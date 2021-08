Nuova ondata di caldo nel weekend: le regioni con le temperature più alte

È in arrivo una nuova ondata di caldo nel corso del prossimo weekend. La tregua dalla morsa delle temperature record di quest’anno è durata solo pochi giorni e già da domani le temperature massime torneranno a salire da nord a sud del Paese.

Anche il ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino per la giornata di sabato 21 agosto che interesserà Cagliari, dove scatterà l’allerta gialla, con temperature previste fino a 38°C. Anche nelle Regioni del Centro-Nord sono previsti picchi che potranno superare i 35°C. Ma vediamo quali sono le previsioni per i prossimi giorni e in quali regioni si registreranno le temperature più elevate.

Nuova ondata di caldo nel weekend: le regioni più colpite

Dopo una piccola tregua di qualche giorno torna il caldo in tutta Italia. Sia nella giornata di sabato che in quella di domenica il sole spenderà su quasi tutte le regioni ma in alcune zona si potranno toccare anche punte di 35°C. Nello specifico le regioni in cui i termometri schizzeranno verso l’alto sono:

Sardegna , ed in modo particolare Cagliari,

, ed in modo particolare Cagliari, Toscana ,

, Emilia Romagna ,

, basso Veneto.

In tutte le altre zone, ed in particolar modo nei capoluoghi, il termometro si assesterà sui 33-34°C. Nel corso dei prossimi giorni nelle regioni al Sud farà meno caldo rispetto al Nord, e le temperature più elevate si registreranno solamente nelle zone interne della Sicilia e nelle coste ioniche lucane e pugliesi. Anche nella giornata di lunedì si registreranno temperature abbastanza elevate, ma nei giorni successivi l’arrivo dei temporali potrebbe portare ad un abbassamento del caldo.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Stanno per arrivare delle nuove giornate di caldo e afa da nord a sud del Paese anche se nella giornata di venerdì 20 agosto il meteo dovrebbe essere instabile sull’instabile sull’Appennino tosco-emiliano e sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro e al sud potrebbero essere previsti temporali pomeridiani diffusi.

A partire da sabato 21 agosto la situazione cambierà e tornerà il bel tempo in tutto lo stivale: previsti picchi di caldo in tutto il nord, mentre al sud le temperature dovrebbero essere più clementi e in Calabria potrebbero esserci delle possibili piogge. Anche nella giornata di domenica è previsto un meteo soleggiato da nord a sud dell’Italia, con possibili piogge sulle Alpi e temperature alte nei capoluoghi di alcune regioni del Centro-Nord.