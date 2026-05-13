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Chi vincerà l’Eurovision 2026? Il sondaggio di Money.it

Giulia Sami

13 Maggio 2026 - 11:00

Sabato 16 maggio verrà annunciato il vincitore di questa edizione dell’Eurovision. Chi vincerà quest’anno? Di’ la tua nel sondaggio di Money.it!

Chi vincerà l’Eurovision 2026? Il sondaggio di Money.it
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Sabato 16 maggio, da Vienna, andrà in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, il festival musicale internazionale che quest’anno vedrà sfidarsi numerosi artisti da tutta l’Europa. E non solo: quest’anno parteciperanno anche Stati dell’Asia e dell’Oceania, come Armenia, Australia, Azerbaigian, Georgia e Israele.

Proprio per la partecipazione di quest’ultima nazione, alcuni concorrenti hanno deciso di ritirarsi. Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda hanno infatti annunciato il boicottaggio della manifestazione per protestare contro la presenza di Israele in gara.

Nella competizione, sono quindi rimaste 35 nazioni. Anche se, dopo la prima serata del 12 maggio, sappiamo che alcune sono già state eliminate, ovvero Portogallo, Georgia, Montenegro, Estonia e San Marino.
Inoltre, alla finale del 16 maggio sono già ammessi di diritto i cosiddetti “Big Five” (quest’anno solo in quattro a causa del ritiro della Spagna): Italia, Francia, Germania e Regno Unito; ma anche l’Austria, poiché è la nazione ospitante dell’Eurovision.

Se guardiamo le scommesse e le previsioni dei bookmaker (ma anche dell’intelligenza artificiale), è già possibile restringere il campo e provare a individuare il Paese vincitore dell’Eurovision di quest’anno.
Per ora, secondo le scommesse Sisal, i più probabili sono: Finlandia, Grecia, Danimarca, Italia, Francia, Australia e Israele.

Tra questi 7 favoriti, chi vincerà l’Eurovision 2026? Di’ la tua nel sondaggio di Money.it, votando una o più risposte, e scopri i pronostici di chi ha votato prima di te!

Chi vincerà l'Eurovision 2026?

Puoi selezionare una o più risposte

Il presente sondaggio ha finalità esclusivamente informative e di coinvolgimento dei lettori. I risultati non hanno valore statistico o scientifico, in quanto il campione dei partecipanti non è controllato né selezionato secondo criteri metodologici rappresentativi della popolazione.

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Chi vincerà l’Eurovision 2026? I 7 favoriti dei bookmaker

Tra i 35 Stati partecipanti, secondo le scommesse Sisal, 7 sarebbero i favoriti.

La Finlandia è al primo posto delle scommesse, a quota 2.40. La nazione è rappresentata da Linda Lampenius & Pete Parkkonen, in gara con la canzone Liekinheitin, che significa “lanciafiamme”.
Dopodiché troviamo la Grecia, che la segue a quota 4.50, rappresentata da Akylas con la canzone Ferto, e la la Danimarca, a quota 9.00, con Søren Torpegaard Lund e la canzone Før vi går hjem (“Prima di andare a casa”).

Quota 12.00 per l’Italia. Il nostro Paese è rappresentato dal vincitore dell’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo, ovvero Sal Da Vinci, con il brano Per sempre sì. Quinta posizione per la Francia, a quota 16.00. La nazione d’oltralpe è in gara con Monroe, che canta Regarde! (ovvero “guarda!”).

Penultima posizione per l’Australia, una delle poche nazioni non europee a partecipare alla competizione. Quotata 20.00, viene rappresentata da Delta Goodrem, che canta Eclipse (“eclissi”).
Infine, ultimo posto tra i favoriti per lo Stato più discusso: Israele, quotato 25.00, e in gara con Noam Bettan, che canta Michelle.

Chi vincerà l’Eurovision 2026 secondo l’intelligenza artificiale

Abbiamo chiesto a ChatGPT chi sarà il possibile vincitore dell’Eurovision Song Contest 2026. Secondo l’AI, al primo posto si posizionerà la Svezia di Felicia con My System (su Sisal è quotata a 75.00). Gemini, invece, è più in linea con le scommesse Sisal. L’AI di Google prevede infatti che la nazione vincitrice sarà la Finlandia, confermando le quotazioni dei bookmaker.

Ad ogni modo, entrambe le AI si concentrano sul blocco scandinavo. Avranno ragione?

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