ma la guerra fa sempre bene agli affari.

Sta diventando sempre più chiaro che la terza guerra mondiale sarebbe stata combattuta per Taiwan. Un sanguinoso conflitto tra gli Stati Uniti, l’egemone mondiale, e la Cina, principale contendente al titolo.

La Cina non ha più tempo

Se la Cina vuole governare il mondo, deve agire in fretta. La Cina ha solo due decenni per superare gli Stati Uniti: le statistiche parlano da sole.

I giovani cinesi stanno scomparendo, migrando all’estero o semplicemente invecchiando. La popolazione cinese sta diminuendo, tanto da perdere quest’anno il titolo di paese più popoloso del mondo. Entro il 2050, l’età media della Cina sarà 54 anni, rispetto ai 41 negli Stati Uniti. Il nocciolo della questione è che un paese non può conquistare il mondo con una popolazione anziana.

D’altra parte, i giovani cinesi stanno lasciando il paese a causa del paralizzante problema della disoccupazione giovanile. Mentre la Cina passa a un’economia basata sui servizi, l’istruzione dei giovani non li qualifica per il mercato del lavoro.

Ad esempio, mentre i laureati in istruzione e sport sono aumentati del 20%, l’unico settore in cui la domanda di assunzione è aumentata nel 2022 è stato quello minerario.

Inoltre, il mercato immobiliare cinese si sta indebolendo. Enormi città progettate per ospitare 10 milioni di persone sono rimaste quasi completamente spopolate. La fiducia nel settore è in costante calo nonostante i migliori sforzi del governo centrale.

Infine, le esportazioni sono in ristagno. La potenza manifatturiera cinese viene pian piano sostituita da altre fonti di manodopera a basso costo come il Messico il Bangladesh. Di conseguenza, l’offerta cinese si concentra sulla domanda interna, indebolendo l’influenza del Paese sul commercio mondiale.

Insomma, il periodo storico di crescita della Cina è terminato.

Qual è la soluzione ovvia? Cosa risolverebbe istantaneamente la disoccupazione giovanile in Cina? L’unica cosa che, in caso di successo, renderebbe la Cina il partner commerciale più importante del mondo? Una guerra. Una bella grossa.

Ma la Cina chiaramente non può vincere una guerra contro gli Stati Uniti. Un conflitto diretto con l’esercito più grande e avanzato del mondo sarebbe un disastro assoluto.

Di nuovo, però, il tempo sta per scadere. Quando vengono messi all’angolo, gli umani agiscono istintivamente. E cosa sono le nazioni, se non grandi agglomerati di umani? Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2023-06-20 16:11:11. Titolo originale: Insight: China needs a war with the US. It would be good for business