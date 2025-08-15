Quanto caldo farà a settembre in Italia?

Il mese di agosto è ormai entrato nel vivo, portando con sé temperature sopra la media stagionale e giornate di sole interrotte, qua e là, da locali rovesci soprattutto nelle ore pomeridiane. È questo il quadro meteo che sta interessando la maggior parte delle regioni italiane. Tuttavia, non tutti scelgono di andare in vacanza ad agosto: molti preferiscono attendere settembre, sperando in un clima più mite. La domanda, quindi, è inevitabile: che tempo farà il prossimo mese? Sarà ancora caldo oppure le temperature inizieranno a scendere verso valori più accettabili?

Fare una previsione precisa con un mese di anticipo non è semplice, ma i meteorologi hanno già delineato una tendenza su quello che ci si potrà aspettare a settembre. Ecco le prime indicazioni.

Che tempo farà fino a fine agosto Cominciamo dal presente. Dopo una prima parte rovente, segnata dall’anticiclone Caronte che ha investito l’Italia portando in alcune zone picchi fino a 40°C, il caldo continuerà a dominare almeno fino al 24 agosto. Le temperature rimarranno stabili, spesso al di sopra della media stagionale, con precipitazioni nella norma, ad eccezione della Sicilia, dove i valori resteranno sotto la media. Nell’ultima settimana di agosto è previsto un aumento delle piogge, con valori leggermente superiori alla media mensile. Nonostante ciò, nelle regioni meridionali e sulle isole maggiori il caldo continuerà a farsi sentire, mentre sul resto del Paese le temperature tenderanno a rientrare nei parametri tipici del periodo.