Chi è e quanto guadagna Chiara Colosimo, la probabile neo-ministra del governo Meloni

Chiara Colosimo, neo-eletta deputata con Fratelli d’Italia, è in corsa anche per un posto nella squadra di governo di Giorgia Meloni. Per molti la consigliera regionale del Lazio è l’erede della stessa presidente di Fratelli d’Italia, avendo ripercorso in parte la stessa strada della sua leader.

Colosimo potrebbe diventare ministra nelle prossime ore: per lei si è parlato dell’ipotesi di guidare il ministero della Gioventù e dello Sport ed è a oggi la favorita per ricoprire questo ruolo. Incarico in parte simile a quello ricoperto dalla stessa Meloni nel quarto governo Berlusconi, quando era ministra della Gioventù.

Le similitudini tra Colosimo e Meloni non si fermano qui: entrambe romane, entrambe cresciute politicamente nel quartiere della Garbatella ed entrambe hanno una lunga militanza dentro Azione giovani. Oltre ad aver ricoperto incarichi (per la verità diversi) a livello locale prima di approdare in Parlamento.

Chi è Chiara Colosimo

Nata a Roma il 2 giugno 1986, Chiara Colosimo è cresciuta nel quartiere della Balduina. Ha frequentato la facoltà di Scienze politiche della Luiss ma non ha terminato gli studi. Attualmente è consigliere regionale del Lazio e alle elezioni del 25 settembre 2022 è stata eletta deputata vincendo il suo collegio uninominale (quello di Latina) con oltre il 54% dei voti. Appassionata di sport e soprattutto di sci, ha praticato in passato anche la ginnastica artistica, il nuoto, il tennis e il pugilato.

La carriera politica di Chiara Colosimo

Colosimo entra in Azione studentesca durante gli anni della scuola e da lì inizia la sua lunga militanza politica. Nel 2008 diventa segretario giovanile di Azione Giovani Roma e nel 2009 presidente regionale della Giovane Italia. Nel 2010 viene eletta consigliere regionale del Lazio (la più giovane in Regione).

Nel 2011, dopo lo scandalo Rimborsopoli esploso con il caso Fiorito, viene scelta come capogruppo regionale del Pdl. Subito dopo decide di aderire a Fratelli d’Italia. Per il partito si occupa anche dell’organizzazione degli eventi, come Atreju. Il 4 marzo 2018 viene rieletta consigliere regionale del Lazio, carica che dovrà presto lasciare in seguito alla sua nomina a deputata dopo le elezioni del 25 settembre 2022.

Chiara Colosimo, quanto guadagna

Stando alla dichiarazione dei redditi del 2021 (quindi riferita al 2020), il reddito da lavoro dipendente di Colosimo è di 83.508 euro, per un reddito complessivo di 85mila euro. Da consigliere regionale si percepisce un’indennità di carica mensile di 7.640 euro, a cui si aggiunge un rimborso spese mensile per l’esercizio del mandato di 3.514 euro. Tutto per 12 mensilità.

Ora, con l’elezione alla Camera, Colosimo percepirà lo stipendio da deputata, con un’indennità netta di 5mila euro al mese, più una diaria da 3.500 euro al mese e un rimborso per spese di mandato corrispondente a 3.690 euro. A questa cifra vanno aggiunti i rimborsi annui (1.200 euro) per le spese telefoniche e tra i 3.300 e i 3.900 euro ogni tre mesi per i trasporti.